Han er preget av det som skjedd.

– Jeg tenkte at det var krig. For det var så intenst. Men politiet virket veldig effektive og organiserte, sier Nilsen til NRK.

Han reagerte på det han oppfattet som en høylytt krangel.

– Men så hørte jeg et skrik jeg aldri har hørt før. Det var et skjærende skrik som brant seg inn i sjelen. Det kommer jeg aldri til å glemme. Jeg oppfattet det som et dødsskrik, sier Nilsen.

Dette er saken: Fem drept – politiet utelukker ikke terror

Foto: Cicilie Sigrid Andersen / NRK

«Nå er det Kabul her»

Innbyggerne på Kongsberg er rystet etter onsdagens angrep. Fem personer ble drept og ytterligere to skadd da en mann angrep folk med pil og bue i sentrum.

Thomas Nilsen gikk ut for å se hva som skjedde.

– Flere mennesker hadde kommet til og startet livreddende førstehjelp. Politiet kom i hopetall, tungt bevæpnet og med hjelm, forteller Nilsen.

Rundt klokken 18.45 sendte han en melding til en kamerat.

TN Thomas Nilsen: Nå er det Kabul her, altså.

– Det var slik jeg opplevde det, sier han til NRK.

Han sier flere mennesker ble fraktet bort i ambulanse.

Det var et stort oppbud av politifolk på Kongsberg onsdag kveld. Foto: Kjetil Stormark

Så mann løpe med pil i ryggen

Synne Wettestad og Knut Erik Ødegåren bor ved siden av Coop-butikken der det første angrepet skjedde.

Utenfor vinduet så de en mann løpe langs gangveien med en pil stikkende ut av ryggen.

– Han ropte til folk på torget at de måtte komme seg unna. Det var før politiet hadde kontroll på mannen som skjøt, sier Wettestad.

Da politiet kom til stede så samboerne kunder og ansatte komme løpende ut fra butikken og søke dekning.

Wettestad og Ødegården forteller at de var usikre på hvordan kvelden ville utspille seg videre. Da bombegruppen kom, forberedte de seg på å bli evakuert.

Synne Wettestad og Knut Erik Ødegåren så dramatikken fra stuevinduet. Foto: Knut Erik Ødegården

Paret forteller at de nylig hjem til Kongsberg, etter å ha bodd utenbys. Årsaken er at de nettopp har fått et barn.

– Vi flyttet jo tilbake til Kongsberg fordi at her skulle det være trygt og fint. Man forventer ikke at sånne ting skjer så nært, sier Ødegården.

– Jeg tror ikke det har gått opp for oss, egentlig, hva vi har vært vitne til, legger Wettestad til.

Synne Wettestad og Knut Erik Ødegåren var vitner til angrepet i Kongsberg onsdag kveld. Foto: Magnus Brenna-Lund / NRK

– Forferdelig

– Vi har sovet dårlig i natt. Både bikkja, kona og jeg. Vi har vært veldige urolige, sier Terje Kristiansen.

Han bor også i Hyttegata. Kristiansen forteller at han onsdag kveld hørte lyden av hunder og barneskrik.

– Og så kom helikopter rett over hustaket. Da skjønte jeg at det var ett eller annet, sier han.

Dette er saken Ekspandér faktaboks Onsdag 13.10 klokken 18.13: Politiet fikk flere meldinger fra personer i Kongsberg sentrum om at en mann beveget seg rundt i et større område med en pil og bue.

Klokken 18.47: Politiet pågriper mannen. Det gikk en halvtime fra politiet kom til stedet til mannen ble pågrepet.

Fire kvinner og en mann er bekreftet drept i angrepet. To andre personer er skadd, inkludert en politimann som ikke var på jobb.

Politiet utelukker ikke at det er en terrorhandling, men vil ikke konkludere ennå.

Politiet slet med å få kontroll over situasjonen da angrepet pågikk. Folk ble derfor bedt om å holde seg innendørs.

Kristiansen forteller at han har snakket lite med andre naboer. De fleste har holdt seg inne siden i går kveld.

– Det er forferdelig. Jeg tenkte at det var terror med en gang, når det var så voldsomt, sier Kristiansen.

Terje Kristiansen forteller at naboer er svært rystet etter hendelsen. Foto: NRK

– Låste døren da jeg kom hjem

Kari Smeby kaller opplevelsen «uvirkelig og forferdelig». Hun var rett ved Coop-butikken like før klokken 18.30 onsdag.

– Jeg syns det er skremmende. Det første jeg gjorde da jeg kom hjem var å låse døren. Jeg var redd i går, sier hun.

Smeby var ute på joggetur i området. Hun merket ikke noe uvanlig bortsett fra at alarmen på butikken hadde gått.

– Det sto en politibil og en betjent ved butikken. En tilfeldig forbipasserende sa at det «visst er en som løper rundt med pil og bue». Jeg begynte å varme opp til treningen og opplevde ikke at det var noe dramatisk da, sier hun og fortsetter:

– Jeg trodde nesten ikke på det. Det hørtes helt galskap ut. Jeg så for meg noe lekeutstyr. Det var det definitivt ikke.

Etter hvert så hun helikopter og masse blålys, og forsto alvoret i situasjonen.

– Jeg greide ikke å ta innover meg det som skjedde. Og i lille Kongsberg. Uvirkelig er det beste ordet, sier hun.