Manshaus vil la seg observere, men sier nei til nye avhør

– Philip Manshaus har meddelt oss at han for øyeblikket ikke ønsker å møte i flere politiavhør. Han sier han er villig til å medvirke til en prejudisiell observasjon, sier Fries til NRK.

– Hvorfor vil han ikke bidra i flere avhør?

– Han snakker med oss forsvarere om det, men jeg vil ikke si noe offentlig om det nå, svarer Unni Fries.

Forsvarer Unni Fries har snakket med sin klient som nå meddeler at han vil la seg observere av sakkyndige. Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

En prejudisiell observasjon er en første foreløpig vurdering fra en sakkyndig for å finne ut om det er nødvendig med en fullstendig rettspsykiatrisk undersøkelse.

Dette er noe både påtalemyndigheten og retten kan bestemme at skal skje.

Politiadvokat Pål-Fredrik Hjort Kraby har tidligere uttalt at politiet ønsker å få startet en slik første undersøkelse av Philip Manshaus.

– I en så alvorlig sak er det viktig å ha klarlagt den siktede. Han har forklart seg om handlingen, men det er viktig å også få vurdert hans psyke av fagpersoner, sier Kraby til NRK i dag.

Politiet har også holdt det åpent at det kunne være aktuelt å tvangsinnlegge den terrorsiktede om han ikke ville samarbeide.

– Hva ville skjedd om han ikke samtykket?

– Hvis han ikke hadde gitt samtykke ville vi nok måtte gjøre det uten hans samarbeid. Da ville det blitt en tvungen observasjon uten samtaler, sier Kraby.

Politiadvokaten opplyser at de nå vil innen kort tid vil bli samtaler med en psykolog som er hentet inn fra Oslo universitetssykehus for å gjøre den prejudisielle observasjonen. Dette vil skje i stedet for de planlagte avhørene.

Under det andre avhøret ble den terrorsiktede spurt av politiet om en slik observasjon, og han sa da at han måtte vente med å svare.

– Han hadde behov for å tenke over det. Nå sier han at det er greit for ham. Det er jo ganske vanlig at man gjør slike observasjoner i drapssaker, opplyser forsvareren Unni Fries til NRK i dag.

Vil avklare tilregnelighet

En observasjon fra sakkyndig vil være viktig for å danne grunnlaget for spørsmålet om den terrorsiktede var tilregnelig da lovbruddene han er siktet for skjedde.

Philip Manshaus (21) er siktet for å ha drept sin egen stesøster, og deretter ha gjennomført et terrorangrep mot Al-Noor-moskéen i Bærum den 10. august.

Han ble pågrepet i selve moskeen, og politiet har sagt det der også ble funnet flere våpen som han hadde tatt med seg for å gjennomføre angrepet.

Etter pågripelsen ønsket han ikke å svare på noen spørsmål i avhør.

Politiets kriminalteknikere tok bilder inne i huset der stesøsteren ble funnet drept om kvelden den 10. august. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Mandagen etter ble Manshaus varetektsfengslet i fire uker uten å ha forklart seg for verken politiet eller retten.

Oslo tingrett slo likevel fast at det var «sterk grad av sannsynlighet for at siktede vil begå nye lovbrudd av samme karakter dersom han ikke fengsles».

Det er normalt sett veldig viktig for rettspsykiatere å få starte arbeidet med å vurdere en siktet så fort som mulig etter pågripelsen.

Dette skyldes behovet for å vurdere personen så tett opp mot det han/hun er siktet for som mulig.

Om Manshaus var utilregnelig under handlingene han er siktet for vil det etter loven være slik at han skal dømmes til tvunget psykisk helsevern. Var han tilregnelig kan han dømmes til fengsel eller forvaring.

To avhør, men vil ikke snakke mer nå

Etter nesten en uke i varetekt snudde Manshaus og ville likevel forklare seg.

Torsdag gjorde han det kjent via sin forsvarer at han likevel ville snakke med politiet.

I det første avhøret på fredag erkjente han at det var han som hadde drept stesøsteren og gjennomført moskéangrepet.

– Siktede erkjenner de faktiske forhold, men han har enn så lenge ikke formelt tatt stilling til spørsmålet om straffskyld. Hans forklaring har gitt et viktig bidrag inn i den videre etterforskningen, sa politiadvokat Pål-Fredrik Hjort Kraby.

Lørdag var det et nytt avhør der han fortalte mer om motivet for handlingene, og i mer detalj om reisen fra hjemmet på Eiksmarka og til moskéen.

Nå sier han vi sin forsvarer at han på nåværende tidspunkt ikke vil gjøre flere avhør.

Etter planen skulle 21-åringen avhøres onsdag ettermiddag. Det er foreløpig uklart hvordan politiet stiller seg til ettermiddagens utvikling.

– Vi vet ikke helt nå, om og eventuelt når, han kan være villig til nye avhør, men når det blir aktuelt vil vi fortelle om det, sier den siktedes forsvarer Unni Fries til NRK.

Politiet opplyser til NRK at de har fått svar på mange ting i de første to avhørene, og dermed har mye å jobbe med. Samtidig er det en rekke ting som de forstsatt gjerne skulle spurt den siktede om også i nye avhør.

Manshaus er siktet for terror etter at han lørdag 10. august tok seg inn i Al-Noor-moskeen på Skui i Bærum og løsnet skudd. Han er også siktet for å ha drept sin stesøster Johanne Zhangjia Ihle-Hansen (17).