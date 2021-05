Her prioriteres de folkevalgte i vaksinekøen

Helsepolitisk talsperson i Høyre Sveinung Stensland var blant de første som møtte opp da vaksineringen startet i dag.

– Jeg mener at alle som får tilbudt vaksine bør ta vaksine. Spesielt som helsepolitiker har jeg et ansvar for å ta imot vaksinen når jeg blir tilbudt det.

På spørsmål om hva han tenker om at helseminister og partikollega Bent Høie har sagt nei, svarer Stensland:

– Jeg tenker at alle som får tilbud, bør ta vaksinen. Han har sikkert sine beveggrunner for å si nei. Det med vaksine er faktisk et personlig spørsmål også, så det bør du nesten spørre ham om.

Stensland ble også spurt om det ikke ser rart ut at noen regjeringsmedlemmer takker nei til vaksinen regjeringen selv tilbød.

– Det at jeg er her og ikke han er her, er vel et signal. Jeg stemmer med føttene. Jeg mener at når denne beslutningen er tatt, selv om den er omstridt, så følges den opp.

– Kaotisk og rotete

Arbeiderpartiets Martin Henriksen kritiserte regjeringens håndtering da han fikk sin første vaksinedose.

– Regjeringen argumenterer med beredskap. Det er oppsiktsvekkende og lite tillitsvekkende at fire av regjeringens statsråder ikke vil ta vaksinen. Det blir kaotisk og rotete, sier Henriksen.

Siden det er regjeringen selv som har laget vaksinestrategien, og det er viktig som prinsipp å ta vaksinen når man får den anbefalt, mener Ap-politikeren det er rart at regjeringen ikke klarer å være koordinert.

– Det setter jo Stortinget i en skvis når justisministeren som er øverst ansvarlig for beredskap sier det er viktig at stortingsrepresentanter, høyesterett og regjeringen tar vaksinen, mens helseministeren som er øverst ansvarlig for helse sier han ikke vil ta den. Det synes jeg er veldig rart, og lite koordinert fra regjeringen, understreker Henriksen.

– Forstår at folk er utålmodige

Frp-politiker Jon Georg Dale sa at debatten som har oppstått er noe regjeringen må forholde seg til.

– Vi har en viktig jobb å gjøre, og det er det mange som har. Jeg forstår at folk er utålmodige etter en vaksine, og jeg vil anbefale folk om å ta ta den når de får tilbudet, sa Dale.

Politikeren kunne melde om god form etter vaksinasjonen.

– Jeg har det fint. Vaksinen ser ikke ut til å gi meg noen bivirkninger.

Saliba Andreas Korkunc, statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet, valgte også å takke ja til vaksine. Det gjorde ikke hans øverste leder, helseminister Bent Høie.

Korkunc erkjente at det var godt mulig det hadde vært enklere å troppe opp ved Akershus festning og ta vaksine, dersom også Høie også hadde takket ja.

– Det er klart det er helt frivillig å ta vaksinen, så jeg har full respekt for de som ønsker å takke nei. Bent Høie har forklart at det gjør han fordi han hele veien har sagt at han skal ta vaksinen når det er hans tur i køen. Og han har en noe annen livssituasjon enn oss andre. Men jeg har valgt å takke ja til tilbudet fordi jeg mener det er viktig ut fra den funksjonen jeg har i håndteringen av pandemien.

Klart flertall sier nei

Hele 72 prosent av de spurte sier nei til at politikere på Stortinget skal prioriteres i vaksinekøen. Det viser en fersk meningsmåling fra Opinion.

– Dugnadsånd og solidaritet har vært fremhevet som en styrke i håndteringen av pandemien. Befolkningen mener ikke at Stortinget trenger vaksiner først, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion om målingen.

Tirsdag spurte Opinion 390 nordmenn om de støtter beslutningen om at personer på Stortinget prioriteres i vaksinekøen. Clausen understreker at det er snakk om en førstedagsmåling. Resultatene kan derfor endre seg i løpet av uken.

Ikke anbefalt av FHI

Regjeringens vaksinestrategi har i stor grad lent seg på råd og anbefalinger fra Folkehelseinstituttet.

Men avgjørelsen om å vaksinere stortingspolitikere nå er tatt av regjeringen på egen hånd.

– Vi anbefaler at alle vaksinerer seg, men vi har ikke anbefalt at regjering, storting og departementer skal gå foran i køen nå. Dette som det nå er mye snakk om i avisene, det er noe som regjeringen har bestemt. Ikke noe som vi har anbefalt, sa FHIs Prebens Aavitsland til VG i går.

Flere stortingsrepresentanter har takket nei til å bli prioritert. Det samme har flere regjeringsmedlemmer. Blant politikerne som har valgt å benytte seg av vaksinetilbudet, er olje- og energiminister Tina Bru (H), arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H), forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H), kunnskapsminister Guri Melby og klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

Helseminister Bent Høie (H) har takket nei.

Helseminister Bent Høie (H) Foto: Terje Pedersen / NTB

– Bakgrunnen for det, er at jeg har fått dette spørsmålet siden januar. Og da har jeg sagt hele veien at jeg kommer til å bli vaksinert på det tidspunktet det er min plass i køen hjemme i Stavanger. Det ønsker jeg å stå fast ved, sa han til NTB tirsdag.