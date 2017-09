– Støre burde enten takket nei til tjenesten, eller betalt vanlig vederlag for den, sier Hans Petter Graver, jusprofessor ved Universitetet i Oslo.

Verken Graver eller andre jurister NRK har vært i kontakt med påstår Støre har gjort noe formelt galt.

Når Jonas Gahr Støre (57) nå trekker seg ut av et eiendomsprosjekt på Ensjø i Oslo, selger han til en sum som er tre ganger høyere enn da han kjøpte.

Det var Dagbladet som i mai avslørte uryddige arbeidsforhold i form av løsarbeider-kontrakter og manglende tariffavtaler på prosjektet Støre for fem år siden investerte 1,5 millioner kroner i. Støres selskap eide tre prosent av eiendomsprosjektet.

PROSJEKTET: Dette er byggeprosjektet Jonas Gahr Støre har solgt seg ut av. Bildet er fra Fyrstikkalleen 17 på Helsfyr i Oslo Foto: Lars Thomas Nordby / NRK

Støre gikk inn i prosjektet sammen med Stein Erik Hagen og flere andre investorer. Etter avsløringen bestemte Støre seg for å selge seg ut av prosjektet, og det er disse – de øvrige eierne – som nå kjøper hans andel for 4,5 millioner.

Prisen ble forhandlet frem av Støres nære venn fra barndommen, meglertoppen Knut Brundtland (56).

Tok møte for Støre

Det var DN som først omtalte at Brundtland i det hele tatt hadde bistått Støre.

Etter det NRK erfarer, var Støre usikker på hvilken pris han kunne oppnå for sin andel i det omstridte prosjektet.

Støre kontaktet Brundtland, og Arbeiderpartiet bekrefter overfor NRK at han bisto med følgende:

Støre fikk Brundtland til å representere ham på et møte med kjøperne for å diskutere pris.

Meglertoppen tok i tillegg noen telefoner for Støre.

SIN MORS SØNN: Knut Brundtland er sønn av tidligere Ap-statsminister Gro Harlem Brundtland, men har kjent Jonas Gahr Støre lenger enn siden sistnevnte jobbet for hans mor på 90-tallet. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

Brundtland er til daglig administrerende direktør i ABG Sundal Collier, et av Norges største meglerhus. Støre kan på sin side bli valgt til landets statsminister om få dager.

Til tross for den betydelige gevinsten, og at han er profesjonell megler, valgte Brundtland å yte Støre servicen som en gratis vennetjeneste. Og Ap-lederen tok imot.

– Fikk en fordel

– Det er nokså klart at Støre her har fått en fordel ved at Brundtland gjorde ham denne vennetjenesten. Hvorvidt den er utilbørlig er et mer innfløkt spørsmål, sier jusprofessor Graver til NRK.

KRITISK: Jusprofessor Hans Petter Graver Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix

Jusprofessor Graver mener at Støre burde ha takket nei til gaven, eller betalt for tjenesten.

– Det som er problematisk er at her snakker vi om gaver han får i forbindelse med sin næringsvirksomhet. Personlige gaver, som man får i forbindelse med familiebegivenheter eller vennebegivenheter er ikke problematisk, men når man har en utstrakt næringsvirksomhet slik Støre har, og man har den posisjonen han har, så bør man ikke motta eller gi gaver i forbindelse med det, sier Graver, og legger til:

– Fordi det dreier seg om næringsvirksomheten hans, så blir det mer alvorlig enn å klippe gresset for naboen.

I et skriftlig tilsvar til NRK, sier Aps kommunikasjonssjef Camilla Ryste at det ikke er Brundtlands selskap, men privatpersonen Knut Brundtland, som har utført en vennetjeneste. Hun mener også at det ikke er snakk om en «meglertjeneste».

– Da situasjonen oppsto og Støre besluttet å selge seg ut, trengte han råd om hvordan han gikk frem. Ikke minst var det viktig for Støre at fastsettingen av pris ble gjort ryddig og her trengte han å innhente råd. Knut Brundtland tilbød seg å ta et møte med de andre eierne for å diskutere salg og pris som en vennetjeneste. Møtet tok ca. 45 minutter. Alle formaliteter rundt salget er tatt hånd om av Støre. Dette var derfor ikke et oppdrag, men en vennetjeneste, skriver Ryste.

Knut Brundtland har ikke ønsket å stille til intervju i denne saken.

Gir selv gratis hjelp

Jusprofessor ved Universitetet i Bergen, Jan Fridthjof Bernt, sier til NRK at det er vanskelig å lande på en bastant konklusjon om gaven Støre har mottatt.

Men Bernt forteller at han selv gir mange gratis juridiske råd.

– Og hvis en sønn av en mangeårig sjef, venn og samarbeidspartner, hadde bedt meg om hjelp i en tilsvarende sak, hadde jeg aldri villet be om betaling, sier Bernt.

GIR SELV HJELP: Jusprofessor Jan Fridthjof Bernt Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Bernt mener – i likhet med Graver – at Støre ikke har mottatt en «utilbørlig fordel», slik det er definert i straffeloven.

– For at det skal være utilbørlig, må gaven altså være gitt «i anledning av utøvelsen» av Støres verv som ledende politiker og potensielle statsministerkandidat. Det at han har en «posisjon i det norske samfunn» er ikke i seg selv tilstrekkelig, påpeker Bernt.

– Betenkelig av Støre

Støre mener altså at han mottok gaven som en venn av Brundtland, ikke i egenskap av hans posisjon som politiker.

Men Eivind Furuseth, jurist med doktorgrad og førsteamanuensis ved BI, mener saken ikke er så enkel.

– Dersom man først er stortingsrepresentant eller har en høy posisjon i et politisk parti er dette noe man er til enhver tid.

Furuseth er enig med Graver i at Støre burde ha takket nei til gaven:

– Det er betenkelig at Støre takket ja til dette. Han burde enten takket nei og avstått fra tjenesten, eller insistert på å betale.

– Ingen gjenytelse

NRK har spurt hvorvidt Støre vurderte å insistere på å betale for tjenesten han mottok. Til det svarer Ryste følgende:

– Støre tilbød Brundtland å betale, men Brundtland sa det han hadde hjulpet til med var så lite i omfang at det ikke var nødvendig.

– Hvis dette var en vennetjeneste, yter Støre noen form for gjenytelse?

– Nei.

– Er det andre investeringer eller transaksjoner, nå eller tidligere, Brundtland eller Sundal Collier har bistått i?

– Nei.

På spørsmål om Støre, også dersom han blir statsminister, vil være åpen for å ta imot gaver og vennetjenester uten å betale for det, svarer Ryste følgende:

– Som alle andre mennesker vil Støre spørre venner om råd og hjelp i private sammenhenger.

Kommenterer ikke kritikk

Det både Graver og Furuseth – og andre fagfolk NRK har snakket med – altså mener, er at Støre i utgangspunktet burde ha betalt for tjenesten.

NRK har i etterkant av den skriftlige dialogen med Støres rådgiver gjentatte ganger forsøkt å få et intervju med Støre selv for å få en kommentar på kritikken fra juristene i denne saken. Dette har Støres rådgivere avvist, fordi de mener anklagene er grunnløse.