Politiet ynskjer at kveldens pride-arrangement i Mo i Rana blir utsett, sidan dei ikkje kan garantere for sikkerheita. Det opplyser Nordland politidistrikt i ei pressemelding.

– Innbyggjarane sin tryggleik er det viktigaste. Slik trusselsituasjonen er no, kan vi ikkje garantere for sikkerheita dersom pride-arrangementet blir gjennomført i Mo i Rana.

Det seier Kai Eriksen i Nordland politidistrikt.

Men arrangøren vil trasse anbefalinga, og arrangere likevel.

– Eg nektar å gøyme meg i min eigen by for den eg er, seier leiar for Mo i Rana Pride, Margrethe Møllevik til NRK.

Ho fortel at ho snakka med politiet i Rana seinast i 21-tida i går kveld. Då var dei rolege og sa at dei berre skulle gjennomføre, ifølge henne.

I dag kom kontrabeskjeden: Dei anbefalte å avlyse arrangementet.

Politidirektoratet anbefalte å avlyse

Fleire hadde eit sterkt behov for å samlast etter skytinga i Oslo sentrum natt til laurdag.

Støttemarkeringa på Rådhusplassen i Oslo i går vart avlyst av arrangørane. Tusenvis trassa politiet sitt råd, og møtte opp likevel.

Møllevik var sjølv i Oslo i helga, og fekk kjenne på skuffelsen av at heile helga vart øydelagt på grunn av den tragiske hendinga.

– Likevel møtte vi opp og gjekk i paraden, og det same gjorde dei i går på den markeringa som politiet anbefalte å avlyse.

Måndag kom politidirektør Benedicte Bjørnland med ei tydeleg anbefaling om å avlyse Pride-markeringar over heile landet. Denne vart sendt ut til alle landets politidirektorat.

Årsaka er at Politiets sikkerhetsteneste (PST) vurderer at landet framleis står i ein ekstraordinær trusselsituasjon.

Det blir jobba på spreng for å få oversikt over det politiet sjølv omtalar som ein «uavklart situasjon».

– Kor lenge kan vi forvente å vere i ein slik situasjon?

– Eg håpar vi snakkar om kort tid. Kanskje nokre veker, og i beste fall nokre dagar. Eg har ikkje den detaljinformasjonen. Eg veit at PST gjer alt dei kan – dei jobbar døgnet rundt, sa Bjørnland til NRK tysdag morgon.

Haugesund trassar også råd

Nordland politidistrikt opplyser at dei vil strekke seg langt for at arrangementet i Mo i Rana kan bli gjennomført på eit seinare tidspunkt når trusselsituasjonen er meir avklart.

Politiet i Haugesund anbefaler at pride-arrangementet kl. 17 i ettermiddag blir utsett også der.

Styret i Haugaland pride vil ikkje følgje anbefalinga, og vel å gjennomføre.

– Lojaliteten til dei skeive er sterkare enn anbefalinga til politiet, og vil føler det ikkje er veldig utrygt, seier leiar i Haugaland pride, Mirjam Bjerkenes.

Også i Trondheim er det planlagt ei pride-markering kl. 17 i ettermiddag. Politiet i Trondheim har ikkje fråråda folk å møte opp, skriv Adresseavisen.

Finnmark: – Ingen konkret trussel

– Det er ingen kjende truslar i Finnmark, verken mot personar eller miljø, seier Øyvind Lorentzen, som er ansvarleg leiar for politistasjonane i Finnmark.

Han meiner at framtidige pride-markeringar kan bli arrangerte utan problem heilt nord i landet.

– Anbefalinga er å vere i dialog med politiet, så vi saman kan finne gode løysingar for ei trygg og sikker gjennomføring av dei arrangementa som planleggast, seier Lorentzen.

POLITIET: Øyvind Lorentzen, leiar for politistasjonane i Finnmark. Foto: Jørn Inge Johansen

Den anbefalinga tar arrangørane, og skal gjennomføre første markering i Finnmark denne veka.

Styret i FRI Troms og Finnmark skal møtast i morgon for å kartlegge alle arrangement og sjå på kva dei gjer vidare. Men planen er at alle skal få markere pride som opphavleg tenkt.

– Det er utruleg mange som har behov for å møtast og markere – og det skal vi få til, seier Hansen.