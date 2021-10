PST: Fikk første varsel om Kongsberg-siktede i 2015

Onsdag ble fem personer drept og tre skadet på Kongsberg. 37 år gamle Espen Andersen Bråthen er siktet for angrepet.

Torsdag sa PST-sjef Hans Sverre Sjøvold at Bråthen var kjent for dem fra tidligere, uten å utdype dette nærmere.

Fredag sier PSTs kontraterrorsjef Arne Christian Haugstøyl at sikkerhetstjenesten første gang ble varslet om Bråthen i 2015.

– Vi ble kjent med ham i 2015, den gangen med tips om en sårbar person som kanskje var i ferd med å radikaliseres. Han hadde konvertert til islam, det var første tipset vi fikk, sier Haugstøyl.

– Hva gjorde dere med det?

– Vi gjør en vurdering av hvilken grad vedkommende er i ferd med å bli radikalisert og om det er noe voldspotensiale, en intensjon eller en kapasitet til å begå vold. Videre ble det en dialog med politiet.

– Vi visste av historikken hans fra andre områder at han hadde en lav terskel for å utøve vold, men han hadde ikke vært noe i historikken som tilsa at dette var politisk eller ideologisk motivert, sier Haugstøyl fredag.

Påtroppende statsminister Jonas Gahr Støre og justisminister Emilie Mehl besøker Kongsberg fredag.

Bekymringssamtale med lokalt politi

I 2017 la Bråthen ut en video på YouTube, der han blant annet snakket om at han var en «budbringer» og «muslim».

En barndomsvenn varslet politiet lokalt om dette. Haugstøyl i PST sier lokalt politi gjennomførte en bekymringssamtale med Bråthen to dager etter at videoen ble lagt ut.

– Vi får tips om den av mennesker som var bekymret. Det ble gjort en vurdering om det som blir sagt i videoen var en straffbar trussel, det konkluderte vi med at det ikke var, sier Haugstøyl.

Han beskriver samtidig som uttalelsene Bråthen kom med i videoen som «bekymringsfulle», og sier det er grunnen til at ble gjennomført en samtale med siktede i dialog med lokalt politi.

– Vurderingen var at han hadde en forklaring om at dette var en video der han ble litt revet med og ikke mente noe mer. Han hadde en ganske god forklaring på selve videoen, sier Haugstøyl.

Politiinspektør Per Thomas Omholt i Sør-Øst politidistrikt ønsket fredag ikke å kommentere varslene lokalt politi skal ha fått om Bråthen.

Varslet helsevesenet

Haugstøyl sier politiet varslet helsevesenet om siktede på nyåret i 2018. PST vurderte da at han ikke var drevet av religion eller ideologi men var alvorlig psykisk syk. Den vurderingen står de fortsatt på, sier Haugstøyl.

Han sier siktede etter at videoen ble lagt ut «hadde noe aktivitet som gjorde at man ikke hadde tillit til at han var helt frisk».

– Vi fikk inntrykk av at han hadde store psykiske utfordringer, og vi ville gå videre med denne informasjonen til helsevesenet. Informasjonen ble gitt tidlig året etter, tidlig januar i 2018, sier Haugstøyl.

Kontraterror-sjefen sier han ikke har inngående kunnskap om hvordan helsevesenet fulgte opp varselet, at han ikke kan svare for dette. Han sier vurderingen i 2018 var at det var lite sannsynlig at siktede kom til å begå en terrorhandling.

– Men vi vurderte også at på bakgrunn av hans psykiske utfordringer og lave terskel for å begå vold, så mente vi at at det var mulig at han kunne gjennomføre lavskala angrep, med enkle midler, sier Haugstøyl.

Han er åpen på at PST mente det var utfordrende å vurdere hvordan 37-åringen skulle følges opp.

– Dette var ikke en religiøs person som var overbevist, så mente vi at det først og fremst var helse som måtte bruke sine verktøy for å få ham ut av sporet han var inne i.

Mener teori om sykdom er styrket

PST-sjef Hans Sverre Sjøvold snakket torsdag også om 37-åringens psykiske helsetilstand. Sjøvold pekte blant annet på at Bråthen har vært «inn og ut av helsevesenet som relevant for saken».

På en pressekonferanse fredag opplyste politiet at teorien om at sykdom er årsaken til drapene er styrket. 37-åringen er ikke siktet for terrorangrep, men politiet har vært tydelige på at denne vurderingen kan endre seg.

37-åringen er nå overført til en lukket helseinstitusjon, og skal undersøkes av rettssakkyndige psykiatere. Han har så langt forklart seg om motivene i to avhør. Politiet sier det vil avhøres flere avhør så snart helsetilstanden til siktede tillater det.