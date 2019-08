Venninner om drepte Johanne (17): – Hun var ærlig og omsorgsfull

Lørdag 10. august rykket politiet ut etter en melding om at noen skjøt mot Al-Noor-moskéen i Bærum. Noen timer senere ble 17 år gamle Johanne Zhangjia Ihle-Hansen funnet drept hjemme i familiehuset på Eiksmarka.

Senere på kvelden blir det klart at Johanne var stesøsteren til 21 år gamle Philip Manshaus, som få timer tidligere ble arrestert for å stå bak angrepet mot Al-Noor-moskéen.

I forrige uke ble 21-åringen siktet for å ha drept søsteren sin før han kjørte til moskeen.

Tirsdag tok tredjeklassingene ved Sandvika videregående skole i Bærum fatt på siste skoleår – uten Johanne Zhangjia Ihle-Hansen.

BLOMSTER FORAN HJEMMET: Det var her, hjemme i huset på Eiksmarka i Bærum, at politiet fant Johanne Zhangjia Ihle-Hansen drept. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Johanne utfordret tankene og meningene mine

Johanne Zhangjia Ihle-Hansen ble født i Jiangxi i Kina 18. Juni 2002. Hun ble adoptert fra Kina da hun var 2 år gammel. NRK har vært i kontakt med flere som kjente Johanne godt. Slik beskriver to av venninnene henne:

BRYDDE SEG: Ifølge venninnene var Johanne Zhangjia Ihle-Hansen engasjert og samvittighetsfull. Foto: Privat

– Hun var tøff og turte å gjøre sin egen greie. Johanne var omsorgsfull. Hun brydde seg om mennesker og verden, skriver venninnen Judith Eiksund Sæthre (17) til NRK.

Begge venninnene har latt seg intervjue av NRK skriftlig, i samtykke med foreldrene.

Ifølge Judith var Johanne alltid der for henne når hun trengte noen å snakke med.

– Johanne var typen som lot seg overtale til å gå tur klokken elleve om kvelden, fordi jeg trengte noen å snakke med. Hun utfordret tankene og meningene mine. Hun var der for meg, forteller hun.

SAVNET: I dag var det skolestart for elever ved Sandvika videregående skole. Elever og lærere hadde samlet seg for å minnes Johanne Zhangjia Ihle-Hansen. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Judith forteller at Johanne også var en venninne som pushet henne til å prøve nye ting når hun selv ikke turte.

– Hun var inspirerende når det kom til å ikke bry seg for mye om hva andre tenker. Hun var ærlig og fortalte ting som de var. Jeg skylder henne alene takken for at jeg har møtt mennesker jeg nå er veldig glad i.

Johanne skal ha likt å ta bilder og spare på minner forteller venninnen.

– Hun hadde planer. Hun gledet seg til å bli ferdig med videregående. Planene forandret seg til tider. De vokste sammen med henne. Johanne var min type person. Og jeg vet at mange andre følte det på samme måte, forteller Judith.

– Johanne var min første venn

For 17 år gamle Sol Emma Sjøholt-Pettersen var Johanne Zhangjia Ihle-Hansen hennes aller første ordentlige venn.

– Johanne var den første vennen jeg fikk meg «på egenhånd». Jeg ble kjent med henne i tredjeklasse på barneskolen, og hele vennskapet begynte med at vi lekte med Polly Pocket i sandkassen på skolen. Johanne er vel på mange måter en av de få jeg har følt ordentlig nærhet til, også nå i ungdomstiden, forteller Sol Emma Sjøholt-Pettersen til NRK.

NÆRE VENNER: Bildet er tatt på besøk i en saltgruve i forbindelse med klassetur til Polen, forteller Sol Emma Sjøholt-Pettersen. Johanne er til venstre i bildet. Foto: Privat

Hun beskriver Johanne som tillitsfull, og en venninne som alltid var der hvis hun trengte noen å snakke med.

– Johanne var en fantastisk venn og en utrolig omtenksom jente som alltid tenkte på de rundt seg. Hun reflekterte mye, og tilbød hele tiden nye perspektiv på verden, forteller Sol Emma, og fortsetter:

– Johanne introduserte meg også til mye ny musikk, og det var med Johanne jeg blant annet dro på min første konsert uten voksne. Et minne jeg heller aldri kommer til å glemme er at vi reiste på språkreise til Brighton sammen

REFLEKTERT: Venninnene NRK har snakket med beskriver Johanne som reflektert og snill. Mange har lagt ned blomster foran familien bolig i Bærum. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Begge venninnene karakteriserer Johanne som ærlig og klok.

– Johanne har lært meg utrolig mye om mennesker og om livet. Hun har betydd utrolig mye for meg. Jeg er utrolig takknemlig for å ha blitt kjent med Johanne, forteller Sol Emma.

