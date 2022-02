PST om IS-kvinnene: – Kan ikke se den store sikkerhetsrisikoen

Fire norske kvinner og fire barn er fortsatt internert i Syria. Kvinnene er siktet av PST for deltagelse i en terrororganisasjon.

Det pågår stor debatt om kvinner knyttet til IS bør hentes tilbake til sine hjemland eller ikke.

De to søstrene som reiste fra Bærum til Syria i 2013 i leiren Roj høsten 2021. Foto: Gunnar Bratthammer / NRK

Frp er blant de som mener at kvinnene vil utgjøre en sikkerhetsrisiko for Norge. Senest i forrige uke sa Frps Erlend Wiborg at kvinnene er «kaldblodige terrorister».

Nå kommer Politiets sikkerhetstjeneste med sin vurdering av om hvordan sikkerheten i Norge blir påvirket hvis en eller flere kvinner hentes tilbake.

– På kort sikt kan jeg ikke se at det skulle ha den store sikkerhetsrisikoen, men vi vet aldri hvordan evnen til å radikalisere vil utvikle seg, sier PST-sjef Hans Sverre Sjøvold til NRK.

Les også: Mor, kone, kriger?

Spør hva som skjer etter soning

Av de fire kvinnene som fortsatt er i Syria har kun en av dem tatt avstand fra IS.

Aisha Kausar har sagt til NRK at hun mener IS er en terrororganisasjon. En av de andre kvinnene i Syria har sagt at tiden med IS var den beste i hennes liv, mens søstrene fra Bærum ikke har villet kommentere hva de mener om IS.

PST-sjefen peker på at det er usikkert hvordan kvinnene vil oppføre seg etter de har sonet en eventuell straff.

– Jeg tror ikke fire kvinner som må etterforskes for mulige straffbare forhold vil utgjøre den store sikkerhetsrisikoen på kort sikt, men hvilken rolle de vil spille i det norske samfunn når det gjelder å være radikalisatorer er en annen diskusjon, sier PST-sjefen.

To av de fire kvinnene i Syria har bedt Utenriksdepartementet om hjelp til å returnere.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) har sagt at regjeringen ikke aktivt vil hente fremmedkrigere tilbake.

Disse norske statsborgerne er internert i Syria Ekspandér faktaboks Det reiste minst 11 kvinner fra Norge til Syria. Seks av disse er funnet av Aftenposten og NRK. Resten er antatt døde, savnet eller på ukjent sted. Disse fire kvinnene med norsk statsborgerskap er i Syria nå: Aisha Shazadi Kausar fra Bærum med ett barn. Kausar ble flyttet til leiren Al Roj i 2020. Har tidligere sagt til Aftenposten at hun ønsker å komme tilbake til Norge, men helst Pakistan. I oktober 2020 sa hun til NRK at hun angret på at hun hadde bedt norske myndigheter om hjelp.18. mai 2021 meldte Aftenposten at hun ønsket hjelp fra norske myndigheter.

Kvinne (23) fra Bærum med ett barn i leiren Roj. Har sagt til Aftenposten at hun ønsker å returnere til Norge. Hun vil ikke ta avstand fra IS.

Kvinne (27) fra Bærum i Al Hol med to barn. Har også sagt at hun vil til Norge med barna, men har ikke bedt norske myndigheter om bistand.

Kvinne (34) fra Levanger. Kvinnen er barnløs. Hun omtaler tiden med terrorgruppa IS som den beste i sitt liv. Kvinnen er i Al Hol.

Det betyr at det totalt er fire norske barn i leirene. Det er ikke kjent om noen menn med norsk statsborgerskap er fengslet i Syria eller Irak. I januar 2020 ble en kvinne fra Oslo med to barn hentet hjem til Norge. I et intervju med NRK i mars 2019 sa hun at hun hadde et sterkt ønske om å returnere til Norge. (Kilde: NRK og Aftenposten)

Mange terrordømte løslatt

Ti personer er dømt i norsk rett for å ha reist til Syria og knyttet seg til en terrororganisasjon.

Flere har nå sonet ferdig og er løslatt.

– I forbindelse med de som nå slipper ut av fengsel så vet vi ikke helt hvilken rolle de ønsker å innta i samfunnet. De har sonet sine straffer og gjort opp for seg, men hva så? Det er jo det vi er litt interessert i, sier Sjøvold til NRK.