Her får Maiken beskjed om at «Edderkoppen» er funnet

Etter seks måneder med leting har NRK identifisert mannen som lurte Maiken og en rekke andre norske kvinner, under ulike falske identiteter på nett.

Når NRKs reporter møter Maiken hjemme i London for å fortelle at mannen er avslørt, kommer tårene:

– Sorry, det er bare glede. Det er så stort å høre, sier hun.

I april delte 25-åringen historien om sitt livs mareritt, da hun ble lurt til å tro at hun fikk profesjonell hjelp til å fjerne private nakenbilder fra nett. I realiteten ble Maiken manipulert av mannen som i over seks år har trakassert og truet norske kvinner på nett, uten å bli tatt.

– Det er på en måte det jeg har håpet på og ønsket så lenge. Han har ødelagt så mye for meg og andre. Han fortjener så sinnssykt mye å bli tatt for det han har gjort, sier hun etter å ha mottatt beskjeden.

Tips førte til kontakt med «Edderkoppen»

NRK fikk en rekke tips etter publisering av saken. En person hadde kontakt med mannen for flere år siden. I deres samtaler begikk «Edderkoppen» én feil.

Feilen skulle bli avgjørende i jakten på hans identitet. «Edderkoppen» hadde sendt fra seg informasjon hvor hans ekte navn lå begravd.

Mannen valgte å legge kortene på bordet overfor NRK, og sier han angrer på det han har gjort mot en rekke kvinner. Grunnet hans livssituasjon velger NRK å ikke identifisere ham, verken overfor ofrene eller i omtale av saken.

Les intervjuet her: Derfor manipulerte han norske kvinner på nett – Spesial

OFFER: Marerittet begynte i 2016, da noen hadde lekket nakenbilder av 25-åringen på et nettforum. Foto: Patrick da Silva Saether (arkivfoto)

– Han gjorde ting verre

For Maiken begynte marerittet i 2016 da hun fikk melding av en bekjent om at det lå stjålne nakenbilder av henne på et nettforum.

Noe av det første Maiken gjorde var å kontakte Slettmeg.no, som er en rådgivningstjeneste for personer som føler seg krenket på nett. Hun fikk et automatisk svar om at hjelpetjenesten hadde stor pågang, men skulle ta kontakt med henne.

Samme dag fikk Maiken en e-post fra det som angivelig skulle være fra en profesjonell hjelper i en fiktiv svensk versjon av Slettmeg.no. Det ble skjebnesvangert for Maiken.

I ukevis trodde hun at hun var i gode hender, mens hun i realiteten ble manipulert og lurt av mannen NRK nå har funnet.

– Han har utnyttet mennesker i en veldig sårbar tilstand. Jeg har aldri vært så lavt nede som jeg var psykisk, som da jeg snakket med han, for han gjorde ting enda verre, sier hun.

Les også: Slik kan du unngå å bli et offer på nett

Flere ofre

Mannen er tidligere straffedømt for lignende handlinger. I tillegg har han misbrukt store merkevarer i et innviklet system av falske e-poster og navn, som har gjort det mulig for ham å skjule seg.

«Edderkoppen» innrømmer at han gjennom trakasseringen har utnyttet ressurssvake personer.

– Vil du si unnskyld?

– Ja, jeg vil si unnskyld. Jeg vil beklage. Hvis det kan hjelpe i det hele tatt at jeg sier det, så sier jeg det og mener det.

Mannen hevder overfor NRK at han nå vurderer å melde seg selv til politiet.

– Jeg vurderer å melde meg til politiet nå som NRK har tatt kontakt.

– Urettferdig

Maiken sier unnskyldningen fra mannen ikke hjelper mot det han har utsatt henne for, og at hun er usikker på om mannen kommer til å stoppe med å plage kvinner på nett.

På grunn av kildevern kan ikke NRK utlevere informasjon om mannen til politiet. Maiken sier hun forstår at det ikke er medienes oppgave å anmelde eller overlevere informasjon til politiet i slike saker, men at det likevel er vanskelig å tenke på at han ennå ikke har fått noen reaksjon.

– Jeg er utrolig glad for at han er funnet, men jeg synes det er urettferdig at han kommer seg unna igjen, sier hun.

Både Slettmeg.no og Maiken har anmeldt saken til politiet, som foreløpig ikke har svart på NRKs henvendelser.

I april sa Politidirektoratet til NRK at de opplever en økning i spredning av uønsket materiale på nett generelt, både når det gjelder nakenbilder og annen sensitiv informasjon, og at digital kriminalitet er et satsingsområde for politiet.

– Jeg tror vi som norsk politi skal være ydmyke for at utviklinga går fortere enn den kompetansen og de tekniske mulighetene vi har per nå, sa Harald Bøhler, seksjonssjef i Politidirektoratet til NRK.