Raymond Johansen om terror-rapport: – Knusende

– Det vi har fått høre er helt knusende, og er helt uakseptabelt, sier byrådsleder Raymond Johansen.

NRK har alt avslørt at det i rapporten kommer frem at angrepet muligens kunne blitt avverga, dersom PST hadde handtert informasjonen til E-tjenesten annerledes.

Han skal lese rapporten nøye etter den blir lagt fram, og mener det er mye læring i den.

– Vi er helt avhengig av at tjenestene våre og ressursene de har finner hverandre. Det er en forutsetning for at vi skal føle oss trygge, sier byrådslederen.

Klokka 12.00 i dag blir rapporten til evalueringsutvalget for Oslo-terroren lagt fram.

Oslo-terror 25.juni 2022 Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK Ekspander/minimer faktaboks To menn ble drept og 23 mennesker skadet på utesteder i Oslo sentrum 25. juni 2022.

Zaniar Matapour (43) er siktet for drap, drapsforsøk og terrorhandlinger. Islamisten Arfan Bhatti og to andre menn er siktet for medvirkning til angrepet, som regnes som grov terror. Følg tråden.

I ettertid ble gata hvor terroren skjedde, mellom Thon Hotel Rosenkrantz og London Pub, malt i regnbuefarger og erklært bilfri.

Flere mener angrepet kunne vært unngått dersom sikkerhetstjenestene hadde gjort en bedre jobb.

I ettertid ble flere pride-arrangementer avlyst i frykt for flere angrep.

I 2023 forventes det flere i pride-markeringen, spesielt i Oslo, enn noen sinne.

Les alle artiklene om pride-skytingen her. Per 31. mai 2023.

– I dag forventer jeg å få svar på det jeg har lurt på siden 25. juni i fjor. Vi lurer på hva som skjedde, og hvordan dette kunne skje.

Det sier Espen Evjenth som ble skutt i hodet på London Pub. Han er leder for støtteforeningen etter 25. juni.

Espen Evjenth ble skutt i hodet på London Pub 25. juni fjor. Foto: David Skovly / NRK

– Jeg ble skada, og overlevde på ett eller annet vis. Og tenkte at den beste måten å prøve å håndtere det på er å stå opp for saken.

Avdekke blindsoner

Leder for Oslo Pride, Dan Bjørke har i likhet med Evjenth store forventninger til evalueringsrapporten.

Dan Bjørke, leder for Oslo Pride, håper at evalueringsrapporten skal avdekke blindsoner. Foto: Bård Nafstad / NRK

Bjørke sier at rapporten må gi et usminket og detaljert bilde av hva som skjedde før, under og etter angrepet.

Han forventer at den avdekker svikt som kunne avverget en terrortrussel.

– Et brennende pride-flagg og en oppfordring til å drepe skeive av de som har fremsatt terrortrusselen, og at Nordens største pride skulle foregå i dagene etter at man fikk informasjon om terrortrusselen.