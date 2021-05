Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Smitteutbruddet i byen fortsetter å vokse i omfang.

I løpet av helga er det registrert 89 nye smittetilfeller i byen. Over 200 i løpet av forrige uke.

Kapasiteten på testing og sporing er som følge av dette i ferd med å sprenges

– Vi må stenge ned det meste av Trondheim for å få kontroll. Det er kun dager siden vi stramma inn tiltakene sist, men vi er i en situasjon der vi må gjøre enda tydeligere grep, sier kommunedirektør Morten Wolden.

Skjenkestopp og stenger bedrifter

Med bakgrunn i smitten varsler kommunen flere tiltak for å få kontroll på smitten.

– Dersom dette går videre er det en risiko for en viktige samfunnsfunksjoner bryter sammen, sier Wolden.

Formannskapet i Trondheim skal derfor klokka 16 ta stilling til om blant annet byens treningssentre og svømmehaller skal stenges. I tillegg foreslås det skjenkestopp.

I forslaget ligger følgende tiltak:

1. Stenging av virksomheter

2. Forbud mot arrangementer

3. Påbud om hjemmekontor

4. Skjenkestopp

5. Stenging av universiteter, høyskoler og fagskoler

6. Stans i idretts- og fritidsaktiviteter.

7. Plikt om munnbind

I tillegg foreslås det forbud mot flere enn to gjester i eget hjem. Det vil heller ikke være lov å ha flere enn fem sosiale kontakter ut over egen husstand, arbeid og skole.

Forbudet mot å ha flere enn to gjester, gjelder ikke bare innendørs, men også i hager, bakgårder og andre uteplasser i private hjem.

– Nå er det alvor

Ordfører Rita Ottervik sier de skjermer barn og unge fra de fleste tiltakene. De skal fortsatt kunne drive med sine fritidsaktiviteter som før.

Men alle over 20 år bes nå om å ta ansvar.

– Kjære trondhjemmere. Det er alvor nå. Vi kan slå dette ned, men da må vi gjøre det sammen, sier Ottervik.

Hotell stenger dørene

Dersom politikerne går inn for dette i ettermiddag, varsler blant annet Britannia hotell at de vil være nødt til å stenge dørene for fjerde gang.

– Vi har ikke grunnlag for å drive med skjenke- og arrangementsstopp, sier hotelldirektør Mikael Forselius i en debatt hos NHO mandag ettermiddag.

Hotellet har for øyeblikket 370 ansatte på jobb og har, tross pandemien, greid å ha en normal omsetning den siste tida. Forselius er kritisk til at hotellet rammes av smitteverntiltak, når de ikke har hatt et eneste smitteutbrudd på hotellet.

– Det er en ekstrem påkjenning for de ansatte. Det må også vektlegges. Ikke bare hvor mange som er smitta, sier han.

Indisk mutant

Det er den britiske varianten av viruset som har dominert smitten i byen så langt. Nå frykter man at den indiske mutanten også er kommer til Trondheim.

– Vi har grunn til å tro at det er indisk mutant av viruset i Trondheim. Det er ikke nødvendigvis farligere, men smitter veldig, veldig lett. I tillegg har vaksinen litt mindre virkning på den indiske varianten.

Den indiske varianten er tidligere oppdaga i nabokommunen Orkland.

– Smittesporinga gir grunn til å tro at den også befinner seg i Trondheim. Men prøvene er ikke sekvensert enda. Men vi forholder oss til at det er en indisk mutant i Trondheim, sier Tiller.

Bryter karantenen

De som driver smittesporing i Trondheim har vært svært bekymra den siste uka. De opplever blant annet en økende likegyldighet til å overholde karantenen.

– Vi har observert og snakka med flere som har brutt karanteneplikten. Vi har også opplevd at flere smitta har brutt karantenen og vært sosialt aktive og spredt smitten, sier Eli Anne Skaug, som er smittevernoverlege i Trondheim.

Hun understreker at nå folk med smitte ikke overholder karanteneplikten og er sosialt aktive – da tar smitten av.

Ifølge Skaug kjenner de heller ikke til smittekilden til personen som først fikk det de tror er den indiske mutanten.

Denne varianten tror de nå har spredt seg i studentmiljøet i byen.

NTNU stenges

Ett av tiltakene er å stenge studiestedene. Det betyr at også NTNU i Trondheim rammes.

– Vi har stor forståelse for at Trondheim kommune velger å stramme inn tiltakene, slik situasjonen har utviklet seg. Vi har sett økt smitte også hos våre studenter den siste uka.

– Med forbehold om at forskriften blir vedtatt i formannskapet, er det fra NTNUs ståsted svært viktig at biblioteker og lesesaler kan holdes åpne, slik kommunedirektøren foreslår. Studentene er fullt opptatt med eksamensforberedelser fram til 11. juni, og for mange av dem vil det være kritisk å bli utestengt fra lesesaler og biblioteker, opplyser NTNU-rektor Anne Borg til NTNU.

Også idretten i Trondheim rammes. Alle idrettskonkurranser for barn og ungdom avlyses. Det betyr blant annet at det ikke blir noe av alle berammede fotballkamper de neste ukene.

– Men de yngste får fortsatt trene utendørs. Men innetreninger for voksne over 20 år blir avlyst. Vi tror også andre kommuner i Trøndelag rammes av dette. I alle fall kommunene rundt Trondheim. I morgen tidlig skal vi ha et møte med særkretsene i trøndersk idrett om dette, sier organisasjonssekretær Kjell Bjarne Helland i Trøndelag idrettskrets til NRK.