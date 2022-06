Ei rekkje organisasjonar skulle halda ei solidaritetsmarkering på Rådhusplassen i Oslo måndag kveld etter skytinga i Oslo natt til laurdag.

Det blei stoppa etter oppmoding frå politiet.

Likevel strøymer folk til den avlyste markeringa. Ifølgje NRKs reporter som er på staden er eit par-tre tusen menneske samla, og det strøymer jamt til med folk.

Bilete frå staden viser ei stor folkemengd med prideflagg og plakatar. Einskide held også talar og appellar.

Arrangementet på Rådhusplassen er offisielt avlyst, men tusenvis har likevel møtt opp. Foto: Håkon Benjaminsen / NRK

To arrangement har blitt avlyste

Laurdag blei alle arrangementa i regi av Oslo pride avlyste etter anbefaling frå politiet i Oslo.

Oslo pride bestemte seg difor for å arrangera solidaritetsmarkering måndag kveld. Det skulle skje på dagen for markeringa av Stonewall-opprøret, som blir rekna som starten på pride.

To personar går inn for ein klem når folk begynner å strøyma til på Rådhusplassen måndag. Foto: Håkon Benjaminsen / NRK

– Arrangementet på Rådhusplassen skjer fordi den skeive rørsla har eit behov for å samlast og for å visa at vi står saman etter dei tragiske hendingane natt til laurdag, skreiv Oslo pride i ei pressemelding søndag.

Måndag kveld bekftefta Oslo pride at dei ikkje kom til å arrangera arrangementet etter oppmoding frå politiet.

I følgje NRKs reporter på staden er det mellom 1000 og 3000 personar som er samla. Foto: Håkon Benjaminsen / NRK

Pride-leiar: – Vi er lei oss

– Vi er lei oss for at vi nok ei gong må ut med eit bodskap om at ei pride-markering nok ein gong må avlysast, sa Oslo-pride leiar Inger Kristin Haugsevje på ein pressekonferanse måndag kveld.

Ho seier at dei forstår at folk er frustrerte og at dei likevel ynskjer å samlast.

Bilete viser den store folkemassen som har samla seg ved Rådhusplassen i Oslo. Foto: Annika Byrde / NTB

– Men vi kan ikkje halda eit arrangement når politiet anbefaler å avlysa, sa Haugsevje vidare.

Haugsevje seier det er tungt for mange å mista moglegheita, og at det er tungt for mange å høyra om trusselsituasjonen som politiet rapporterer om.

Leiar i Oslo pride, Inger Kristin Haugsevje.

– Vi har i dag hatt ein tett og god dialog med heile det skeive miljøet. Vi ser fram til, når moglegheita byr seg, å arrangera ei ny markering.

På spørsmål om det stemmer at det ikkje blir pride-tog før etter sommarferien, svarar Haugsevje:

– Det er korrekt. Vi må ha litt ro no, og vi må ha ein god sommarferie før vi eventuelt går i gang med å planleggja det.

Ekstraordinær trusselsituasjon

Det er på grunn av informasjon av PST, og at det skeive miljøet er ein del av fiendebiletet til ekstreme islamistar, at politiet har oppmoda om å stoppa arrangementet.

PST vurderer at framleis føregår ein ekstraordinær trusselsituasjon og at dei manglar oversikt over fleire personar i eit bestemt miljø.

I Dagsnytt 18 i dag sa PST-sjef Roger Berg at dei har bestemte personar i kikkerten som dei kontinuerleg jobbar med.

– Vi snakkar konkret om miljø som støttar ekstrem islamisme og som meiner at vald er legitimt for å oppnå sine mål. Og i denne situasjonen er det det skeive miljøet som dei rett og slett har fokus på, sa han.

Justis- og beredskapsminister oppmoda også folk til å følgja anbefalingane som politiet kom med.