Fem drept – politiet utelukker ikke terror

Siste:

Politiet bekrefter at det er fem drepte. Det er også to skadede, blant annet en politimann som ikke var på jobb.

Politiet utelukker ikke at det er en terrorhandling, men vil ikke konkludere ennå.

Politiet sier at mannen brukte en pil og bue i angrepene. Det gikk en halvtime fra politiet kom til stedet til mannen ble pågrepet.

Politiet mener at det kun er én gjerningsmann.

Dansk statsborger i 30-årene bosatt i Kongsberg er siktet.

Forsvarer sier siktede har forklart seg detaljert om det som har skjedd.

Klokken 18.13 fikk politiet flere meldinger fra personer i Kongsberg sentrum om at en mann beveget seg rundt i et større område med en pil og bue.

– Mannen ble pågrepet klokken 18.47, det tok altså noe tid fra første patrulje var på stedet til han ble pågrepet, skriver politiet i en pressemelding.

– Fem personer er drept og to personer er skadet. En av de skadede er en polititjenestemann som var på åstedet på sin fritid. Begge de skadede er på sykehus, sier politiinspektør Øyvind Aas.

Han er foreløpig forsiktig med å gå inn på detaljer om ofrene.

– Jeg kan ikke gå inn på alder og kjønn på de som er drept. Det må vi komme tilbake til. Vi har så langt jeg vet varslet pårørende, sier Aas.

JOBBET UTOVER NATTEN: En bårebil kom til Kongsberg sentrum i 02-tiden. Foto: Terje Pedersen / NTB

Mann i 30-årene siktet

Politiet er overbevist om at det er én person som står bak drapene.

Natt til torsdag opplyser politiet at det er en dansk statsborger i 30-årene bosatt i Kongsberg som er siktet i saken.

– Politiet bekrefter denne informasjonen om siktede fordi det verserer mange rykter i sosiale medier om mulige gjerningspersoner som ikke kan knyttes til de alvorlige handlingene, skriver politiet i en pressemelding.

ÅSTED: Politiet gjør undersøkelser i Kongsberg sentrum etter at fem personer er funnet drept. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Han forklarer seg i detalj

Siktedes forsvarer Fredrik Neumann kom til Drammen politistasjon i 02-tiden natt til torsdag.

I 05-tiden kom han ut igjen.

– Han samarbeider med politiet og forklarer seg i detalj om hendelsen, sier Neumann.

– Hvordan er tilstanden hans?

– Han er klart preget av situasjonen. Jeg tror ikke det spiller noen rolle om han vil samtykke til å la seg varetektsfengsle eller ikke. Han kommer til å bli varetektsfengselet i morgen, sier Neumann.

Han opplyser at det er planlagt nye avhør, men at tidspunkt ikke er bestemt.

Forsvareren vil ikke si noe om mannens bakgrunn. Om tilknytningen til Danmark sier Neumann at moren er dansk, men at han er usikker på om mannen har bodd i Danmark og hvor lenge.

PIL OG BUE: Denne pila sto i en vegg i området på Kongsberg etter hendelsen. Foto: Tipser

– Opererte alene

– Med tanke på hendelsesforløpet, så er det naturlig å vurdere om dette er en terrorhendelse. Den pågrepne er ikke avhørt, og det er derfor for tidlig å si noe om dette knyttet til motivasjon, sier Aas.

Han bekrefter at gjerningsmannen har beveget seg over et stort område i Kongsberg sentrum.

Politiet gjør kriminaltekniske undersøkelser på flere åsteder og har sperret av store områder i Kongsberg sentrum.

Mannskaper fra Kripos er også på plass for å bistå lokalt politi med taktisk og teknisk etterforskning.

AVSPERRET: Coop Extra på Kongsberg onsdag kveld. Foto: Ingvild Edvardsen / NRK

Angrep i Coop-butikk

Hendelsene knytter seg blant annet til en Coop Extra-forretning i Kongsberg sentrum (se kart nederst i saken).

– Vi kan bekrefte at det har vært en alvorlig hendelse i vår butikk, og at ingen av våre ansatte er fysisk skadd. Vi er nå opptatt av å følge opp våre ansatte, og utover det henviser vi til politiets etterforskning, sier kommunikasjonssjef i Coop, Harald Kristiansen.

– Det er påført skader på personer i en av butikkene vedkommende har vært i, bekrefter politisjef Øyvind Aas.

Politiet informerer om hendelser.

Politiressurser fra hele Østlandet er på Kongsberg.

– Vi bistår med nasjonale bistandsressurser som politihelikopter, bombegruppe og mannskaper fra Beredskapstroppen, sier pressesjef Unni Grøndal i Oslo politidistrikt.

Den pågrepne mannen er kjørt til arresten i Drammen.

Det kom til en konfrontasjon med politiet og mannen forsøkte å stikke av, før han ble pågrepet.

Det ble løsnet et varselskudd i forbindelse med dette.

STORE STYRKER: Svært mye politifolk er i Kongsberg sentrum onsdag kveld. Foto: Kjetil Stormark

PST inne i saken

– PST er orientert, og vi er i tett dialog med ordinært politi. Vi har ikke flere opplysninger nå, sier seniorrådgiver Martin Bernsen i PST.

Kjetil Stormark er journalist, bosatt på Kongsberg. Han sier til NRK at han dro ut etter at han ble klar over at det var en politiaksjon.

Stormark sier «betydelige politistyrker» bidro i aksjonen, som pågikk over store deler av Kongsberg sentrum.

– Det var store politistyrker som aksjonerte og lette aktivt etter personer de prøvde å få kontroll på. Det var også politihelikoptre og helikopter fra 330-skvadronen. Det så ut som de brukte infrarøde kameraer for å lete i elveleiet, sier Stormark.

STOR AKSJON: Politiet bekrefter at det er flere skadde og døde. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB