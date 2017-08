I demonstrasjonen forrige uke deltok litt over 70 personer. Rundt 50 av dem var svensker, 2 var finner og 17 var fra Norge. Av disse 17 har tre tilhørighet på Sørlandet.

Demonstrasjonen ble holdt av Den nordiske motstandsbevegelsen.

– De er selv veldig tilbakeholdne med hvor mange aktivister som er medlemmer i gruppen. I Norge som helhet er det generelt sett et veldig lite, marginalt miljø, sier Jacob Ravndal.

Jacob Ravndal er forsker ved Senter for ekstremismeforskning. Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

Han forsker på høyreekstremisme ved Senter for ekstremismeforskning ved Universitetet i Oslo.

Han sier Den nordiske motstandsbevegelsen er størst med sin organisasjon Nordfront i Sverige, men har også aktivitet i Norge og i Agder.

– Vi snakker om noen titalls aktivister, men det er også slik at et av de områdene det har vært mer aktivitet på enn andre, er nettopp på Sørlandet, sier Ravndal.

Han vil ikke spekulere i hvorfor slike miljøer oppstår.

Ronny Bårdsen, mannen med sølvkjede, deltok også i demonstrasjonen. Bårdsen har tidligere vært aktiv med Odins soldater, og han er nå bosatt i Vennesla. Foto: Hans Erik Weiby / NRK

I en dokumentar og kartlegging gjort av NRK tidligere i år, viser det seg at to av personene i ledelsen av Den nordiske motstandsbevegelsen er bosatt i Vennesla.

Det ene, Tommy Olsen, er nestleder i organisasjonen, og den andre, Jan Christopher Pedersen, er ansvarlig for aktivismen i Agder. Ifølge NRKs opplysninger er det rundt fem-seks i Agder tilknyttet organisasjonen.

Ifølge organisasjonens egne hjemmesider har de jevnlige aksjoner rundt i landet, og flere av dem er i Agder. Dette gjør de en til flere ganger i uken. Det er snakk om å dele ut flyveblader eller sette opp klistremerker i blant annet Kristiansand og Vennesla. Se kartet i bunnen av saken.

Politiet har ikke full oversikt

Arne Sundvoll, fungerende politimester i Agder, sier politiet trolig ikke har full oversikt over ekstreme miljøer på Sørlandet.

Arne Sundvoll sier politiet kjenner til noen i ekstreme miljøer på Sørlandet, men trolig har de ikke full oversikt. Foto: Thomas Sommerset / NRK

– Vi er kjent med en del personer gjennom straffesystemet, som også er med i slike miljøer, sier han.

Etter forrige ukes demonstrasjon skal politiet undersøke om det nynazistiske miljøet har stort rotfeste i Agder.

– Siden denne demonstrasjonen ble lagt til Sørlandet, er det grunn for oss til å undersøke enda mer om dette miljøet spesifikt, hvorfor de valgte Sørlandet, og om det skyldes at det er et miljø her, sier Sundvoll.

Leder i Politiets sikkerhetstjeneste (PST), Benedicte Bjørnland, sier de er bekymret over det høyreekstreme miljøet i Norge. Men hun tror grunnen til at demonstrasjonen havnet i Kristiansand var fordi de ikke fikk lov i Fredrikstad.

– Det er ikke slik at miljøet på Sørlandet skiller seg nevneverdig ut, sier Bjørnland.

Politiet tok personalia på de involverte etter demonstrasjonen i Kristiansand. Av de over 70 registrerte var 17 norske. Foto: Hans Erik Weiby / NRK

Til Kristiansand grunnet avlysning i Østfold

Litt over 70 personer deltok i demonstrasjonen i Kristiansand. Leder i Den nordiske motstandsbevegelsen, Haakon Forwald var med.

– Vår intensjon er å kunne prate med folket, føre fram vårt budskap, og ikke havne i bråk med meningsmotstandere eller politi, sa Forwald.

Haakon Forwald er leder i Den nordiske motstandsbevegelsen. Han er norsk, men har flyttet til Sverige. Han deltok under demonstrasjonen lørdag. Foto: Hans Erik Weiby / NRK

Han sier Den nordiske motstandsbevegelsen anser seg selv som nasjonalsosialister, og at demonstrasjonen ble holdt i Kristiansand siden de ikke fikk holde den i Fredrikstad som først planlagt.

Det har ikke lykkes NRK å få en kommentar fra Den nordiske motstandsbevegelsen i denne saken.

Utenom demonstrasjonen har Den nordiske motstandsbevegelsen delt ut flyveblader eller satt opp klistremerker, og her er en oversikt over aktiviteten i Agder siden april i år.