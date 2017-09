Partifelle: – Støres privatøkonomi ødela partiets troverdighet

Det har blåst kraftig rundt Jonas Gahr Støre under høstens valgkamp.

Investering i «ikke-etiske» fond og ulovlig bryggeutbygging er eksempler på saker som har vekket stor oppmerksomhet rundt partilederen.

Tirsdag startet partioppvasken på Youngstorget, men mye tyder på at Støre må ha såpestykket klart en god stund fremover. Stortingskandidat fra Arbeiderpartiet og en fagforeningsleder mener partilederens privatøkonomi har ødelagt partiets troverdighet.

Sosial dumping og uverdige arbeidsforhold

– Støre sa vi ville fjerne bemanningsbyrå og restriksjoner på innleie, så ble vi møtt med en partileder som gjorde akkurat det samme selv.

Dette sier Leif Sande. Han var 5. kandidat for Ap i Hordaland, men fikk ikke videre plass etter årets valg. Han er også tidligere leder for fagforbundet Industri Energi, det fjerde største forbundet i LO.

IKKE BRA: Tidligere forbundsleder i Industri Energi, Leif Sande, mener Støres privatøkonomi var en viktig faktor til partinederlaget på valgnatten. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Sande har flere teorier om hvorfor partiet gjorde sitt dårligste valg i opposisjon på 90 år, men mener Støres privatøkonomi var en av de viktige.

– Folk mistet troverdigheten til partiet på grunn av partilederens økonomiske disposisjoner, spesielt dette med sosial dumping og uverdige arbeidsforhold. Om hedgefondet uttalte han: «Jeg skal ha det til jeg blir statsminister og så kvitte meg med det». Det var virkelig ikke bra, sier Sande.

– Funker dårlig å gjemme seg under pulten

Fagforeningsleder Atle Tranøy er hovedtillitsvalgt for Aker ASA og sitter i Forbundsstyret i Fellesforbundet. Han har også vært tidligere leder i Stord Rød Valgallianse, men er ikke politisk aktiv i dag.

Han mener partistrategien fra Støres rådgivere har vært dårlig.

– Er det noen som skal se seg skikkelig i speilet, så er det Støres nærmeste rådgivere. De har drevet ekstremt dårlig krisehåndtering, sier han.

DÅRLIG STRATEGI: Støre og hans rådgivere får kritikk fra Tranøy for å ha drevet dårlig valgkampstrategi. Her forlater de TV 2s partilederdebatt torsdag forrige uke. Camilla Ryste (t.v.) og stabssjef Marte Ingul. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Tranøy som har møtt tillitsvalgapparatet ute, har selv sett at situasjonen har vært krevende å håndtere. Likevel mener han partilederen burde tatt en mer ærlig opprydning for å vinne folks tillit tilbake etter kritikken.

– Jeg tror Jonas fullt ut på at han i det daglige ikke er spesielt opptatt av sin formue og forvaltningen av den. Men å sitte musestille under pulten å håpe på at stormen går over funker dårlig. Det eneste du oppnår med er å øke spekulasjonene for at det faktisk er noe der, sier Tranøy.

Støre: – Har svart på alle spørsmål

Når NRK spør Støre om kritikken, mener han fortsatt at han har handlet rett.

– Jeg tar kritikken til etterretning. Jeg ønsket ikke oppmerksomhet rundt dette under en valgkamp som skulle handle om politikk. Kommer spørsmålene skal man selvfølgelig svare, og det var akkurat det jeg gjorde, sier han.

Føler du stillingen din er blitt svekket i partiet?

– Jeg opplever ikke det. Er det en sak jeg har brent for i politikken er det et seriøst arbeidsliv. Dette har Arbeiderpartiet jobbet mye med, og vi kommer til å være hvileløse rundt dette i høst.

Må evaluere partilederstillingen

På nåværende tidspunkt vil ikke Leif Sande kommentere om Støre videre er rett leder for partiet. Men om flere mener han bør gå av, legger han til at det blir vanskelig.

– For ett år siden var det ingen som hadde større tillit til Støre. Han gjorde et fantastisk kommunevalg, men så kommer han på etterskudd denne valgkampen. Partiet må ta mange evalueringer – også rundt lederposisjonen. Men vi må bare se hva som skjer fremover, sier han.