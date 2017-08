DN: Støre innrømmer at han har penger i «ikke-etiske» fond

Onsdag ettermiddag skrev Støre en e-post til Dagens Næringsliv (bak betalingsmur), sendt av Aps sekretariatsleder Hans Kristian Amundsen.

– Investeringene er i fond som eksplisitt følger SPUs retningslinjer, har tilsvarende retningslinjer eller kun investerer i lovlige, velregulerte markeder.

På spørsmål om hva som ligger i svaret «eller kun investerer i lovlige, velregulerte markeder». bekrefter Hans Kristian Amundsen på vegne av Støre at dette er investeringer i aksjefond som ikke følger etiske retningslinjene til Oljefondet (Statens pensjonsfond utland) eller tilsvarende, skriver avisa.

I e-posten til DN kommer det også frem at AP-lederen mener investeringene er såpass problematiske at han vil selge seg ut hvis han blir statsminister.

Ifølge DN står Støre fast på at han ikke vil etterkomme kravet fra blant andre Transparency International Norge om å være helt åpen om hvor han har plassert pengene.

Jonas Gahr Støre eier ifølge avisa investeringsselskapet Femstø med en egenkapital på 34 millioner kroner og har til sammen en ligningsformue på 65 millioner kroner, ifølge 2015-ligningen.

Dagens Næringsliv påpeker at Jonas Gahr Støre har vært en av pådriverne for at Oljefondet ikke skal investere i selskaper som bidrar til ødeleggelse av klimaet, produserer omstridte våpen, utnytter arbeidstagere eller bryter menneskerettigheter.

For at Oljefondet skal unngå å investere i slike selskaper, styres fondet etter et sett med etiske retningslinjer. Nå skriver altså Dagens Næringsliv at Støre skal ha investert sin egen formue i aksjefond som ikke følger slike grunnleggende etiske retningslinjer.