Moskéhelten ledet den første fredagsbønnen etter terrorangrepet

Mohammed Rafiq (65) overmannet Philip Manshaus da han lørdag forrige uke tok seg inn i moskeen Al-Noor Islamic Centre i Bærum. 65-åringen fikk hjelp av Mohamed Iqbal (75), som slo den nå draps- og terrorsiktede 21-åringen.

Idag ledet Rafiq den første fredagsbønnen etter angrepet.

Fredagsbønnen ble holdt på Rykkinn skole ettersom moskeen i Bærum fremdeles holdes stengt. Politiet holdt vakt på utsiden av skolen.

Folk hadde tatt med egne bønnetepper for å be i gymsalen.

Fredagsbønnen ble holdt inne i gymsalen på Rykkinn skole. Her sitter imamen foran de oppmøtte. Foto: Iram Ansari / NRK

På vei inn i lokalet sa Rafiq til NRK at det er greit å be her.

Dagen etter angrepet fortalte 65-åringen at han fikk hele gjerningspersonens finger i øyet. Han forsto ikke selv hvordan han klarte å overmanne 21-åringen.

– Hvordan er formen?

– Den er mye bedre nå, takk, sier Rafiq til NRK etter fredagsbønnen.

Han forteller at det har vært en tøff uke.

– Hvordan klarte du å overmanne gjerningsmannen?

– Han var mye bedre trent og rutinert enn meg, men med Guds vilje så klarte jeg å overmanne han, sier Rafiq.

Ble hedret

Torsdag ble de to moskéheltene hedret på politihuset i Sandvika, hvor de mottok blomster og ros fra Oslos politimester Beate Gangås og Bærum-ordfører Lisbeth Hammer Krog, skriver Budstikka.

– Tusen takk for den heltemodige og gode innsatsen dere gjorde i forbindelse med terrorhendelsen lørdag 10. august, sa Gangås på møtet, ifølge Oslo politidistrikt.

Torsdag ble Muhammad Rafiq og Muhammad Iqbal Javed – som overmannet Philip Manshaus under angrepet på moskeen i Bærum – hedret av politimester Beate Gangås og Bærums ordfører Lisbeth Hammer Krogh på politihuset i Sandvika. Foto: Oslo politidistrikt / Presse

– Den raske reaksjonen og håndteringen var med på å forhindre at liv gikk tapt.

De to eldre mennene har fått mye oppmerksomhet de siste dagene, etter at forstander og styremedlem i Al-Noor Islamic Centre raskt trakk fram deres avgjørende innsats for å få stoppet Manshaus.

Var til stede under fredagsbønnen

Advokat John Christian Elden har valgt å representere moskeen, og var tilstede under fredagsbønnen.

– Styret i moskeen har bedt meg om å bistå i denne saken. Det har litt med å gjøre at jeg har bakgrunn fra terrorsaken 22. juli. Det er en viktig sak og dte er viktig at de får god bistand allerede fra et tidlig tidspunkt og at de blir ivaretatt som for eksempel ofrene etter terroren 22. juli, sier han og legger til:

– Jeg ser det som et viktig samfunnsoppdrag når Norge blir utsatt for en terrorhandling.