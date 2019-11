– Jeg har forberedt en nødbag til meg og min sønn. Jeg har pakket ned de mest essensielle tingene som kunne være nyttig hvis man er på rømmen eller må flykte, sier Kausar til NRK.

28-åringen er internert i leiren Al Roj nordøst i Syria. Den kurdiskdominerte militsgruppen SDF kontrollerer området, men stemningen har vært spent etter at Tyrkia invaderte Nord-Syria i forrige måned.

Nylig oppsøkte et lokalt journalistteam Bærumskvinnen på vegne av NRK. De stiller spørsmålene våre på arabisk. Kausar svarer på norsk.

I fjor skrev 28-åringen et brev til norske myndigheter, der hun ba om hjelp til å komme til Norge.

Nå sier imidlertid Kausar at hun likevel ikke vil tilbake, og at hun angrer på det håndskrevne brevet til norsk UD.

– I ettertid har jeg angret. Brevet ble skrevet i hui og hast og i desperasjon. Jeg forventer ikke noe hjelp fra norske myndigheter. Jeg ønsker heller ikke å bidra til prosessen om å få oss nordmenn returnert til Norge, sier Kausar.

28-åringen sitter i en sofa med sønnen (3) ved siden av seg. Han har på seg caps, en stripete genser og brune bukser.

Kausar er ikledd lange, mørkeblå klær, men ansiktet er ikke tildekket. I interneringsleiren Al Roj er nikab forbudt.

Det var som nikab-forkjemper Aisha Kausar ble kjent i norsk offentlighet.

– Etter hvert som jeg ble mer kjent med min religion følte jeg at det var riktig for meg, sa Kausar til NRK i 2011 om valget sitt.

I 2011 sendte Dagsrevyen et langt innslag om Aisha Kausar. Da sa hun at nikab er kvinnekamp.

Håper på åpne porter

I 2014 knyttet hun seg til terrorgruppa IS.

Nå som Kausar ikke får lov å dekke seg til, ønsker hun ikke at vi filmer ansiktet hennes eller tar bilder.

Tidligere var Kausar og sønnen internert i den beryktede Al Hol-leiren. Inne i leiren lever IS videre og ekstreme kvinner forsøker å håndheve de samme reglene som i det falne kalifatet.

Nå er Kausar flyttet til en langt mindre leir, der det også er fotoforbud.

I oktober var imidlertid en dramatisk utvikling i området.

Tyrkia invaderte Syria, og den kurdiskdominerte militsen SDF mistet kontroll over leiren Ain Issa. Blant rømlingene var ni franske IS-kvinner.

Nå frykter mange – og håper noen – at portene vil åpne seg også i Al Roj.

28-åringen sier til NRK at kvinnene i leiren er forberedte på at kurderne kan miste kontroll. Kvinnene har pakket såkalte «nødbager» slik at de kan overlevere en eventuell flukt.

– Jeg har pakket vinterklær og hermetisert mat. Nå er situasjonen i leiren roligere, og vi er ikke like bekymret. Men alle har beholdt nødbagene sine klare i tilfelle noe skulle skje, sier 28-åringen.

– Har du tenkt på å rømme fra leiren?

– Jeg må helt ærlig si at det er vårt alles ønske. Det er ikke en eneste utenlandsk kvinne her i leiren som ikke ønsker å stikke av, svarer Kausar.

Leiren Al Roj ligger like utenfor sikkerhetssonen Tyrkia ønsker å opprette inne i Syria. Det betyr at kampene er svært nære leiren. Kausar forteller at hun har hørt skudd, bombeangrep, fly og krigsfartøy.

– Jeg ønsker ikke å være under kurdernes autoritet. Jeg skulle gjerne hatt min frihet tilbake. Det er ikke en hemmelighet at jeg har lyst til å rømme her ifra, sier Kausar.

Den forlatte leiren Ain Issa. Ifølge kurdiske myndigheter rømte rundt 800 personer fra leiren etter invasjonen. Dette bildet er fra 16. oktober i år. Franske og belgiske kvinner var blant dem som forlot leiren. Foto: Privat/NRK

Norge er «siste utvei»

Det var Kausar som startet debatten som har preget norsk offentlighet i et drøyt år.

Hun var den første norske IS-kvinnen som ble internert av kurderne. I fjor kunne Klassekampen fortelle at Kausar hadde bedt norske myndigheter om bistand til å returnere til Norge.

I etterkant har Aftenposten og NRK funnet fire andre norske kvinner i området.

Nå er det strid i regjeringen om hva som skal skje med IS-kvinnene og barna deres. Etter norsk lov er alle de seks barna deres norske statsborgere.

28-åringen sier hun ser på Norge som «siste utvei». Hun vil heller til Pakistan, der hennes foreldre er født.

– Det er enklere å praktisere islam i Pakistan enn i Norge. Jeg forlot Norge fordi jeg ville dra til et sted hvor jeg kunne praktisere islam med full frihet.

En jente i leiren Al Roj i mars 2019. Ifølge FN er det 1808 mennesker i leiren nå. Til sammenligning er det 68.000 personer i Al Hol. Foto: Maya Alleruzzo / AP

Dro ikke for ekteskap

Det var i august 2014 Kausar dro til Syria og knyttet seg til IS. Andre IS-kvinner har pekt på kjærlighet og ekteskap som årsak til at de dro.

