Ny regjering om norske IS-kvinner: Vil ikke hente dem hjem

I går fortalte NRK at terrorsiktede Aisha Shazadi Kausar setter sin lit til at en ny regjering vil hente henne og sønnen fra Syria til Norge.

Aisha Shazadi Kausar er internert i leiren Roj i Syria. Foto: NRK

– Jeg ser at norske myndigheter, gang på gang, påpeker at de ikke har noe som helst ansvar for oss. Men jeg håper at med den nye regjeringen vil dette forandre seg, sa Aisha Shazadi Kausar til NRK i går.

Nå sier den ferske utenriksministeren at regjeringen ikke ønsker å hente kvinnene tilbake.

– Som en generell grunnholdning så henter vi ikke hjem de som har reist ut som fremmedkrigere. Alle har jo rett til å be om konsulær bistand, men jeg kan ikke kommentere situasjonen ut over det, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) til NRK.

To kvinner bedt om bistand

Det er til sammen fire norske statsborgere i leirene Al Hol og Roj. Alle kvinnene er siktet av PST for deltagelse i en terrororganisasjon.

Det er offentlig kjent at to kvinner formelt har bedt om bistand til å returnere. Begge har barn.

Vil dere ta kvinnene hjem hvis det er en forutsetning for å få barna hjem?

– Vi er selvfølgelig veldig bekymret for barna. Vi følger situasjonen nøye, svarer Huitfeldt.

Kan du garantere at dere ikke vil hente dem hjem?

– Alle har rett på individuell behandling dersom de ber om konsulær bistand. Jeg kan ikke kommentere situasjonen utover det, sier utenriksministeren.

Rødt mener regjeringen må handle

I august spurte NRK alle stortingspartiene hva de mente om saken. Da kom det frem at alle partiene til venstre for Arbeiderpartiet ønsker at de norske statsborgerne skal returneres.

Leder i Rødt, Bjørnar Moxnes. Foto: Cicilie S. Andersen / NRK

– Regjeringa bør ta ansvar for norske statsborgere og norske barn i leire i Syria. De kurdiske myndighetene har ikke mulighet eller ressurser til å ta det ansvaret for vestlige statsborgere med mistenkt IS-tilknytning, som vestlige land burde tatt selv, skriver leder for Rødt, Bjørnar Moxnes i en e-post til NRK.

Han mener kvinnene må bli straffeforfulgt ved retur til Norge.

– I dag slipper de som kan ha medvirket til IS-terror unna nødvendig rettsoppgjør, mens helt uskyldige barn straffes ved å vokse opp i leirene under elendige forhold, skriver Rødt-lederen.