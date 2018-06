Politiet skal vurdere om «Edderkoppen» kan knyttes til andre saker

– Vi bekrefter at vi har mottatt anmeldelsen, men vi har ikke startet etterforskning i saken ennå, sier Mona Hertzenberg, som er påtaleleder i Øst politidistrikt.

Det var Norsk senter for informasjonssikring, Norsis, som 18. april i år politianmeldte at deres navn har blitt misbrukt av mannen til å komme i kontakt med kvinner. Saken ble overført til Øst politidistrikt 27. april.

Den anonyme mannen er også tidligere anmeldt i minst to politidistrikt, men sakene ble henlagt.

– I lys av at det er en viss sannsynlighet for at saken har sammenheng med andre saker, så vil vi selvfølgelig ta tak i og vurdere det, sier Hertzenberg til NRK.

Verken Kripos eller Politidirektoratet ønsker å kommentere saken overfor NRK. Politidirektoratet viser til Øst politidistrikt.

Innrømmet overfor NRK

Etter flere måneders kartlegging avslørte NRK at samme mann har misbrukt flere store navn og aktører, blant annet Justin Bieber, HBO Nordic, Unicef, Finn.no og Nav.

«Edderkoppen» lagde seg et innviklet system av falske e-poster, navn og adresser som gjorde det mulig for ham å skjule sin identitet.

Gjennom falske stillingsannonser, e‑posthenvendelser, og et nettsted som formidler ferieturer til trengende familier fikk han kontakt med mange ulike kvinner.

Senere valgte den såkalte «Edderkoppen» å legge alle kortene på bordet, da NRK til slutt klarte å spore ham opp.

Kan rammes av ny straffelov

Ifølge advokat Jon Wessel-Aas kan den nye "stalking-loven" være aktuell i denne saken. Foto: Rolv Christian Topdahl / NRK

Advokat Jon Wessel-Aas har vurdert om mannens oppførsel kan rammes av loven.

– Jeg mener dette i hvert fall rammes av bestemmelsen om hensynsløs atferd, § 266, og sannsynligvis også den nye bestemmelsen om alvorlig personforfølgelse, §266a.

Ifølge advokaten kan det også være andre straffebestemmelser som kan være aktuelle.

– Men de nevnte bestemmelsene fremstår som åpenbart anvendelige i en slik sak, om forholdet kan bevises, sier Wessel-Aas.

Paragraf 266a, som dreier seg om personforfølgelse, ble innført i 2016, og har en strafferamme på fire år:

Den som gjentatte ganger truer, følger etter, iakttar, kontakter eller gjennom andre sammenlignbare handlinger forfølger en annen på en måte som er egnet til å fremkalle frykt eller engstelse, straffes med fengsel inntil 4 år.

Samlet atferd

– Slik jeg ser det, er denne straffebestemmelsen midt i blinken for denne typen atferd. Det er slik atferd man ønsket å fange opp da loven ble innført. Den fanger opp tilfeller der den enkelte handling kanskje ikke rammes av andre bestemmelser, men der den samlede atferden går over terskelen for hva man må skal tåle.

– Det krever at det dreier seg om gjentatte tilfeller mot samme person, og det er det i denne saken, forutsatt at det blir bevist at samme person står bak alle handlingene, legger advokaten til.

«Edderkoppen» er tidligere straffedømt for blant annet å ha sendt manipulerende e‑poster til kvinner under dekke av falsk identitet. Dommen falt flere år før han begynte å systematisk trakassere kvinner på nett.

Grunnet hans livssituasjon velger NRK å ikke identifisere ham.