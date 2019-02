– For meg er det viktig å begynne der bekymringsmeldingene kommer fra. Det er mulig å gjenreise Venstres profil i distriktene hvis vi ønsker det, sier Abid Raja til NRK.

I forrige uke uttrykte tidligere ordfører i Lødingen Bjørn Hegstad og venstre-nestor i Kvæfjord, Bjørn Mathisen, sterk misnøye med Trine Skei Grande som leder.

De to er ikke alene. I en spørreundersøkelse gjennomført av NRK, svarte 43 tidligere listetopper i partiet at Grande er lite egnet som partileder.

FIKK BESØK: Lokalpolitiker for Venstre i Kvæfjord i Troms gjennom 20 år, Bjørn Mathisen. Foto: Privat

Onsdag fikk de to Grande-kritikerne besøk av Abid Raja.

– Til sammen har de lagt ned 60 års innsats for partiet, og det skulle bare mangle at vi lytter til deres innspill, for å forsøke å forbedre oss både sentralt og lokalt, sier Raja.

Mistillit i distriktene

Lokalpolitikerne i Troms og Nordland sier de har sendt henvendelser til Venstre sentralt flere ganger, uten å få svar.

– Det er et forbedringspotensial i systemet vårt. Henvendelsene som de har sendt har ikke nådd frem til alle oss på Stortinget. Det skal vi nå gå gjennom rutinene på i de sentrale leddene, slik at henvendelsene som kommer fra lokallagene når frem til stortingsrepresentantene, sier Venstres finanspolitiske talsperson.

FÅR STØTTE: Venstreleder og kulturminister Trine Skei Grande får kritikk av noen, men også støtte fra landsstyret og grasrota. Foto: Arne Sørenes / NRK

Raja trekkes frem av flere som kandidat til å være ny partileder sammen med blant annet Sveinung Rotevatn, etter en turbulent høst og vinter for partileder Trine Skei Grande, med dårlige meningsmålinger og mye uro internt.

KAN BLI KAMPHANER: Abid Raja og Sveinung Rotevatn lanseres av hver sin fløy som Venstres neste partileder. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Alle er kjent med din personstrid med Trine Skei Grande. Er dette starten på en lang valgturné, med tanke på å bli ny leder i Venstre?

– Jeg og Trine har ingen personstrid. Det var noe som skjedde før jul, og det er vi ferdige med. Jeg har kun ett fokus og det er valgkampen i 2019. Da må vi gjøre det bra i byene, men også i distriktene.

– Mathisen og Hegstad har jo langt på vei pekt på deg som ny partileder. Vil du ikke si at du er med på å undergrave Skei Grande som leder ved at du nå reiser hit for å møte de to?

– Nei, overhodet ikke. Jeg er helt sikker på at Trine setter veldig stor pris på at jeg er her i Troms og Nordland, svarer Raja.

Flere på lokalturné

Venstres partileder Trine Skei Grande opplyser til NRK at alle Venstres stortingsrepresentanter og statsråder i disse dager reiser rundt eller skal reise rundt for å besøke partiets lokallag, og for å dra på skole- og bedriftsbesøk.

Venstrepolitiker Guri Melby. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Ifølge Grande har for eksempel skolepolitiker Guri Melby (V) allerede besøkt rundt 50 skoler.

– Å reise rundt i landet for å styrke Venstres profil som et skoleparti og et parti for småbedrifter og selvstendig næringsdrivende, samtidig som vi besøker lokallag og løfter frem Venstres lokale folkevalgte, er en viktig del av vår strategi for å løfte partiet, sier Grande.

Partilederen var selv var i Stavanger i forrige uke og har denne uka har vært på bedriftsbesøk på Lillehammer og besøkt blant annet Drammen, Asker og Sandefjord. Neste uke står Agder for tur.

Venstre taper terreng i nord

Lokalpolitikerne tegnet i møtet med stortingspolitikeren fra Oslo et dystert bilde av dagens Distrikts-Venstre, og mener det er på tide å få flere nordnorske stemmer inn i det sentrale partiapparatet.

KRITISK: Lokalpolitikerne i nord har vært opprørt over de mange negative opplagene knyttet til partileder Trine Skei Grande. En av dem er tidligere ordfører i Lødingen Bjørn Hegstad. Foto: Berit F. Marthinussen / Venstre

– En god del lokallag klarer ikke å stille liste, lokallag legges ned, medlemmer melder seg ut av partiet. Dette er ikke bra, Venstre har sin plass i den nordnorske politikken, utdyper Hegstad.

– Har Raja svaret på disse problemene?

– Vi skal ha en videre samtale med ham og vi håper vi får en god dialog. Vi håper han klarer å få innspillene våre inn i oslomiljøet, slik at de får forståelse for utfordringene våre.

Mathisen sier han har troen på at Raja klarer å snu skuta, slik at Distrikts-Venstre får bedre kontakt med ledelsen sentralt.

– Mitt inntrykk er at vi har et potensial til å beholde oppslutningen regionalt hvis vi klarer å mobilisere partiledelsen.

– Det er en tid for alt. Trine Skei Grande har gjort en kjempegod jobb i 10 år. Det begynner å nærme seg et tidspunkt hvor man får et skifte, og med lederskifte får en gjerne ny kultur og ny energi i en organisasjon.