Fredag la regjeringen frem sin nye krisepakke. Pakken inneholder mer enn16 milliarder kroner ekstra til koronarelaterte utgifter og tiltak.

Både næringslivet, kommunene og studentene får egne pakker.

Men SV-leder Audun Lysbakken mener tiltakene regjeringen legger frem ikke gir nok til lavtlønnede som har mistet jobben. Han advarer om at pandemien bidrar til økt ulikhet i samfunnet.

– Erna Solberg er kronisk for sein og gjør alltid for lite for å holde ulikheten nede. Pandemien er også en forskjellskrise, og det har regjeringen ikke forstått.

Han mener regjeringen i høst undervurderte alvoret i krisen.

– Mange har det nå svært vanskelig økonomisk etter lang tids ledighet. SV krever at folk på dagpenger får beholde mer av inntekten sin og at arbeidsløse må få feriepenger. Det vil skape litt mer trygghet for mange som er i en fortvilet situasjon.

Lysbakken er også kritisk til at regjeringen ikke følger opp alle tiltakene opposisjonen ble enige om i forrige uke.

– Regjeringen skaper ny usikkerhet ved ikke å følge opp Stortingets vedtak om at støtteordningene for folk og bedrifter skal vare til høsten, advarer han.

Frp: – Behov for mer

Frps finanspolitiske talsperson Sylvi Listhaug er fornøyd med det hun så langt har hørt:

– Jeg synes det er mye bra i denne pakka her, men samtidig er det ingen tvil om at det er behov for å gjøre mer, sier hun til NRK.

– Frp mener vi må stille enda mer opp. Det handler om å styrke kompensasjonsordninga ytterligere. Vi må se på luftfarten som er en av bransjene som sliter tyngst. Det er veldig bra at det ligger penger inne til Norwegian, og jeg håper de klarer seg gjennom denne kneika.

Hun etterlyser mer forutsigbarhet i ordningene.

– Stortinget vedtok at disse skal vare til 1. oktober. Det har de ikke fulgt opp, så det må Stortinget gjøre noe med.

IVRIGE: Både Frps Sylvi Listhaug og Aps Jonas Gahr Støre håper på en raskere behandling av krisepakka i Stortinget. De synes 19. februar er for seint. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre sier han fortsatt er bekymret for at den nye krisepakka ikke treffer alle.

– De har svart godt ut på mange av punktene. Nå gjelder det å følge opp nå for å se om det treffer, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre til NRK.

Han er urolig for at de minste bedriftene ikke fanges opp. Han mener regjeringa også burde sørge for at permitterte får rett til å tjene opp feriepenger.

– Og så er jeg urolig for luftfarten. Det må vi følge nøye opp.

Både Ap og Frp håper på en raskere behandling av krisepakka i Stortinget. Foreløpig skal saken ikke opp før 19. februar.

– Vi håper at Stortinget ikke bruker for lang tid. Det skal ikke stå på oss, sier Støre.

Moxnes: – Svikter de arbeidsledige

– Regjeringen svikter de arbeidsledige og sliter ned velferdstilbudet, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

Røds Bjørnar Moxnes er kritisk til regjeringens tiltakspakke. Rødt krever blant annet lønnskompensasjon for permitterte og bemanningstilskudd til den kommunale velferden. Foto: Berit Roald / NTB

Han er kritisk til regjeringens tiltakspakke. Rødt krever blant annet lønnskompensasjon for permitterte og bemanningstilskudd til den kommunale velferden.

– Tusenvis har på få dager havnet på dagpenger og går raskt ned i inntekt. Nå må ordningen med lønnskompensasjon til de permitterte gjeninnføres umiddelbart. De permitterte må sikres 20 dagers full lønn, slik det var fra mars til august i fjor, sier Moxnes.

NRK kunne torsdag erfare at regjeringen ikke ville redusere lønnspliktperioden for bedrifter. Det betyr at arbeidstakere som blir permittert får full lønn i ti dager før de går over på dagpenger. I fjor fikk permitterte arbeidstakere full lønn i 20 dager.

Moxnes er kritisk til at regjeringen nå ikke går for denne løsningen.

