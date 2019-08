Philip Manshaus hadde med tre våpen under terrorangrepet

Politiet fant Johanne Zhangjia Ihle-Hansen på adressen hun delte sammen Philip Manshaus (21), få timer etter terrorangrepet mot moskeen i Bærum den 10. august i år.

Politiets teori er at den draps- og terrorsiktede 21-åringen først tok livet av sin søster, før han kjørte til moskeen.

Politiadvokat Pål-Fredrik Hjort Kraby sier at de nå er sikre på hvilke våpen som ble brukt i saken. Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

21-åringen rakk å fyre av flere skudd mot og inne i moskeen før han ble overmannet. Politiadvokat Pål-Fredrik Hjort Kraby bekrefter nå overfor NRK at 21-åringen hadde med seg tre våpen under angrepet på moskeen.

– Vi kan nå bekrefte at våpnene som ble brukt er to rifler og en hagle. Det var ikke noen pistol eller revolver, sier politiadvokat Pål-Fredrik Hjort Kraby til NRK.

Han opplyser til NRK at dette sammenfaller med hvilke våpen som var registrert på andre i familien der Manshaus var folkeregistrert. Det jobbes nå med å få endelig bekreftelse på at det er de samme våpnene.

Alle våpnene er beslaglagt ved moskeen, og ingen av dem var halvautomatiske.

Politiet opplyser at det også ble funnet en forholdsvis stor mengde ammunisjon tilhørende disse våpnene på åstedet.

Fortsatt to teorier om drapet på stesøsteren

Politiet kan ennå ikke si sikkert hvorfor den 17 år gamle stesøsteren ble drept. Dette er noe de fortsatt undersøker.

– Det er fortsatt de samme to teoriene som gjelder; enten at hun har oppdaget ham da han var i gang med det han skulle gjøre mot moskeen, eller at det er direkte knyttet mot henne, sier Kraby.

– Når kan dere si noe mer om den drepte er skutt eller ikke?

– Det må vi avvente til den endelige obduksjonsrapporten er klar, og erfaringsmessig vil det ta én til to måneder, sier Hjort-Kraby.

For å finne ut hvordan angrepene og drapet startet undersøker politiet nå også nøye forskjellige spor av forberedelser fra den terrorsiktede.

– Vi gjennomgår nå alt – blant annet i et eget økonomiprosjekt som ser på alle hans innkjøp. I tillegg har han forklart seg ganske detaljert i avhør, og det er ganske godt samsvar mellom det han sier og undersøkelsene, forklarer politiadvokaten.

Terrorsiktede i samtaler med sakkyndig psykolog

Mandag snudde terrorsiktede Philip Manshaus (21), og ville likevel delta i en undersøkelse av sin psyke.

Philip Manshaus bidrar nå til en prejudisiell undersøkelse. Her sees han i tingretten før fengslingsmøtet den 12. august. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Manshaus opplyste via sin forsvarer at nå ikke ville delta i flere avhør med det første, men han kunne delta i samtaler og observasjon fra sakkyndige som skal vurdere om det er grunn til å vurdere tilregneligheten hans.

På grunn av dette startet derfor undersøkelsene i dag klokken 13, opplyser politiet til NRK.

– Han møtte her klokken 13 for samtaler. De er ennå ikke avsluttet, og vi kan ikke gå ut med noe om hva som skjer der før etter at de sakkyndige har kommet med sin rapport til oss, sier politiadvokat Pål-Fredrik Hjort Kraby til NRK.

Samtalene var ferdige rundt klokken 16.30.

Undersøkelsene Manshaus nå underlegges kalles for en prejudisiell observasjon. En prejudisiell observasjon er en første foreløpig vurdering fra en sakkyndig for å finne ut om det er nødvendig med en fullstendig rettspsykiatrisk undersøkelse.

En observasjon fra sakkyndig vil være viktig for å danne grunnlaget for spørsmålet om den terrorsiktede var tilregnelig da lovbruddene han er siktet for skjedde.

Om han var tilregnelig vil han kunne dømmes til fengsel eller forvaring.

Oppdatert 21. august kl. 16.58:

Politiadvokat Pål-Fredrik Hjort Kraby sa i et telefonintervju med NRK at det var grunn til å tro at våpnene som ble funnet ble brukt ved begge åstedene (angrepet på moskeen og drapet i boligen). I et senere TV-intervju opplyste Kraby at han må ha ordlagt seg feil, og opplyser at politiet på nåværende tidspunkt ikke kan kommentere om stesøsteren ble skutt.