Slutt på fotball på Kontraskjæret: – Skvisa ut

Saken oppsummert Fotballfesten AS mister retten til å bruke Kontraskjæret for fotballarrangementer.

Bystyret i Oslo har bestemt at pride park skal ta over området fra 2025 til 2030.

Fotballfesten AS er nå på jakt etter et nytt sted for sine arrangementer, men prosessen er utfordrende Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

– Vi går mot over 300.000 mennesker i løpet av dette mesterskapet.

Det sier Geir Oterhals om det han omtaler som «Norges største arrangement».

Oterhals er daglig leder i Fotballfesten AS. Siden 2006 har de vist fotballmesterskap på storskjerm på Kontraskjæret.

Men etter i år er det slutt.

Bystyret i Oslo bestemte i fjor at de ikke vil inngå ny avtale med Fotballfesten AS om å bruke Kontraskjæret.

Fra 2025 til 2030 er det heller pride park som tar over området.

Bakgrunnen er et tverrpolitisk ønske om å sikre Oslo pride forutsigbar bruk av offentlig byrom.

Ga stedet et nytt liv

– Det er klart jeg syns det er en kjedelig situasjon at vi blir skvisa ut, sier Geir Oterhals i Fotballfesten AS til NRK.

STOLT: Daglig leder i Fotballfesten AS, Geir Oterhals, mener de har bidratt til at flere bruker parken på Kontraskjæret hele året. Foto: Geir Oterhals / Privat

Han mener at fotballarrangementene deres har forandret området, og gjort Kontraskjæret til en attraktiv samlingsplass:

– Det har gått fra å være en park som ingen brydde seg om, og som ble brukt av vanskeligstilte, til å bli en populær park. Med oss fikk stedet et nytt liv.

Rolf Petter Olaisen / NRK - Det er fint at pride får et fast sted å være. Selv om jeg liker Kontraskjæret godt, så er det mange steder vi kan se på fotball, sier Anja P. Holden. Venninnen Emma-Sofie Berg stemmer i. - Helt enig. Vi finner nok en annen plass å se fotball. Rolf Petter Olaisen / NRK - Vi burde ikke endre på historien. Kontraskjæret er for fotball, så kan pride komme senere når det ikke er fotball her, sier Denis Turkovic. - Pride er jo en fin ting å markere, men jeg vokste opp med at det er fotball som sendes her på Kontraskjæret. Så jeg synes vi skal fortsette med det, sier Fredrik Berget. Rolf Petter Olaisen / NRK - Jeg synes fotball passer veldig bra på Kontraskjæret, så jeg skulle ønske vi kunne fortsette med det. Dessuten passer pride så godt i Sofienbergparken, der var det skikkelig bra da jeg var der sist, sier Lena Evensen. Det synes også Alexander Dvergsnes. - Sofienbergparken er midt i byen og nærme folk, så der synes jeg pride burde være. Og at fotballen kan fortsette å være her.

Nå må de lete etter et nytt sted.

– Målet vårt er å finne en plassering som gjør at vi lager et like godt eller bedre arrangement, sier Oterhals.

Men det er lettere sagt enn gjort.

STEMNING: Kontraskjæret er kjent for å vise de store mesterskapene på storskjerm. Foto: Javad Parsa / NTB

– Ikke enkelt

– Jeg tror vi har hatt 30 lokasjoner oppe, sier Oterhals.

Men mange er raskt blitt utelukket.

– Noen på grunn av våre behov, andre fordi det er mange ting som vi må ta hensyn til.

Dette bekrefter byrådssekretær for kultur- og næringsbyråden, Kjersti Aastad (H):

– Det er ikke enkelt, og vi jobber fortsatt med å finne et annet sted, sier hun til NRK.

DIALOG: Byrådssekretær Kjersti Aastad (H) sier kommunen samarbeider med Fotballfesten for å finne dem en ny plass. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

– Fotballfesten har en lang liste med kriterier for hva de mener er aktuelt for at de skal kunne arrangere en god fotballfest.

Aastad nevner Rådhusplassen som et av stedene arrangørene har vist interesse for.

Hva de lander på, avhenger av «hva man klarer å bli enige om», sier hun.

Har du sett fotball på Kontraskjæret? Ja! Nei, det har jeg ikke. Nei, men jeg skulle ønske det. Nei, jeg bryr meg ikke om fotball. Vis resultat

– Fantastisk for pride

Det er pride park som skal ta over Kontraskjæret i juni måned de neste fem årene.

Dette er Dan Bjørke, lederen for Oslo pride, glad for:

– Jeg tror vi alle husker hvor suksess det var å ha Oslo pride på Kontraskjæret i 2023, og det ønsker vi å gjenta fremover.

FEIRET: Oslo pride-leder Dan Bjørke under årets parade. Foto: Helge Tvedten / NRK

En femårskontrakt er noe han sier er viktig for å utvikle festivalen.

Selv om han gleder seg til å komme tilbake til sentrum, er festivalsjefen også storfornøyd med årets pride park i Sofienbergparken på Grünerløkka.

– Sofienbergparken ble helt fantastisk. Jeg tror alle gjestene våre satte stor pris på å være der.

Det er flere av årets festivaldeltakere enige i:

Hallgeir Braastad / NRK Emilia Storås Lied liker at det er trær som skygger i årets pride-feiring i Sofienbergparken. - Jeg foretrekker dette over Kontraskjæret. Jeg synes det er en veldig fin plass å ha pride. Hallgeir Braastad / NRK Også Crizelle Arias og Gael Delpage foretrekker Sofienbergparken. - Vi er midt i det skeive Grünerløkka. Jeg vil at det skal bli her, sier Gael. Hallgeir Braastad / NRK - Det er jo folkene som spiller en rolle, ikke lokasjonen, mener Martin Målø.

– Krevende

Selv om både Oslo pride og festivaldeltakere har vært fornøyd med at årets feiring ble lagt til Grünerløkka, er det noen ting som er utfordrende:

– Vi forstår at det er krevende for en del av naboene at det er to store arrangementer etter hverandre i en bydelspark midt i Oslo, sier Bjørke.

FOLKSOMT: Det var solfylt under årets pride park i Sofienbergparken. Foto: Frederik Ringnes / NTB

Han viser til musikkfestivalen Piknik i parken, som også ble avholdt i Sofienbergparken i juni.

– Så vi gleder oss til å komme tilbake igjen til Kontraskjæret. Der kan vi også holde åpent én time lenger, noe jeg tror at gjestene våre setter pris på.