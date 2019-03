Unge Venstre-leder ber Raja ta selvkritikk: – Nå roer vi gemyttene

– Jeg syns kanskje han må tenke på at nå er det politikken som skal stå i fokus, og så roer vi gemyttene, sier Hansmark til NRK.

Venstre-tillitsvalgte fra hele landet samles i dag på Hell i Trøndelag for å finslipe politikken frem mot høstens kommune- og fylkestingsvalg. Men opptakten til landsmøtet har vært preget av mye annet enn politikk.

Venstres parlamentariske nestleder Abid Raja. Foto: Hans Cosson-Eide / NRK

De siste dagene har Raja nølt og svart utydelig på flere spørsmål om Trine Skei Grande. I går gikk tidligere Venstre-nestleder Olaf Thommessen ut og kritiserte Raja og flere andre for å «virke mer opptatt av å profilere seg selv enn å sette partiet foran».

– Jeg tror den kritikken treffer flere av oss. Både Abid og jeg er frittalende, og alle frittalende politikere har en tendens til å være litt uheldig av og til og bikke over. Vi er flere som bør ta dette til etterretning, sier Hansmark.

Står ved analysen

Unge Venstre-lederen tenker særlig på et intervju med TV 2, der han sa at velgerne ikke aner hva Venstre står for lenger, kalte situasjonen i partiet for en krise, kalte det en tabbe at Grande valgte å bli kulturminister og sa at Venstres statsråder snakker et språk folk ikke forstår.

Selv om Hansmark hele veien har sagt at han ønsker ro rundt partileder Grande nå, har han heller ikke gått av veien for å lansere tidligere Unge Venstre-leder Sveinung Rotevatn som kandidat den dagen Grande går av.

– Jeg står bak alt jeg har sagt. Jeg mener analysen min var helt fantastisk, men timingen burde vært bedre. Jeg har ingen problemer med å ta selvkritikk på det.

Trine Skei Grande vil selv ikke stille seg bak Thommessens kritikk.

Venstre-leder Trine Skei Grande sier det er lov å diskutere lederspørsmål i partiet. Foto: Hans Cosson-Eide / NRK

– Det er lov å ha diskusjon om ledelse. Jeg har ett mål som leder, og det er å få dette partiet til å ha sterke profiler som vil vise seg fram og få fram Venstre-politikk, sa hun i Politisk kvarter fredag morgen.

– Syns du Raja er en god lagspiller?

– Vi har gjennomført mange prosjekter sammen. Da er man en god lagspiller. Jeg er sikker på at vi skal få til det i valgkampen også.

Abid Raja har ikke svart på NRKs spørsmål om Hansmarks kritikk, men skriver følgende på Twitter om Olaf Thommessen:

Demonstrerer mot egen regjering

Nå håper Unge Venstre-lederen at landsmøtet skal få frem de politiske debattene partiet står i, og bidrar selv ved å reise på demonstrasjon mot egen regjering i Stjørdal sentrum.

– Det er viktig for oss å delta på 8. mars-markeringen der, for abortkampen har vært spesielt viktig for oss de siste månedene. Vi har et behov for å demonstrere sammen med dem som ikke aksepterer endringene i abortloven fra denne regjeringen, sier Hansmark.

Han stemte som kjent mot regjeringsplattformen da KrF gikk inn i regjeringen, på grunn av endringene i reglene for såkalt tvillingabort eller fosterreduksjon.

– Det står mye bra i regjeringsplattformen, men for oss gikk det en rød linje ved abortreglene. Nå som regjeringen faktisk sitter der, er vi opptatt av å gjøre den best mulig for kvinners rettigheter og for likestilling, sier han.