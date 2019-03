Kilder til NRK: Raja skuffet over manglende samtaler med Grande

Forholdet mellom de to Venstre-toppene var tilsynelatende på bedringens vei da de snakket ut i Debatten på NRK, etter at Grande baksnakket Raja på høyttaler.

Men etter det NRK kjenner til har Raja fortalt flere personer i partiet at han er skuffet over at de to ikke har hatt en samtale sammen siden jul, selv om de har deltatt på flere møter sammen.

Raja er finanspolitisk talsperson og parlamentarisk nestleder for Venstre på Stortinget, og blir av enkelte pekt på som en mulig arvtaker den dagen Grande ikke lenger leder partiet.

Abid Raja på vei forbi Trine Skei Grande før Venstres landsstyremøte på Hell torsdag ettermiddag. Fredag starter partiets landsmøte. Foto: Hans Cosson-Eide / NRK

Raja vil ikke kommentere

Raja sier selv at han og Grande spiller på lag, og at han jobber for å bedre situasjonen for partiet som fikk 1,9 prosent oppslutning på NRKs siste stortingsbarometer og 2,7 prosent på kommunebarometeret.

– Har dere møttes på tomannshånd i år?

– Det ønsker jeg ikke å kommentere, sier Raja etter å ha tenkt seg om.

Venstres parlamentariske nestleder Abid Raja. Foto: Hans Cosson-Eide / NRK

– Men du vet vel om dere har snakket sammen?

– Vi jobber sammen for å bedre situasjonen i partiet. Sammen skal vi gjøre det vi kan for å løfte partiet. Jeg kommer til å reise rundt for å gjenskape glød og engasjement, sier han.

– Har hatt flere møter

Trine Skei Grande sier hun traff Raja sist i lunsjen i forkant av landsmøtet på Hell i Trøndelag.

– Vi har hatt flere møter der vi har lagt planer for å jobbe med kultur og likestilling, og hvordan han kan bidra. Vi har også hatt møter knyttet til landsstyremøter og andre saker, sier Grande.

Venstre-leder Trine Skei Grande. Foto: Hans Cosson-Eide / NRK

– Er du overbevist om at han jobber for Venstre og ditt beste?

– Jeg er sikker på at han jobber for Venstre.

– Og for deg?

– Dette er ikke en enmannsbedrift. Det er et lag. Og jeg er helt sikker på at han jobber for det laget, sier partilederen.

– Mer opptatt av seg selv enn partiet

Siden forrige kommunevalg har Venstre mistet hvert femte medlem. Flere av de som har meldt seg ut, trekker fram en manglende distriktsprofil og samarbeidet med Frp som problematisk.

Tidligere Venstre-topp Olaf Thomassen er bekymret, også for det han opplever som et sololøp fra Rajas side.

Tidligere Venstre-nestleder Olaf Thommessen. Foto: Arild Sandsvik / NRK

– Avskallingen av sentrale tillitsvalgte, som ordførerkandidater og listetopper, er et problem. Jeg tror det også er en stor utfordring at det er enkelte politikere som er mer opptatt av seg selv enn av partiet. Det er ikke tiden inne for nå, sier han i torsdagens Dagsnytt 18.

– Hva tenker du på da?

– Jeg syns det er uheldig med sentrale stortingspolitikere, og da tenker jeg mest på Abid Raja, som virker mer opptatt av å profilere seg selv enn å sette partiet foran. Det er dårlig timing for det nå. Tiden er inne for å sette partiet foran seg selve og samle seg og komme i mål før neste valg, sier han.

