Fem personer ble drept og tre skadet i angrepet på Kongsberg onsdag forrige uke. Espen Andersen Bråthen (37) er siktet for drapene. Han erkjenner de faktiske forhold, men har ikke tatt stilling til straffskyld.

Mandag orienterer politiinspektør Per Thomas Omholt om siste nytt fra etterforskningen. Totalt har politiet snakket med 140 personer for å kartlegge hendelsesforløpet. 60 av disse er formelt avhørt.

Omholt sier politiet nå kan slå fast at angrepet startet på Coop-butikken på Kongsberg. Her skjøt og skadet siktede blant annet en 37 år gammel politimann som var på butikken på fritiden.

Etter dette gikk gjerningsmannen ut i Peckelsgate, ved siden av butikken, før han tok seg til et boligområde i Hyttegata.

– I områdene Myntgata og Peckelsgate skjøt siktede en rekke piler. På et tidspunkt legger han fra seg pil og bue, og så går ferden videre til Hyttegata, sier Omholt.

Politiet bekrefter for første gang at det også ble brukt to stikkvåpen i angrepet.

Omholt sier pil og buen har blitt brukt til å skade, og at det er stikkvåpen som er brukt til å drepe.

– I Hyttegata dreper han fem personer med stikkvåpen, både på private adresser og i det offentlige rom. Foreløpig tyder alt på at disse ofrene er tilfeldige, sier Omholt.

Politiet sier man foreløpig ikke vil si hva slags stikkvåpen det er snakk om, av hensyn til etterforskningen.

Tosifret antall fornærmede

Politiet har tidligere varslet at siktelsen mot 37-åringen kom til å bli utvidet. Ifølge Omholt kommer antallet fornærmede i saken til å bli tosifret.

– Det som er spørsmålet nå er hva de har vært utsatt for i forhold til straffeloven. Det må etterforskingen vise. Blant annet må man teste pil og bua, og dens skadepotensiale, sier Omholt.

Han sier at teorien om at sykdom er en del av motivet for handlingen er styrket. Teorien om at siktedes konvertering til islam har vært en viktig faktor, er svekket.

– Han har sagt det offentlig, men ikke fulgt det opp i praksis, sier Omholt om konverteringen.

Det er tidligere kjent at siktede la ut en video i 2017, der han blant annet snakket om at han var muslim.

Drepte etter politikonfrontasjon

De første meldingene politiet fikk onsdag forrige uke handlet om skyting med pil og bue inne på en Coop-butikk i Kongsberg sentrum. Bevæpnet politi ble sendt butikken. Disse fikk øye på Bråthen fem minutter etter.

Inne i matbutikken skal 37-åringen blant annet ha såret en politimann som var på butikken på fritiden.

Bråthen skal blant annet ha skutt med pil og bue mot politipatruljene. Politimester i Sør-Øst politidistrikt Ole B. Sæverud sa til NRK torsdag at de første politibetjentene på stedet måtte vente på verneutstyr. Dette skal blitt liggende igjen i patruljebilen.

Etter at politiet mistet Bråthen av syne tok han seg til et boligområde i Kongsberg sentrum. Politiet har uttalt at de tror alle de fem ofrene i saken ble drept etter konfrontasjonen med politiet.

Arbeidet med å ta Kongsberg tilbake er i gang etter drapene. I dag åpnet blant annet Coop-butikken der gjerningsmannen løsnet de første skuddene med pil og bue.

Liv Berit Borge (75)

Andrea Meyer (52)

Gun Marith Madsen (78)

Hanne Merethe Englund (56)

Gunnar Erling Sauve (75)

PST ble varslet i 2015

Politiets sikkerhetstjeneste sa fredag til NRK at de første gang ble varslet om Bråthen i 2015. Tipset gikk på at han kanskje var i ferd med å bli radikalisert. Vurderingen til PST at Bråthen ikke var idelogisk motivert.

I 2017 tipset en barndomsvenn politiet etter at Bråthen la ut en video på YouTube. To dager etter gjennomførte lokalt politi en bekymringssamtale. Året etter tipset PST helsevesenet om den siktede. PST vurderte da at han ikke var drevet av religion eller ideologi, men var alvorlig psykisk syk.

PST sa før helgen at man ikke kunne svare på hvordan helsevesenet fulgte opp tipset.

Avdelingssjef Mona Grinderud ved Kongsberg DPS uttalte til NTB i helgen at «man vil snu hver stein for å komme til bunns i hva som har skjedd» rundt Bråthen.