Det gjør ikke Kausar.

– Jeg trodde det var en islamsk stat. Det var en av mine største motivasjoner for å dra. Så fant vi ut at de var helt på villspor. Jeg forandret mening. Nå er jeg enige med dem som sier at daesh er en terrororganisasjon, sier Kausar.

Aisha Kausar i 2011, tre år før hun reiste til Syria for å knytte seg til IS. Foto: NRK

Hun bruker konsekvent det arabiske akronymet «daesh» om IS, som har en negativ klang.

28-åringen er mistenkt av PST for deltagelse i terrororganisasjonen. Hun legger ikke skjul på at hun har vært medlem av gruppa.

IS er kjent som en av de mest voldelige og fryktede terrororganisasjonene i verden. Organisasjonen tok jesidikvinner til fange og brukte dem som sexslaver. De kastet homofile ned fra tak. I propagandavideoer brente, druknet og slaktet de mennesker.

Når hun blir spurt om de gode og dårlige sidene ved å bo i IS-kalifatet, svarer hun slik:

– Det var materialistisk mye bedre enn jeg hadde forventet. Jeg trodde vi skulle leve i en landsby i en ørken uten vann. Men det var helt annerledes. Vi hadde strøm, vann og bodde i et hus. Når det gjelder de negative sidene, så var det hardt fordi det var mye usikkerhet, bombing, ustabilt og urolige forhold. Man levde i frykt, men etter hvert ble man vant til det. Psykisk var det veldig belastende, mens det var helt greit materialistisk sett.

Kausar sier hun forsøkte å rømme fra IS sammen med sin tunisiske ektemann. Etter at de kom ut av IS-kontrollerte områder i oktober 2017, ble de arrestert og fengslet av kurderne som kontrollerer området.

Kausar ble siden flyttet til Al Hol.

Avviser våpentrening

Det er en lokal journalist som stiller spørsmålene til Kausar på vegne av NRK.

– Når du var med IS, fikk du våpentrening?

– Nei, det var ikke våpentrening i det hele tatt.

– Ja, men vi har hørt masse om at det var våpentrening?

– Det er løgn.

– Det var en kvinnebrigade som het Al Khansa. Har du hørt om det?

– Nei, jeg har ikke hørt om det. Jeg var stort sett hjemme. Mannen mn var veldig streng mot meg og nektet meg å gå ut. Jeg visste ikke om det som foregikk i IS.

– Når du var i IS-kalifatet....

– Vær så snill, ikke si IS-kalifatet, jeg blir bare irritert av det, avbryter Kausar.

– Det var ikke et IS-kalifat. Det er løgn. Jeg rømte fra dem for to år siden. Jeg stakk fordi de var urettferdige. Det er folk her som sier at den islamske staten vil vare evig. Jeg synes det er ekkelt. Jeg tåler ikke det.

– Bør homofile straffes med døden?

– Det vil jeg ikke svare på.

Venninnegjengen som overlevde

I Norge var Aisha Kausar del av et ekstremt islamistmiljø. Hun var medlem av gruppa Profetens Ummah. Hun giftet seg også med islamisten Arfan Bhatti.

Vennegjengen i Norge besto av flere kvinner som senere skulle bli svært omtalt. Kausar kjente blant annet de to søstrene fra Bærum, som er internert i Al Hol.

Kausar var også en god venn med 29-åringen som er internert i samme leir med sin syke sønn. De var til og med gift med samme mann: Den norske fremmedkrigeren Bastian Vasquez.

Kausar reiste til Syria og Vasquez i august 2014, to måneder etter at konvertitten fra Skien var frontfigur i en propagandavideo for IS. Foto: Skjermdump

29-åringen, Aisha Kausar og Bastian Vasquez bodde i samme hus. Vasquez ble drept i 2015.

Om de norske kvinnene sier Kausar:

– Vi mistet kontakt for flere år siden. Jeg dro fra daesh og tok avstand fra dem for to år siden. Disse har blitt der «to the end».

I september 2012 oppfordret en organisasjon som kalte seg Profetens Ummah til en demonstrasjon ved den amerikanske ambassaden. En rekke person knyttet til gruppen reiste til Syria. Aisha Kausar var medlem. Foto: Kyrre Lien / NTB/Scanpix

Må ta konsekvensen av valget

Under intervjuet sitter 28-åringens sønn stort sett stille og følger med.

Han fyller fire år i januar. Da er vinteren på sitt tøffeste nord i Syria. Mens temperaturen på sommeren går opp mot 40 grader, faller temperaturen på natten mot null grader i januar.

– Jeg hadde planlagt å kjøpe tepper og pledd, men ble rådet til å vente med slike store innkjøp fordi vi muligens måtte dra her ifra på null komma niks, forteller Kausar.

Hvis Norge tar henne og sønnen tilbake, forventer hun å bli straffet. PST har varslet at de vil pågripe IS-kvinnene, hvis de returnerer.

– Det jeg har gjort blir sett på som en forbrytelse, og jeg innrømmer det. Jeg må ta konsekvensene av mine valg. Det er ikke noe jeg prøver å løpe vekk fra, sier Kausar.