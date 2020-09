SAS-aksjene ble handlet for alt fra 2,10 kroner til 6 kroner tirsdag formiddag, ifølge Oslo Børs.

Bevegelsene var så kraftige at Oslo Børs valgte å stanse handelen klokken 10.51 for å undersøke saken nærmere. Kort tid etter fulgte Stockholm-børsen etter, meldte Nasdaq Nordic i en børsmelding.

13.01 melder Oslo Børs at handelen i SAS-aksjen kan åpnes igjen.

– En misforståelse

SAS er i en prosess med å hente mer penger til selskapet på grunn av koronakrisen. SAS-aksjene på Oslo Børs handles tirsdag med en endring i tegningsretten til i delta i emisjonen som kan vanne ut verdien av hver aksje.

Akkurat det tror aksjeanalysesjef i Sydbank, Jacob Pedersen, enkelte uprofesjonelle aksjehandlere ikke har fått med seg.

– Min beste gjetning er at det baserer seg på en misforståelse, sier Pedersen til NRK om kursbevegelsene.

Kursbevegelsene i formiddag ble antagelig utløst av småpenger i omløp på Oslo Børs. SAS er omsatt for 3,2 millioner kroner tirsdag inntil handelen ble stanset, som er et lavt handelsvolum hvor få kjøp- eller salgorde kan utløse større bevegelser enn normalt i handelskursen.

Pedersen viser til at investorene som ikke forstår endringene tegningsretten utgjør for verdien av aksjene, kan være villige til å betale mer for SAS-aksjene enn investorer som er kjent med informasjonen.

Oslo Børs viste til kunngjøringene fra SAS om emisjonen og tegningsretten da handelen ble gjenåpnet igjen.

– SAS-aksjen handles i dag uten tegningsrettene i emisjonen. Det kan være en del villige investorer som ikke forstår de tekniske endringene i aksjen i dag. De har vanskelig med å forstå hvilken prising som gjelder i forbindelse med emisjonen, sier Pedersen.

– Kan det gi så store utslag i aksjekursen?

– Det tror jeg det faktisk kan. Kursen fastlegges av kjøper og selger. Er det slik at de ikke har fanget opp tekniske forandringer, vil de handle aksjen helt annerledes enn om de var klar over forskjellen.

Må undersøke bevegelsene

Det har ikke vært nyheter fra SAS i dag som Pedersen mener kan forklare markedsbevegelsene.

Oslo Børs kommenterer ikke konkrete situasjoner, men forteller på generelt grunnlag at handelsstans gjennomføres for å undersøke avvik, og for å «gi markedet en pause».

– Vi undersøker forskjellige ting. Det kan være hvem som har handlet, hvilke meglerhus det har blitt handlet gjennom, og vi kan ta kontakt med andre børser. I noen tilfeller tar vi direkte kontakt med selskapet, for å høre om det er noen spesielle forhold man må være oppmerksom på, sier pressekontakt Geir Harald Aase i Oslo Børs.

En børsstans sørger for at alle potensielle investorer kan få lik tilgang til kritisk informasjon som kan virke kursdrivende.

– Samtidig så gir man alle de som handler en mulighet til å tenke seg litt om, forteller Aase.

Pressesjef John Eckhoff i SAS skriver i en SMS til NRK at SAS ikke kommenterer aksjekursen.

Forrige uke godkjente generalforsamlingen i SAS kriseplanen som styret la fram. Selskapet skal utstede nye aksjer for å få inn frisk kapital, ifølge Dagens Næringsliv.