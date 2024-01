Det betyr at mannen dømmes til opprettholdelse av tvungent psykisk helsevern.

Espen Andersen Bråthen, som ble dømt til tvungent psykisk helsevern etter å ha drept fem mennesker på Kongsberg i 2021, begjærte seg løslatt i Buskerud tingrett tidligere denne uka.

Espen Andersen Bråthen (40) drepte fire kvinner og en mann i løpet av den dramatiske onsdagskvelden. Alle var tilfeldige ofre.

Han har bodd på en psykiatrisk institusjon siden dommen. I tingretten argumenterte han for at han er frisk.

– Jeg er frisk og vil gjerne bli fri nå, sa Bråthen i retten.

Torsdag kom dommen fra tingretten som konkluderer med at 40-åringen fortsatt må være til behandling i psykiatrien.

I retten understreket de to sakkyndige som var til stede, at det fra rettssaken som ledet frem til dommen 23. juni 2022 og frem til i dag ikke er store endringer i Bråthens helsetilstand.

Overlege Live Sanderud på Blakstad mener massedrapsmannen trenger både fortsatt medisinering – samt annen oppfølging.

– Funksjonsnivået til Bråthen er gjennomgående lavt, og miljøpersonalet må gjøre en stor innsats for at han skal opprettholde daglige ting som tannpuss og vask, sa hun i retten.

– Ikke det han hadde ønsket

Forsvarer advokat Fredrik Neumann, sier i en kort kommentar til NRK at det var ikke dette resultatet Bråthen ønsket seg.

Utover dette ønsker han ikke å kommentere dommen ytterligere.

Dommen er ikke rettskraftig. Den kan ankes til lagmannsretten. Dette er det ikke tatt stilling til ennå ifølge Neumann.

Enighet mellom de sakkyndige

I retten på tirsdag svarte Bråthen klart, men kort, på spørsmål. Han så stort sett ned i bordet.

De sakkyndige psykiaterne som vitnet i retten tegnet et bilde av en mann som ikke klarer å ta innover seg sykdommen han lider av. Konklusjonen deres er at Bråthen fortsatt tilfredsstiller kravene for paranoid schizofreni.

Som følge av dette uttalte de at det er en gjentakelsesfare for alvorlige voldshandlinger, dersom han slipper ut og blir en fri mann.

I motsatt tilfelle mente de at voldsrisikoen er lav hvis han fortsetter behandlingen på lukket avdeling på Blakstad.

Der blir han behandlet med medisiner, og han får oppfølging døgnet rundt. Bråthen får tilsyn hver time på dagtid, og hver tredje time i løpet av natta.

Han får tilbud om sosiale aktiviteter med andre pasienter, men benytter seg lite av disse. Han sa at han foretrekker å lese eller se film.

Ønsker å få seg jobb

– Hvis du blir løslatt, hva tenker du om situasjonen din videre? spurte tingrettsdommer Liv Synnøve Taraldsrud

– Få meg jobb, kone og barn, og være med familien min.

Bråthen fortalte at han kan tenke seg å lage klær, vesker, sekker eller dokker hvis han slipper ut.

Espen Andersen Bråthen i rettssaken i juni 2022 Illustrasjon: Esther Bjørneboe / NRK

– Eller bli snekker eller kokk. Eller bli ingeniør og bygge skyskrapere. Men jeg har ikke gått så mye skole, så jeg må ta opp igjen noen fag, fortalte Bråthen.

Statsadvokaten spurte om han kan komme til å drepe igjen.

– Nei, jeg har ikke lyst til å drepe. Jeg har ikke noen grunn til å drepe, svarte Bråthen, og fastholdt at han ikke er redd for at de tankene kan komme tilbake igjen.