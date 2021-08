Fire norske IS-kvinner terrorsiktet

– Fire kvinner som er under etterforskning av PST er siktet for deltagelse i en terrororganisasjon i Syria, skriver seniorrådgiver Martin Bernsen i en tekstmelding til NRK.

PST bekrefter at fire kvinner er terrorsiktet, forteller seniorrådgiver Martin Bernsen. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

En slik deltagelse kan straffes med inntil seks år i fengsel.

De aktuelle kvinnene er en etnisk norsk trønder (34), to søstre fra Bærum (23 og 27) og Aisha Shazadi Kausar (30) fra Bærum.

NRK vet at det nylig er sikret bevis i Norge i minst en av sakene.

Alle kvinnene er internert i leirene Roj og Al Hol nordøst i Syria.

– Glad for siktelsen

Advokat John Christian Elden er forsvareren til Kausar. Allerede i 2018 ble det åpnet etterforskning mot henne, men nå er hun altså siktet.

– Vi er glade hvis det nå foreligger en formell siktelse, som gjør at hun kan begjæres utlevert og hentet til Norge, slik at hun kan etterforskes og primært frifinnes her, skriver Elden i en tekstmelding til NRK.

Advokat John Christian Elden. Foto: Geir Olsen

I vår ba bærumskvinnen norske myndigheter om å hjelpe henne hjem fra Syria.

Utenriksdepartementet behandler anmodningen. På spørsmål om status i saken, viser UD til taushetsplikten.

Ombestemte seg

Kausar reiste til det borgerkrigsherjede landet i 2014. Hun ønsket å leve i en «islamsk stat», sa hun i et intervju med NRK.

Kausar tok med seg sin nyfødte sønn. Han døde noen måneder senere, angivelig etter å ha blitt mishandlet av en norsk fremmedkriger.

Aisha Shazadi Kausar i interneringsleiren Roj. Bildet er tatt i mai 2020. Foto: NRK

I Syria skrøt hun av livet med IS, men i 2017 skal hun ha forsøkt å rømme.

Da ble hun arrestert og internert av kurdiske myndigheter. Hun ba norske myndigheter om hjelp, men i et senere intervju med NRK sa hun at hun angret på brevet til UD.

– I ettertid har jeg angret. Brevet ble skrevet i hui og hast og i desperasjon. Jeg forventer ikke noe hjelp fra norske myndigheter, sa Kausar.

I vår ombestemte hun seg igjen og ba UD om å hjelpe henne og sønnen.

– Situasjonen har endret seg drastisk det siste året. Omgivelsene er ikke lenger trygge nok så barna kan vokse opp uten å utvikle alvorlige fysiske og psykiske problem, sa Kausar til Aftenposten.

To vil tilbake

I tillegg til Kausar, har en av de andre IS-kvinnene også om hjelp til å returnere.

Det skjedde like etter at en 30 år gammel Oslokvinne ble dømt til fengsel i tre år og seks måneder for deltagelse i IS.

Hun ble arrestert da hun landet på norsk jord i januar 2020. Avgjørelsen om å hente henne førte til at Frp gikk ut av regjering.

