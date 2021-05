Ny norsk kvinne i Syria-leir ber om hjelp frå UD

– Situasjonen har endra seg drastisk det siste året. Omgivnadene er ikkje lenger trygge nok så barna kan vekse opp utan å utvikle alvorlege fysiske og psykiske problem, seier Kausar i eit intervju med Aftenposten.

Ho seier til avisa at ho har retta ei formell oppmoding til Utanriksdepartementet om hjelp til å kome heim.

Kausar bor saman med sonen i Roj-leira i Syria. Ho reiste til landet for sju år sidan og slutta seg til IS-regimet. Ho blei den andre kona til den kjende norske islamisten Bastian Vasques.

Han var også gift med kvinna som nyleg blei dømd til fengsel i tre år og seks månader for deltaking i IS. Ho har anka dommen.

Har bede om hjelp før

Også i 2018 bad kvinna om hjelp til å kome heim til Noreg. Men i eit intervju med NRK i 2019 sa ho at ho likevel ikkje ville tilbake, og at ho angra på det handskrive brevet til norsk UD.

– Brevet blei skrive i hui og hast og i desperasjon. Eg ventar ikkje noko hjelp frå norske styresmakter. Eg ønsker heller ikkje å bidra til prosessen om å få oss nordmenn returnert til Noreg, sa ho då.

Telta står tett i Roj-leira. Pandemien har gjort livet i leira vanskeleg, seier Kausar. Bildet er teke i slutten av mars i år. Foto: DELIL SOULEIMAN / AFP

Men då pandemien braut laus i fjor, var det mange i Roj-leira som frykta det nye viruset, og at det skulle spreie seg mellom telta. Men Kausar sa at det heller ikkje då var aktuelt på be om hjelp til å kome til Noreg.

– Eg veit enno ikkje noko om kva som ventar meg om eg dreg tilbake. Difor veit eg ikkje om det er noko eg har lyst til, sa ho til NRK via lokale journalistar i fjor.

Danmark hentar heim kvinner og barn

Fleire danske aviser skriv tysdag at Danmarks regjering vil hente tre mødrer med dansk statsborgarskap og dei 14 barna deira heim frå Syria.

Etter fleire månader i konflikt med støttepartia om dei danske kvinnene og barna deira, snur regjeringa, skriv Politiken.

Også Berlingske melder anonyme kjelder har stadfesta at regjeringa vil hente dei 17 heim frå Al-Hol og Roj-leirane.

Danmarks statsminister Mette Frederiksen (S) har lenge vore skeptisk til å hente heim danske kvinner og barn frå Syria. No har ho snudd, ifølge danske aviser. Foto: Martin Sylvest / Ritzau Scanpix / NTB

Statsminister Mette Frederiksen frå Socialdemokraterne har lenge avvist å hente dei heim. Ho har vist til at mødrene sjølve har meldt seg til teneste for IS, og med det vendt Danmark ryggen.

Det er venta ein pressekonferanse i Danmark seinare i kveld.