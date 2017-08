Bydelen Rinkeby i Stockholm har høy innvandrerandel, store sosiale problemer og vært åsted for voldelige opptøyer. NRKs reporter ble truet i fjor av ungdommer som kastet stein, og kom hjem med skildringer av en lovløs by der politiet vedgår at de ikke har kontroll.

OPPTØYER: Utbrente bilder etter bråk i Rinkeby i februar i år. Foto: Fredrik Sandberg/TT / NTB scanpix

Elendigheten ble oppsummert som «svenske tilstander». Reportasjen ble oppfattet som det endelige beviset på at svenskene hadde mislyktes helt med sin integreringspolitikk.

Dit skal integreringsministeren på besøk for å høre om de svenske erfaringene.

– Vil høre hva som gikk galt

VIL LÆRE: Sylvi Listhaug mener det vil bli lærerikt å besøke Rinkeby. Foto: NRK

Listhaug sier målet med turen er å lære hvordan Norge kan unngå de samme feilene med altfor stor innvandring, sviktende integrering, og hvordan svenske myndigheter har taklet det.

– Jeg har lenge har hatt lyst til å besøke Rinkeby for å høre deres erfaringer, sier hun til NRK.

– En skremmekulisse

Abid Raja mener at Listhaug reiser til Rinkeby for å bruke bydelen som en kulisse for å skremme norske velgere. Han mener det er feil å besøke stedet der integreringen har mislyktes, og mener at Listhaug bommer totalt med studiebesøket.

– Dersom hensikten med integreringsministerens reise til Rinkeby er å lære om integrering, burde hun ikke oppsøke stedet der den har mislyktes, mener han.

Raja mener hvis Listhaug vil til Sverige, burde hun heller lære om det miljøet i Sverige som utgjør den største terrortrusselen, nemlig det høyreradikale miljøet.

– Det er et stort og velorganiserte miljø som vi frykter skal få fotfeste her i landet. De kommer til Norge for å demonstrere, og norske nynazister reiser til Sverige for å bli inspirert og for å lære. 50 av de 72 nazistene som marsjerte i Kristiansand, var svenske.

Han mener at skal man stanse såkalte «svenske tilstander» i Norge, forslår han at hun begynner hjemme.

– I Norge har vi lyktes tålig bra med integreringen. Hun burde heller åpne en dialog her, sier Raja.

– En viktig tur

Sylvi Listhaug avviser kritikken.

– Dette er en viktig tur. Vi er langt unna svenske tilstander med parallellsamfunn i Norge, og en årsak til det er at Fremskrittspartiet ikke har feid problemene under teppet, slik svenskene har gjort.