Samtidig ønsker partiet vedtak som sikrer lavere husleie, og mer penger til kommunene. Med en milliard kroner ekstra til kommunene, signaliserer regjeringen at de har lyttet til opposisjonen.

– Rødt vil også stille krav om husleiekutt, slik at støtteordninger ikke bare blir overføringer til velstående gårdeiere, sier Moxnes.

– Savner krisepakke til Oslo-regionen

KS er imidlertid fornøyd:

– Det er veldig positivt at det nå kommer tiltak som kommunene kan sette i verk ut mot sårbart næringsliv, som har det vanskelig nå. Kommunene er klar til å gjøre sin del av jobben nå, sier Bjørn Arild Gram i KS.

Byrådslederen i Oslo sier det er bra at regjeringen forlenger ordninger og øker tilskuddene til å håndtere krisen.

– Men jeg er skuffet over at regjeringen fortsatt ikke er villig til å lage en målrettet tiltakspakke mot utfordringene i Oslo-området. Det er underlig all den tid regjeringen forrige lørdag innførte nasjonale tiltak i Oslo og nærliggende kommuner, sier Raymond Johansen (Ap).

I dag kom nye arbeidsledighetstall som viser at Oslo har nesten 36.000 arbeidsledige.

– Vi har den høyeste arbeidsledigheten i landet, samtidig som flere bransjer i realiteten har fått næringsforbud av regjeringen. Mange innenfor uteliv og reiseliv har blitt permittert både en og to ganger, mens andre har mistet jobben. Vi må gi arbeidsfolk tryggheten tilbake, sier Johansen.

NHO: – Permitterer ikke med lett hjerte

– De siste nedstengningene på Østlandet treffer en sektor som hittil har klart seg relativt bra i pandemien, nemlig varehandelen. Da må vi også sikre at disse bedriftene får en støtte som treffer.

Det sier Anne-Cecilie Kaltenborn, administrerende direktør i NHO Service og Handel. Hun peker på at samlet næringsliv nå etterspør reduksjon i lønnspliktperioden ved permitteringer. NHO ønsker seg en reduksjon fra ti til to dager, slik de fikk innført i fjor.

– Mange peker på at det kan føre til at flere enn nødvendig blir permittert?

– I den situasjonen vi står i nå når store deler av varehandelen permitterer mange hundre ansatte hver, bare i denne regionen, kan vi være sikre på at det ikke er noe de gjør med lett hjerte. De ville ikke gjort det hvis det fantes en annen løsning, sier hun.

Næringslivsorganisasjonen Virke mener pakken i stor grad svarer på behovene i næringslivet. Men også de etterlyser en kortere arbeidsgiverperiode.

– Det er skuffende at de ikke gjør noe med kostnadene til virksomhetene knyttet til permittering. Det viktigste tiltaket for å hjelpe disse virksomhetene ville vært å kutte arbeidsgiverperioden ved permittering fra ti til to dager, sier Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke.

Norsk flygerforbund og LO provosert

Yngve Carlsen, forbundsleder i Norsk Flygerforbund, er provosert over at regjeringens forslag til krisepakke for luftfart ikke inneholder en kompensasjonsordning som dekker tapene til flyselskapene.

– Nødvendige penger er satt av til Avinor, kjøp av flyruter og lån til Norwegian. Utover det kommer det ingenting. Vi har nå i snart ett år hatt tett dialog med regjering og storting om en kompensasjonsordning for flyselskapene, og har presentert et forsiktig estimat på 4 milliarder. Regjeringen har ikke lyttet til dette, sier Yngve Carlsen.

Forbundsleder mener regjeringen «ikke forstår at luftfarten står i en enorm krise».

Også lederen for LO Luftfart sier hun er svært overrasket over manglende tiltak til resten av flybransjen.

– Når regjeringen nå viser at de ikke vil sette inn helt nødvendige kompensasjonsordninger, så er det svært alvorlig. Vi må nok en gang sette vår lit til at Stortinget retter opp i forslaget fra regjeringen, og gjør det som er nødvendig for at en hardt rammet norsk luftfart kommer seg gjennom krisen, sier Hessen Følsvik og Carlsen.