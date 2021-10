Espen Andersen Bråthen siktet for drapene i Kongsberg

Fem personer ble drept onsdag kveld. Bråthen har erkjent de faktiske forhold, opplyste politiet torsdag.

Politiadvokat Ann Irén Svane Mathiassen bekrefter til NRK at 37-åringen skal vurderes av rettspsykiatriske sakkyndige. Det skal gjennomføres en prejudisiell vurdering.

Ifølge politiadvokaten starter dette arbeidet i dag.

– Dette er ikke uvanlig i slike alvorlige saker, sier Mathiassen til NRK.

Har tidligere truet med å drepe

Bråthen ble i fjor dømt til seks måneders besøksforbud mot to nære familiemedlemmer etter at han truet med å drepe en av dem.

UNDERSØKER: Krimteknikerne i politiet har satt opp markører i gata i Kongsberg. Foto: Cicilie Sigrid Andersen / NRK

Politiet mente ifølge dommen, fra det som da het Kongsberg og Eiker tingrett, at det var risiko for at han ville begå en straffbar handling mot personene han ble ilagt besøksforbud mot.

37-åringen la ifølge dommen igjen en Colt revolver på familiemedlemmenes sofa, som de skal ha opplevd som truende.

Folk på Kongsberg ble bedt av politiet om å holde seg inne onsdag kved.

Bråthen ble også dømt for innbrudd og kjøp av mindre mengder hasj i 2012. I dommen kommer det frem at han er dømt for lignende forhold tidligere.

Politimesteren i Sør-Øst politidistrikt bekrefter at politiet har vært i kontakt med den 37 år gamle mannen tidligere. Det har vært knyttet bekymring til at mannen har blitt radikalisert.

– Politiet har tidligere vært i kontakt med mannen, herunder som følge at det tidligere har vært bekymring rundt ham med tanke på radikalisering. Vi har ikke registrert meldinger på ham i 2021, men tidligere. De har vært fulgt opp, sier politimester Ole Bredrup Sæverud.

SPØRSMÅL: Politimester Ole Bredrup Sæverud svarer pressen torsdag. Foto: H. Philip Hofgaard / NRK

– Konvertert til islam

Ifølge politiet skal Bråthen ha konvertert til islam.

Politiet jobber fortsatt med å avklare om angrepet er et terrorangrep eller ikke.

PST har vurdert det som mulig at ekstreme islamister vil forsøke å gjennomføre terror i Norge i 2021.

PÅ PLASS: Krimteknikere og en politibetjent i gata i Kongsberg. Foto: Cicilie Sigrid Andersen / NRK

Sikkerhetstjenesten ar pekt på at det er størst risiko for enkle angrep med blant annet hugg- og stikkvåpen.

En person som kjenner siktede sier til NRK at siktedes konvertering til islam, har lite med saken å gjøre.

– Dette handler om en person som er alvorlig psykisk syk og som falt utenfor fra ungdomstiden. Dette har preget livet til dem som står han nært i stor grad, sier personen.

VAR HER: Klokken 18.18 onsdag gjorde politiet en observasjon av gjerningsmannen i nærheten av Coop Extra-butikken i Kongsberg. Patruljene ble beskutt med piler, og mistet kontakt med gjerningsmannen. Foto: Cicilie Sigrid Andersen / NRK

Den bekjente sier det må diskuteres om terskelen er for høy for å gripe inn og bruke tvang mot folk som åpenbart kan være en fare for seg selv og andre og som trenger hjelp, dersom de ikke ønsker det selv.

Mannen som nå er pågrepet er dansk statsborger, men bosatt i Kongsberg, opplyste politiet i natt.

– Politiet bekrefter denne informasjonen om siktede fordi det verserer mange rykter i sosiale medier om mulige gjerningspersoner som ikke kan knyttes til de alvorlige handlingene, heter det i en pressemelding.

Fem personer ble drept og to personer skadet da mannen skjøt med pil og bue på Kongsberg onsdag. Politiet undersøker om terror kan være motivet for angrepet. De drepte er i alderen 50 til 70 år.

Ble beskutt

Politiet fikk øye på Bråthen første gang klokken 18.18. Han ble anropt, men politiet mistet han av syne.

Like etter var politiet i kontakt med Bråthen på nytt, og de ble da beskutt av flere piler. Dette gjorde at de mistet kontakt med mannen, og han kom seg unna.

I minuttene etter dette letet flere patruljer etter mannen, og det var noen meldinger fra publikum om observasjoner.

Klokken 18.47 ble det meldt på sambandet at gjerningmannen var pågrepet. Det ble videre opplyst at det ble avfyrt varselskudd i forbindelse med pågripelsen.