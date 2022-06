Politidirektøren: – Vi er med rette bekymra

Flere tusen mennesker møtte opp på Rådhusplassen i Oslo mandag kveld. Det for å vise støtte etter den tragiske skytingen i Oslo natt til lørdag, hvor to mennesker mistet livet.

Støttemarkeringen ble egentlig avlyst av pride-arrangørene, men likevel strømmet det på med folk på Rådhusplassen.

– Jeg skjønner behovet for å møtes og markere. Det er heller ikke straffbart å ikke følge råd fra politiet, men jeg må si at det var noen intense timer i går kveld, sier politidirektør Benedicte Bjørnland til NRK tirsdag morgen.

Arrangementet på Rådhusplassen ble offisielt avlyst, men tusenvis møtte likevel opp. Foto: Håkon Benjaminsen / NRK

– Vi er med rette bekymret i en situasjon som PST har beskrevet som en ekstraordinær trusselsituasjon, sier hun videre.

– Er det farlig å være skeiv i Norge nå?

– Nei, som en hovedregel er det ikke det. Vi er et politi som skal gjøre alt vi kan for å trygge de skeive i Norge, men her har man en hypotese om at kanskje akkurat de skeive var målet for den handlingen vi så, dessverre, svarer Bjørnland.

Jobber døgnet rundt

Oslo politidistrikt hadde mye ressurser på stedet. Både i uniform og ikke.

I kulissene jobbes det også på spreng for å få oversikt over det politiet selv omtaler som en «uavklart situasjon».

– Nå jobber PST døgnet rundt for å få klarhet i situasjonen, for å samle informasjon og gjøre en fortløpende vurdering. Det er ingen ønsket situasjon å være i det PST-sjefen beskrev som en ekstraordinær trusselsituasjon, sier Bjørnland.

To politimenn i folkemengden på Rådhusplassen. Foto: Erlend Dalhaug Daae / NRK

– Hvor lenge kan vi forvente å være i en slik situasjon?

– Jeg håper vi snakker om kort tid. Kanskje noen uker, og i beste fall noen dager. Jeg har ikke den detaljinformasjonen. Jeg vet at PST gjør alt de kan – de jobber døgnet rundt, gjentar Bjørnland, som tidligere var PST-sjef.

Hun sier at politiet jobber systematisk og kunnskapsbasert, men sier at de aldri vil kunne ha fullstendig kontroll.

– Man har ikke 100 prosent oversikt i Norge som er et liberalt demokrati.

Setter ikke inn Forsvaret

Politiet har etter anbefalingen om å avlyse fått kritikk fra flere hold. Hallstein Bjercke, gruppeleder for Venstre i Oslo bystyre, sier at han forventer at politiet og justisministeren gjør det som trengs for at Oslo-folket kan samles og ytre seg under trygge rammer.

Han mener politiet må be om bistand fra Forsvaret om de ikke kan beskytte ytringsfriheten og forsamlingsretten i Oslo.

– Nå er Oslo-folks ytringsfrihet og forsamlingsrett i byen sterkt begrenset. To viktige arrangementer har blitt avlyst fordi politiet ikke har vært i stand til å ivareta sikkerheten. Det er en av myndighetenes viktigste oppgaver i et liberalt demokrati å ivareta folks ytringsfrihet og forsamlingsrett.

Hallstein Bjercke mener politiet må sette inn Forsvaret om de ikke kan beskytte ytringsfriheten. Foto: Else Karine Archer / NRK

Det kommer ikke til å skje, ifølge politidirektøren.

– Det er ikke i god norsk, liberal tradisjon å sette inn Forsvaret. Nå gikk arrangementet i går bra, politiet hadde stor tilstedeværelse, og det vil vi også ha på arrangementer fremover. Vi ønsker å trygge det skeive etter det som har skjedd, men å sette inn Forsvaret nå vil jeg vurdere som helt uaktuelt.