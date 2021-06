Politiet vil prioriteres i vaksinekøen

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Den første helgen etter den gradvise gjenåpningen av Norge var preget av fest, støy og store folkemengder i parker og på badesteder.

Det fører til travle dager og netter for politiet – selv om mange av dem ennå ikke er vaksinerte.

– I all den gleden i at man begynner å åpne opp igjen, så er det noen som faktisk står igjen og må sørge for at folk følger smittevernregler, forteller leder i Politiets Fellesforbund, Sigve Bolstad til NRK.

Han synes det er på tide at politiet prioriteres i vaksinekøen.

– Vil gjøre mer

En kartlegging som er gjort av Politiets Fellesforbund viser at de fleste i politiet reagerer sterkt på at de ikke kommer lenger frem i vaksinekøen.

– Vi føler at vi ikke når ut til så mange som vi ønsker, fordi det er en vurdering om hvorvidt vi skal ta et oppdrag, og om det er nødvendig å utsette seg selv for den risikoen vi må stå i, forteller Magnus Lynghaug.

Han er politibetjent ved sentrum politistasjon i Trondheim, i avdelingen for forebyggende patrulje.

En stor folkemengde samlet i Nygårdsparken i Bergen i helgen. Foto: Sissel Rikheim / NRK

– Når det kommer meldinger det er nødvendig å ta tak i drar vi ut for å være synlige, og en kilde til trygghet. Men det er noen tilfeller der vi må trekke oss tilbake i situasjoner vi gjerne skulle gjort mer, sier han til NRK.

Dette er på grunn av risikoen for smitte. Og fordi mange av dem ikke har fått vaksine.

Økende smitte

I Trondheim, der Lynghaug jobber, ble store deler av byen stengt ned mandag.

I løpet av helga er det registrert 89 nye smittetilfeller i byen. Det var over 200 i løpet av forrige uke.

Mesteparten av smitten er som følge av festing og sosial kontakt.

Sigve Bolstad i Politiets Fellesforbund mener det nå vil være for samfunnets beste at politiet blir vaksinert.

– Vi har vært solidariske, og har hatt stor forståelse for den prioriteringen som har vært knyttet til helse, eldre og syke. Men nå bør politiet bli prioritert. Særlig de som står i første linje, sier han.

Prioriterer ikke yrker

I en e-post til NRK skriver Helse- og omsorgsdepartementet at de forstår at flere er utålmodige og vil bli vaksinert, men at de følger rådene de har fått fra FHI om å ikke prioritere enkelte yrkesgrupper, bortsett fra helsepersonell.

Allikevel besluttet regjeringen 21. mai å prioritere såkalt samfunnskritisk personell ved å gi 500 vaksinedoser til blant annet regjeringen og Stortinget.

Også politibetjent Magnus Lynghaug synes politiet som står i første linje burde bli prioritert, slik som helsepersonell blir.

– Jeg føler vi står med mye av de samme oppdragene, men har ulik beskyttelse, forteller han.

Sist i køen

Svært mange av dem som jobber i ordenspolitiet er i aldersgruppa som er prioritert sist i vaksinekøen, altså aldersgruppen 25–44 år, ifølge Politiets Fellesforbund.

Helse- og omsorgsdepartementet skriver til NRK at de håper at også denne gruppen skal ha fått første vaksine i månedsskiftet juli/august.

Men Lynghaug er redd det ikke er tidlig nok.

Flere personer samlet ved Festningen i Trondheim lørdag kveld. Foto: Bjarte Johannesen / NRK

– Nå er det en oppblomstring av smitte i Trøndelag, som er vanskelig å spore. Det fører til at vi føler på en usikkerhet for hvert oppdrag vi møter.

I tillegg understreker Lynghaug faren for at også politiet blir en del av smittespredningen, om de blir utsatt for smitte uten å vite det, og fortsetter å møte folk.

– Det er jo grupper som drar ut og er sosiale på offentlige steder. Det vil det nok bare bli mer av i løpet av sommeren. Og det må vi stå i, selv om vi kan bli utsatt for smitte. Det føles litt urettferdig, forteller han.