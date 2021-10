Politiet til NRK: Drapsmannen stakk av da første patrulje ventet på verneutstyr

En halvtime senere ble mannen pågrepet. Politiet tror han drepte alle de fem ofrene i denne halvtimen – etter politiets første kontakt.

Det tok bare fem minutter fra politiet fikk første melding om at en mann angrep folk i Kongsberg sentrum med pil og bue, til første patrulje var på stedet.

Det forteller politimester i Sør-Øst politidistrikt Ole B. Sæverud til NRK torsdag kveld.

Første melding om angrep ble loggført klokken 18.13.

– Det ble umiddelbart sendt en patrulje mot stedet. Det ble gitt bevæpningsordre, sier Sæverud og legger til at første patrulje var fremme klokken 18.18.

Et av angrepene skjedde inne på en Coop Extra-butikk, hvor en politimann som ikke var på jobb ble skutt i skulderen med en pil.

Det var her den første politipatruljen var på plass klokken 18.18, forteller Sæverud.

Ett minutt tidligere, klokken 18.17, besluttet operasjonssentralen at situasjonen var så alvorlig at oppdraget ble definert som en såkalt PLIVO-hendelse, som står for «pågående livstruende vold.»

– De går i umiddelbar innsats, går inn i butikken, er bevæpnet med våpen, men blir beskutt ikke bare én men to ganger. Begge disse kontaktene med gjerningsmannen er inne på Coop Extra, men de kommer ikke i posisjon til å selv å avfyre skudd.

– Så første gang politiet er i kontakt med gjerningsmannen så er de allerede bevæpnet, men blir beskutt med pil og bue?

– Det er riktig. Første gang politifolk i tjeneste er i kontakt med gjerningsmannen, så er de bevæpnet og blir beskutt.

– Hva skjer så?

– Mens de prøver å komme i posisjon for å gjøre noe og å få tilført verneutstyr som gjør dem i stand til å gå inn i mer krevende situasjoner, så kommer gjerningsmannen seg ut, forteller Sæverud til NRK.

Politimester Ole B. Sæverud i Sør-Øst politidistrikt må svare på hvorfor politiet ikke pågrep gjerningspersonen tidligere.

Instruksen: «Gå direkte i innsats uten å vente på andre enheter»

Nødetatene har en felles prosedyre for hvordan de skal operere i situasjoner de kaller «pågående livstruende vold» (PLIVO).

Den såkalte «skyting pågår»-instruksen ble erstattet av PLIVO-prosedyren etter terrorangrepet 22. juli 2011.

I den såkalte aksjonsfasen skal første politipatrulje på stedet «finne best egnet fremrykkingsfase», og de skal deretter «gå direkte i innsats uten å vente på andre enheter.»

«Politiet skal umiddelbart iverksette tiltak mot gjerningspersonen(e) for å nøytralisere disse raskest mulig», heter det i instruksen.

Ifølge prosedyren skal de prioritere å stoppe gjerningsmannen før «evakuering av skadde og uskyldig tredjepart fra innsatsområdet».

– Instruksen tilsier at de skulle skyte om de fikk muligheten?

– Ved pågående livstruende vold skal man i aksjon med en gang, bekrefter politimester Sæverud overfor NRK.

I denne butikken skjøt gjerningsmannen mot sivile og politifolk. Foto: Cicilie Sigrid Andersen / NRK

Tror alle ble drept etter møtet

Etter at skytteren kom seg unna skulle det nærmere en halvtime før han ble pågrepet. På den tiden rakk han å bli drapsmann, mener politiet.

– I hvert fall noen ble drept etter at han var i kontakt med oss, sannsynligvis alle. Vi kan ikke direkte bekrefte i hvilken rekkefølge de fem ble drept eller nøyaktig når, sier Sæverud.

Men han forklarer at politiet hele tiden jobbet på spreng med å forfølge mannen. Etter at en tredje politimann kom med verneutstyr lette det tre politibetjentene etter skytteren ut fra det de fikk meldt inn av vitner flere steder i Kongsberg sentrum.

– Det kommer også flere patruljer til, og han blir etter hvert pågrepet 18.47. Det er et aktivt søk i hele perioden, fra første melding kommer til politiet til han er pågrepet.

– Hvordan kom gjerningsmannen seg unna, når politiet var etter han inne i en butikk?

– Det har vi ikke helt oversikt over. Han går ikke forbi politiet. Han har nok kommet seg ut en annen vei, men nøyaktig hvilken vei det er det vet vi ikke.

– Mange stiller spørsmål om hvorfor han ikke ble pågrepet før. Hva er din forklaring på det?

– Jeg har prøvd å redegjøre så åpen som mulig for de faktum vi har nå. Så er det et komplisert hendelsesforløp. Det er tema for etterforskning. Det skal vi svare grundig på. Men vi må være sikre på at det vi sier riktig.

Jølstad Begravelsesbyrå hentet i torsdag en av de drepte. Foto: Cicilie S. Andersen / NRK

Tok seg inn i boliger og drepte

Det er Espen Andersen Bråthen som er siktet for drapene. Politiet bekreftet tidligere i dag at 37-åringen tok seg inn i bolighus, før han drepte.

– Det ble funnet omkomne ute og det ble funnet omkomne inne i bolighus, sier politiadvokat Ann Irén Svane Mathiassen til NRK torsdag ettermiddag.

– Vi har opplysninger om at gjerningspersonen har tatt seg inn i boliger hvor han også da har begått drap, sier Mathiassen.

– I hvilken grad kjente gjerningsmannen ofrene?

– Etter hva vi har opplysninger om, og slik vi oppfatter saken så er dette helt tilfeldige ofre.

Den siktede har også selv forklart til politiet at han har tatt seg inn i boliger og begått drap, opplyser politiadvokaten.

Politiet har beslaglagt ytterligere to våpen, i tillegg til pil og buen, men vet ikke om dette er brukt i drapshandlingene. De ønsker ikke å kommentere hva slags våpen det er.

Denne pilen sto igjen i en vegg etter angrepene. Foto: Tipser

Skal observeres

Forsvarer Fredrik Neumann sier det er gjennomført et nytt avhør torsdag. Han vil ikke gå i detaljer om avhøret, men sier siktede samarbeider.

– Min klient har vært i samtaler med helsepersonell i dag. Han skal nå undergis en full judisiell observasjon, sier Neumann til NRK.

Rettssakskyndige skal observere siktede over tid for å se om han er strafferettslig tilregnelig.

Overfor VG sier Neumann også følgende:

– Det indikerer at ting ikke er helt på plass. En fullstendig judisiell vurdering vil avklare det.

Espen Andersen Bråthen er siktet av politiet. Han ble pågrepet onsdag kveld.

Justisministeren: Politiet skal få nok ressurser

Norges nye justisminister Emilie Enger Mehl har fått en svært alvorlig sak i fanget fra første dag.

– Det er helt brutalt og grusomt. Det er jo handlinger som er begått her som er helt umenneskelige.

Hun er opptatt av at politiet nå skal få de beste forutsetninger for å kunne gjennomføre en god etterforskning om det som har skjedd før og under angrepene.

– Det er under etterforskning, det må politiet få ro til å gjøre. Vår oppgave nå er å stille ressurser til disposisjon, så de skal få gjøre jobben sin, sier Mehl.

Påtroppende statsminister Jonas Gahr Støre varslet torsdag at han kommer til å dra til Kongsberg.