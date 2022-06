Utøya-overlevende opplevde nytt skytedrama

– Jeg ble sjokkert og sint. Men ikke overrasket. Det var akkurat som jeg hadde hatt en følelse av at noe slikt ville skje. Illusjonen om at ingenting kan skje, mistet jeg på Utøya.

Det forteller Eivind Rindal. Han er leder for Trondheim pride, men dro til Oslo for å markere helgen.

Natt til lørdag ble to personer drept og flere skadet etter skytingen ved Per på hjørnet og London Pub. Sistnevnte er kjent for å være et samlingssted for homofile.

Utestedet skulle være en trygg havn for skeive. Stedet de kunne være seg selv ble brått et mareritt.

– En vond følelse

– Jeg fikk de første telefonene da jeg hadde kommet meg hjem, sier tidligere AUF-leder, Eskil Pedersen.

Som mange andre var han på London Pub i Oslo for å feire pride. Han forlot utestedet rundt ti minutter før skytingen startet.

I 2011 overlevde den daværende AUF-lederen terrorangrepet mot Utøya, nå var han bare minutter fra å havne i et nytt angrep.

– Det er klart at å oppleve at den arenaen plutselig blir veldig utrygg, det er en ekstra vond følelse.

Pedersen brukte resten av natten til å ringe venner som hadde vært på utestedet for å sjekke at de hadde det bra.

Tilbake i samme modus som på Utøya

Mange av de som var på London Pub, hadde også vært på Utøya 22. juli 2011, forteller Pedersen.

Rindal befant seg på baren Cesar like ved.

– Vi var en liten gjeng som koste oss med øl da vi hørte det første skuddet. Jeg tenkte ikke at det var skyting som skjedde før jeg hørte skuddsalve nummer to.

UTØYA: Jonas Gahr Støre og Utøya-overlevende Eivind Rindal på Utøya under minnemarkering i 2012 – året etter terrorangrepet. Foto: Heiko Junge / NTB

Plutselig fikk Rindal øye på en person som holdt et våpen ved uteserveringen.

– Da skjønte jeg at det var alvor. Jeg var rett tilbake i den samme modusen som jeg var i på Utøya i 2011, forteller han.

Han beskriver det som å være rolig og veldig fokusert på hva han må gjøre for å berge livet.

– Én av de tingene som slo meg, var hvor lang tid det tok før folk begynte å reagere.

Rindal løp inn i baren og dro med seg en kamerat, før de klatret over noen gjerder og kom seg unna.

– Avgjørende med spontan pride-parade

Lørdag morgen ble Oslo pride avlyst etter råd fra politiet.

Likevel valgte flere tusen mennesker å fylle Oslos gater med farger og kjærlighet, for å gå i den avlyste pride-paraden. Der gikk også Pedersen.

– Det føltes veldig godt å være med på.

Rindal synes det var godt å se styrken og fellesskapet i det skeive miljøet.

– Den spontane marsjen viser at engasjementet ligger der. Jeg tror markeringen som ble i stedet for, var helt avgjørende for hvordan vi i ettertid vil referere til det som har skjedd.

PRIDE: Tusenvis av mennesker samlet seg til tross for at pride var avlyst. Foto: Brynjar Mangor Myrtveit Osgjerd / NRK

Pedersen mener det er et viktig signal at så mange mennesker trosset frykten de kanskje har, og møtte opp i en spontan pride-parade i solidaritet med de som ble rammet, og andre skeive.

– Når vi blir rammet av denne grufulle handlingen, så forteller det meg at denne kampen er langt fra over, sier Pedersen.

Også Rindal har fått tid til å reflektere over nattens grufulle hendelse.

– Det har vært en tøff og slitsom dag. En av de tingene som har slått meg, er hvordan erfaringen fra 22. juli har vært der gjennom dagen, og gjort meg mer rustet, konstaterer han.

– Må stå opp mot all ekstremisme

Den siktede 42-åringen skal ha en lang historikk med vold og trusler.

– PST har hatt kjennskap til gjerningspersonen tilbake til 2015, med bekymring om at han blir radikalisert og inngikk i et ekstremt, islamistisk kontaktnettverk i Norge, fortalte PST-sjef Roger Berg under en pressekonferanse.

Gjerningsmannens motiv for skytingen er foreløpig ukjent, men politiet utelukker ikke at handlingen kan settes i sammenheng med hans helse.

Det etterforskes også hvorvidt politisk vold eller hatkriminalitet kan være et motiv.

BLOMSTER: Folk strømmet til med blomster og flagg utenfor London pub i Oslo. Foto: Håvve Fjell/Privat

Pedersen forteller at det for han er det ikke et veldig viktig poeng hvilken ideologi eller religion som en person som står bak disse grusomme handlingene gjør seg bekjent av.

– For meg handler dette om at man må stå opp mot all ekstremisme uansett i hvilket navn man påberoper seg at den kommer fra.

Han mener det er viktig at politiet og PST følger med på disse miljøene, både høyreekstremisme og militant islamisme.

– Jeg tror alle i det skeive miljøet kjenner på en utrygghet nå, sier Pedersen til NRK.

Rindal mener handlingen viser at vi fortsatt har en lang vei å gå.

– Det viser hvor viktig det er med pridemarkeringer. Det er faktisk folk som bokstavelig talt ønsker å gå over lik for å hindre de skeive åpne og frie liv i samfunnet.