Butikkeier i Rinkeby: – En skam at politiet ikke får situasjonen under kontroll

Brennende biler og steinkastende ungdommer, det var det som preget Rinkeby, en bydel nord i Stockholm, i går. En politimann skal ha blitt skadet av steinkastingen, og politiet skal ha avfyrt et varselskudd. Ifølge ungdommene selv ble varselskuddet rettet mot dem.

Chaimaa Hakam driver butikken Maroccan Souk i Rinkeby. Hun var vitne til gårsdagens hendelser. Hun sier at hun kjenner de fleste av ungdommene som deltok i mandagens opprør.

– Jeg spurte dem hva som hadde hendt, og at denne aggresjonen ikke er akseptabel, sier Hakam til NRK.

– Noen synger, andre er poeter, skriver bøker eller driver med politikk for å bli hørt. Disse ungdommene skriker og de brenner biler for å vise sin aggresjon. Chaimaa Hakam

Samtidig hun sier det at det er ungdommenes måte å bli hørt på.

– Noen synger, andre er poeter, skriver bøker eller driver med politikk for å bli hørt. Disse ungdommene skriker, de brenner for å vise sin aggresjon, sier Hakam.

NORD: Bydelen ligger en drøy tjueminutters kjøretur nord for Stockholm sentralstasjon. Foto: Øyvind Rønning Nyborg / NRK

Vil ha svar

Hakam ønsker at politiet nå skal komme ut og forklare hvorfor de handlet som de gjorde.

– At politiet ikke griper inn og får situasjonen under kontroll er en skam. Jeg vil at noen fra politimyndighetene går ut og svarer, at noen forklarer konkret hvorfor de skjøt og hvorfor de ikke gikk inn og fikk situasjonen under kontroll.

Politiet holdt i dag pressekonferanse hvor de sa hvorfor de valgte å avfyre et varselskudd.

– Politiet ble utsatt for massiv steinkasting, og følte seg nødt til å forsvare seg med våpen. De kunne da komme seg uskadd fra situasjonen. Om voldelighetene fortsatte på grunn av skuddet, vet vi ikke, sa Niklas Andersson i lokalpolitiet med ansvar for Rinkeby.

– Når vi skyter har vi alltid mislykkes. Vi forsøker å jobbe med taktikken vår så vi unngår å havne i den situasjonen, la Andersson til.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

– Elsker Rinkeby

Hakam som driver sin butikk i bydelen legger ikke skjul på at Rinkeby, hvor hun er født og oppvokst har betyr mye for henne.

– Jeg trives her. Jeg elsker Rinkeby. Mediene, politiet og politikerne vil ha det til at vi synes synd om oss selv, det gjør vi ikke, sier Hakam.

NRK har forsøkt å få alle ungdommene som henger på torget i Rinkeby i tale. Men ingen vil si noe. De sier de er lei av all negativ oppmerksomhet om Rinkeby.

Andre på sin side sier at gårsdagens opptøyer viser at Donald Trump hadde rett når det gjelder Sverige, og de synes «det har gått for langt».

NRKs reporter på plass i Rinkeby i Stockholm. Du trenger javascript for å se video. NRKs reporter på plass i Rinkeby i Stockholm.