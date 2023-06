Emilie Enger Mehl får krass kritikk etter terror-rapport: – Må ryddes opp i!

Evalueringsrapporten som omhandler Oslo-terroren er overlevert til justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).

Oslo-terror 25.juni 2022 Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK Ekspander/minimer faktaboks To menn ble drept og 23 mennesker skadet på utesteder i Oslo sentrum 25. juni 2022.

Zaniar Matapour (43) er siktet for drap, drapsforsøk og terrorhandlinger. Islamisten Arfan Bhatti og to andre menn er siktet for medvirkning til angrepet, som regnes som grov terror. Følg tråden.

I ettertid ble gata hvor terroren skjedde, mellom Thon Hotel Rosenkrantz og London Pub, malt i regnbuefarger og erklært bilfri.

Flere mener angrepet kunne vært unngått dersom sikkerhetstjenestene hadde gjort en bedre jobb.

I ettertid ble flere pride-arrangementer avlyst i frykt for flere angrep.

I 2023 forventes det flere i pride-markeringen, spesielt i Oslo, enn noen sinne.

Angrepet i Oslo sentrum kunne ha vært avverget og avlysningen av solidaritetsmarkeringen var i strid med Grunnloven og menneskerettighetene. Nå krever opposisjonen svar fra justisministeren.

– Det står svart på hvitt at terroren kunne vært unngått hvis PST hadde gjort jobben sin, sier Høyres justispolitiske talsperson Sveinung Stensland til NRK.

Høyres justispolitiske talsperson Sveinung Stensland. Foto: Ingeborg Undheim / NRK

– Det er så alvorlig, det er ikke til å leve med. Dette må det ryddes opp i!

Han påpeker at rapporten var verre enn han fryktet, og sier at det er nå hviler et tungt ansvar på Justis- og beredskapsministeren for å rydde opp.

Mehl: – Vondt å lese

Rapporten som kom i dag er alvorlig, konstanterer Mehl.

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp). Foto: Beate Oma Dahle / NTB

– Jeg vil gjøre det helt klart: Rapporten skal følges opp umiddelbart, sier hun under en pressekonferanse.

Mehl har på bakgrunn av evalueringen bedt PST og Politidirektoratet om å en oppfølgingsplan innen utgangen av juni.

– Det vil ta noe tid å sette seg inn i alle sider av den. Men det er vondt å lese at angrepet muligens kunne vært unngått. Jeg forventer at PST tar dette på største alvor.

Hasteinnkaller Justisministeren

SV ber justisministeren til Stortinget for å svare på hvordan hun skal følge opp evalueringen etter Oslo-skytingen.

– Vi har behov for avklaringer på hvordan dette blir videre, og det er derfor vi har sendt den henvendelsen i dag, sier Andreas Sjalg Unneland, stortingsrepresentant fra SV.

Stortingsrepresentant Andreas Sjalg Unneland i SV. Foto: ISMAIL BURAK AKKAN / NRK

– Hvorfor er det så viktig at Stortinget får en aktiv rolle her?

– Vi er den folkevalgte forsamlingen, og det er helt naturlig at når vi står overfor det verste angrepet mot skeive i Norge siden krigen, at vi faktisk er med i det videre arbeidet på hva som gikk galt. Og hva vi kan lære av en så alvorlig tragedie.

Vil redegjøre for Stortinget

Mehl bekrefter til NRK at hun vil komme til Stortinget for å redegjøre om 25. juni-rapporten.

– Jeg har sendt et brev til Stortinget og bedt om å få redegjøre. Det mener jeg er naturlig og viktig, sa Mehl da hun møtte pressen om rapporten torsdag.

Tidspunktet for redegjørelsen er enda ukjent. Stortingets siste møtedag før sommeren er fredag om en uke, den 16. juni.

De ti mest sentrale funnene Ekspander/minimer faktaboks Det er mulig at angrepet natt til 25. juni 2022 kunne vært forhindret dersom PST hadde opprettet en forebyggende sak mot Zaniar Matapour i månedene frem mot angrepet. Selv om PST satt på relevant egenprodusert etterretning om Matapour, delte PST ikke denne etterretningen med radikaliseringskontaktene i politiet som hadde ansvar for å følge ham opp. Det er mulig at angrepet kunne ha vært avverget som følge av et varsel PST mottok fra E-tjenesten fem dager før angrepet inntraff. Det var aldri noen i PST som sjekket Bhattis kontoer i sosiale medier som følge av varselet fra E-tjenesten. Politiets operative håndtering av angrepet, herunder iverksetting av prosedyren for pågående livstruende vold (PLIVO), varsling og samhandling internt og eksternt, var i det store og hele godt gjennomført og i tråd med gjeldende retningslinjer og prosedyrer. Manglende beredskap/tilgjengelighet for viktige funksjoner i Oslo politidistrikt utgjør fortsatt en begrensning for politiets evner og muligheter til å håndtere alvorlige kriser og hendelser. Politietatene overlot et for stort kommunikasjonsansvar til Oslo pride. Det var for lite samhandling mellom Oslo politidistrikt, PST og Politidirektoratet om hvordan de skulle kommunisere om angrepet. Politidirektøren hadde ikke tilstrekkelig grunnlag for å overprøve Oslo politidistrikts operative vurderinger av om solidaritetsmarkeringen den 27. juni kunne gjennomføres. Beslutningen om å anbefale avlysning av solidaritetsmarkeringen var i strid med forsamlingsfriheten etter Grunnloven § 101 og EMK artikkel 11.

Det er Stortingets presidentskap som formelt behandler henvendelsen fra justisministeren.

– Nå har statsråden bedt om å få komme til Stortinget for å redegjøre om det som er kommet fram. Det er vi i dialog om å legge til rette for så fort som mulig, sier Stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap) til NRK.

Ber Mehl om å kalle en spade for en spade

Rødts representant Hege Bae Nyholt forventer at justisminister Mehl tar ansvar for rapporten og for justisapparatets fallitt.

– Jeg forventer også at hun snart begynner å omtale det som skjedde som et det faktisk var, nemlig et terrorangrep mot det skeive miljøet.

Hege Bae Nyholt er stortingsrepresentant fra Rødt. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

– Fremstår det som en slag ukultur i PST og etterretningsmiljøene?

– Dette kunne vært unngått, og det er kjempealvorlig. Nå er det helt, helt, nødvendig at vi som folkevalgte, og som samfunn, sørger for at det er trygt å være skeiv i Norge, svarer Nyholt.

– Må garantere for sikkerheten

Lan Marie Berg, stortingsrepresentant for MDG, mener justisministeren nå må garantere for sikkerheten på alle skeive arrangementer under pride-måned.

– Vi er inne i pride-måned, mange arrangement har blitt avlyst de siste ukene. Det er viktig for oss å forklare de hva som skal til for at vi skal sikre arrangementene framover, og lære av terrorangrepet i fjor, sier hun til NRK.

Stortingsrepresentant Per-Willy Amundsen i Frp. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Per-Willy Amundsen, Frp sin stortingsrepresentant, mener det etterlates et inntrykk av at PST har feilet på sin viktigste oppgave, «nemlig å beskytte nasjonen mot denne typen angrep».

– Hva må skje nå?

– Vi har i utgangspunktet ønsket å gå lenger, og ha ytterligere utredninger. Jeg skal ta kontakt med de andre partiene. Vi skal diskutere, og se om vi ikke kan fremme et eget forslag i Stortinget, svarer Amundsen.