Torsdag kom evalueringsrapporten etter terrorangrepet i Oslo 25. juni i fjor, der to blei drepne og fleire skadde då ein mann skaut mot folkemengder i Oslo sentrum.

PST får kraftig kritikk i rapporten, som konkluderer med at angrepet kanskje kunne ha vore avverja dersom tryggingstenesta hadde handla annleis.

Onsdag skal justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) møte Stortinget for å gjere greie for det som kjem fram i rapporten.

Leiaren for justiskomiteen på Stortinget, Per-Willy Amundsen (Frp), meiner det kan bli naudsynt å utsette sommarferien for å få behandla denne utgreiinga.

– Stortinget går frå kvarandre neste fredag. Dersom det blir naudsynt, meiner eg vi må ta oss den tida vi treng for å få til eit møte og behandle dette. Stortinget kan ikkje vente til oktober med å ta stilling til det justisministeren har gjort greie for.

De ti mest sentrale funnene Ekspander/minimer faktaboks Det er mulig at angrepet natt til 25. juni 2022 kunne vært forhindret dersom PST hadde opprettet en forebyggende sak mot Zaniar Matapour i månedene frem mot angrepet. Selv om PST satt på relevant egenprodusert etterretning om Matapour, delte PST ikke denne etterretningen med radikaliseringskontaktene i politiet som hadde ansvar for å følge ham opp. Det er mulig at angrepet kunne ha vært avverget som følge av et varsel PST mottok fra E-tjenesten fem dager før angrepet inntraff. Det var aldri noen i PST som sjekket Bhattis kontoer i sosiale medier som følge av varselet fra E-tjenesten. Politiets operative håndtering av angrepet, herunder iverksetting av prosedyren for pågående livstruende vold (PLIVO), varsling og samhandling internt og eksternt, var i det store og hele godt gjennomført og i tråd med gjeldende retningslinjer og prosedyrer. Manglende beredskap/tilgjengelighet for viktige funksjoner i Oslo politidistrikt utgjør fortsatt en begrensning for politiets evner og muligheter til å håndtere alvorlige kriser og hendelser. Politietatene overlot et for stort kommunikasjonsansvar til Oslo pride. Det var for lite samhandling mellom Oslo politidistrikt, PST og Politidirektoratet om hvordan de skulle kommunisere om angrepet. Politidirektøren hadde ikke tilstrekkelig grunnlag for å overprøve Oslo politidistrikts operative vurderinger av om solidaritetsmarkeringen den 27. juni kunne gjennomføres. Beslutningen om å anbefale avlysning av solidaritetsmarkeringen var i strid med forsamlingsfriheten etter Grunnloven § 101 og EMK artikkel 11.

Ventar at justisministeren tek ansvar

Amundsen meiner Mehl må kome med konkrete tiltak i neste veke.

– Ho må kunne legge fram overbevisande tiltak til Stortinget som viser at ho handterer situasjonen.

Han får støtte frå leiaren i familie- og kulturkomiteen, Grunde Almeland (V). Han forventar at justisministeren og regjeringa tek eit større ansvar for det som har skjedd, enn det dei har gjort til no.

– Eg ønsker at ho skal komme til Stortinget og seie at «dette er mitt ansvar, det tek eg på alvor, og no har eg ein plan for korleis vi skal gå fram og få rydda opp i dette». Det er orda den skeive bevegelsen har sakna heile det siste året.

Også Høgre og Sveinung Stensland krev meir handlekraft når det blir gjort greie for rapporten i Stortinget.

– Funna er så galne at dei må bli tekne tak i med ein gong. Korleis dette blir følgd opp, vil avgjere kva tillit Høgre har til justisministeren.

Medlem i justiskomiteen, Ivar Prestbakmo (Sp) meiner det at statsråden kjem i Stortinget for å orientere, viser at ho og regjeringa tek det som kom fram i rapporten på alvor. Så blir det opp til Stortinget å avgjere kva dei vil gjere med utgreiinga vidare.

– Det er viktig vi alle har eitt fokus, og det er at vi må få rydda opp i dei tinga som gjer at slike ting kan komme fram i ein rapport, og at vi må gi tryggleik for det skeive miljøet i Noreg.

Oslo-terror 25.juni 2022 Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK Ekspander/minimer faktaboks To menn ble drept og 23 mennesker skadet på utesteder i Oslo sentrum 25. juni 2022.

Zaniar Matapour (43) er siktet for drap, drapsforsøk og terrorhandlinger. Islamisten Arfan Bhatti og to andre menn er siktet for medvirkning til angrepet, som regnes som grov terror. Følg tråden.

I ettertid ble gata hvor terroren skjedde, mellom Thon Hotel Rosenkrantz og London Pub, malt i regnbuefarger og erklært bilfri.

Flere mener angrepet kunne vært unngått dersom sikkerhetstjenestene hadde gjort en bedre jobb.

I ettertid ble flere pride-arrangementer avlyst i frykt for flere angrep.

I 2023 forventes det flere i pride-markeringen, spesielt i Oslo, enn noen sinne.

Les alle artiklene om pride-skytingen her. Per 31. mai 2023.

Vil møte organisasjonane til dei skeive

Fredag morgon møtte justisministeren politidirektør Benedicte Bjørnland og PST-sjef Beate Gangås. Møtet blei halde som ei følge av det som kom fram i rapporten som blei lagd fram dagen før.

Etter møtet fortalde Gangås at det hadde vore eit godt møte, og at dei ville komme tilbake med konkrete tiltak seinare.

– Alle bør gå i seg sjølve, også eg, sa ho då ho møtte pressa.

PST-sjef Beate Gangås snakkar med journalistar etter å ha møtt justisministeren fredag morgon. Foto: NTB

Mehl har ei klar forventning om at rapporten blir følgd opp, og sa til NRK etter møtet at ho hadde fått forsikringar om at arbeidet allereie var i gang.

– No må PST og politiet lage ein oppfølgingsplan til utgangen juni.

Ho sa også at det no er viktig å involvere dei skeive organisasjonane.

– Det er kjempeviktig at vi kjem dei skeive organisasjonane i møte. Eg skal sjølv møte dei i neste veke.