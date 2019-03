Raja hevder lederstriden i Venstre er medieskapt

Fredag gikk han på talerstolen på Venstres landsmøte for å kommentere spekulasjonene om egne lederambisjoner og forholdet til Grande.

– Liberalere, Trine er vår leder. Du er også min leder, Trine. Vi gir blaffen i disse spekulasjonene om posisjonering, sa han fra talerstolen.

Han tok likevel ingen selvkritikk for å ha bidratt til uroen i partiet, slik Unge Venstre-leder Sondre Hansmark har bedt ham om å gjøre.

– Har du på noen måte bidratt til den uroen?

– Overhodet ikke. Jeg har hele tiden sagt entydig klart at Trine er vår leder. Jeg har ikke tenkt å utfordre henne. Nå skal vi vedta politikk og drive valgkamp. Hva fremtiden bringer kan ingen spekulere på, men hun er Venstres leder og hun er min leder, sier Raja til NRK.

Turné til Grande-kritikere

Dagen før Venstres landsmøte gikk tidligere Venstre-topp Olaf Thommessen ut og kritiserte Raja for å være mer opptatt av å profilere seg selv enn partiet.

– Det er dårlig timing for det nå. Tiden er inne for å sette pratiet foran seg selv og samle seg og komme i mål før neste valg, sa han i Dagsnytt 18.

Abid Raja og Trine Skei Grande avbildet under Venstres landsmøte. Foto: Helge Mikalsen / VG

Det siste året har Rajas oppførsel fått flere i partiet til å reagere. Enkelte mener han har bidratt til å skape uro rundt Grande som leder, for å berede grunnen til selv å ta over partiet en dag.

Allerede på forrige landsmøte reagerte mange, da Raja ba partilederen om å snakke ut om hva som skjedde under en bryllupsfest i Trøndelag i 2008. «Hun må fortelle hva som skjedde, og ikke skjedde, fra A til Å, og dermed bli ferdig med saken», sa han.

Siden har som kjent Grande baksnakket Raja på høyttaler, noe hun senere beklaget og snakket ut om med Raja i Debatten på NRK. Men den siste tiden har NRK snakket med mange som reagerer på Rajas oppførsel:

Den siste tiden har han på eget initiativ reist på turné i Distrikts-Venstre for å snakke med folk som opplever avstand til partiledelsen i Oslo. Flere av dem han besøkte, har åpent kritisert Grande som partileder.

På Venstres landsstyremøte i februar forsvarte han to Venstre-politikere som hadde kritisert Grande. Ifølge Dagbladet sa han «Jeg har lyst til å si at dere ikke er sinte, gamle gubber», med Grande som tilhører på første rad.

Da Unge Venstre-leder Sondre Hansmark nylig kom med kraftig kritikk av Grande i et TV 2-intervju, valgte Raja å støtte Hansmark.

I flere intervjuer har Raja nølt og svart unnvikende på spørsmål om Grandes fremtid som leder.

Raja har ifølge flere kilder i partiet sagt at han og Grande ikke har hatt en samtale på tomannshånd så langt i år, og at han er skuffet over dette.

Slik svarer Raja på spørsmål om Grande-samtalar Du trenger javascript for å se video.

– Medieskapt

Fra talerstolen trakk Raja fram sin egen oppvekst, der han opplevde vold og utenforskap. Bakgrunnen gjør det sterkt for ham at han nevnes i lederdebatten for et politisk parti, sier han.

– «Ønsker du bli leder av Venstre?» spør journalister og partifolk i dag. Dørum, du forstår kraften i et slikt spørsmål for meg. Mens mange her har levd gode barndomsliv, var lysene i ferd med å slukkes for meg. Jeg var på bunn, sa han blant annet.

Han sier ungdomstiden vekket en glød i ham, som han ønsker å bruke for å kjempe for Venstre.

Venstres parlamentariske nestleder og finanspolitiske talsperson Abid Raja. Foto: Hans Cosson-Eide / NRK

Raja hevder videointervjuer, blant annet med NRK og TV 2, har blitt klippet ut av sin sammenheng og utelatt kommentarer der han støtter Grande.

– Jeg sier om og om igjen at jeg ikke utfordrer Trine. Nå har jeg også sagt det fra talerstolen. Så intervjuer NRK meg og bruker en liten sekvens der jeg er litt nølende, og det blir hovedoppslaget, ja så kommer slike spekulasjoner, sier han.

– Skjønner du at det gir næring til spekulasjonene når TV 2 spør deg om Trine er en god Venstre-leder, og du svarer at hun gjør en god jobb som kulturminister?

– Egentlig ikke. Jeg hadde hatt en lang dag på 15 timer. Så kom det en journalist som sto to meter unna meg. Jeg kunne så vidt høre ham. Siden det ble litt uklart, ga jeg et langt intervju til TV 2 der jeg sier entydig at Trine er vår leder og at jeg selvfølgelig har tillit til henne.

Grande nevnte ikke Raja

Da Trine Skei Grande talte åpnet landsmøtet tidligere på dagen, nevnte hun verken Abid Raja eller sin egen fremtid som leder.

I stedet valgte hun å gå på scenen til lyden av Taylor Swift-låten «Shake it Off», med blant annet tekstlinjen «haters gonna hate».

– Jeg nevnte ingen stortingspolitikere, fordi jeg ønsket å fokusere på lokalpolitikerne våre, forklarer Grande til Dagbladet.