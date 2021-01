– Krisepakken som nå ligger på bordet har mange gode forslag som treffer bredt. Studentene har etterspurt en krisepakke siden i høst, og vi er glad for at regjeringen har tatt med seg flere av studentenes innspill, sier Andreas Trohjell, leder av Norsk studentorganisasjon (NSO).

Tusenvis av studenter har mistet deltidsjobben sin som følge av krisen. Når undervisningen kun skjer digital uten sosiale møtepunkter, er det også mange som har beskrevet en tung hverdag gjennom høsten.

I krisepakken som regjeringen legger frem i dag, er det satt av 1 milliard kroner til ekstra tiltak for studenter.

– For mange har studiesituasjonen vært utfordrende i høst og i vinter. Sammen med de andre tiltakene er forslaget om å ansette studenter på institusjonene og samskipnadene et godt forslag som både kan bedre studiekvaliteten og trivselen til studenter under koronapandemien, sier Trohjell.

Asheim: –Jeg vet at det har vært tøft

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) er glad for at regjeringen nå har på plass flere tiltak til studentene.

– Ordningen ligner på den vi hadde i fjor vår, men med noen viktige forbedringer. Vi øker stipendandelen til 40 prosent. I tillegg utvider vi grunnlaget for å kunne søke på ordningen, sier Asheim til NRK.

Blant annet utvides perioden for inntektsbortfall som kvalifiserer til ordningen. Hvis du har hatt inntektsbortfall i perioden 16. juni 2020 til 15. juni 2021 kvalifiserer du for lånet.

– Da fanger vi også opp de som normalt jobber mye om sommeren, men som kanskje ikke fikk sommerjobb i fjor, sier Asheim.

– Men denne ordningen hjelper ikke noe for studenter som fra før sto uten en deltidsjobb, og som ikke har fått jobb i høst på grunn av pandemien?

– Det er grunnen til at vi bevilger 150 millioner kroner til utdanningsinstitusjonen slik at de kan ansette studenter i faglige stillinger.

– I tillegg bevilger vi 70 millioner kroner til studentsamskipnadene for at de kan ansette studenter for å organisere sosiale lavterskeltilbud til studentene, og til økte psykososiale hjelpetiltak, sier Asheim.

Han har følgende beskjed til studenter som nå er slitne av tiltakene:

– Jeg vet at det har vært tøft så langt, og at det også er tøft for mange studenter denne våren. Jeg håper disse tiltakene kan bøte på den vanskelige hverdagen som mange studenter nå opplever.

Moxnes: – Svikter de arbeidsledige

– Regjeringa svikter de arbeidsledige og sliter ned velferdstilbudet, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

Han er kritisk til regjeringens tiltakspakke. Rødt krever blant annet lønnskompensasjon for permitterte og bemanningstilskudd til den kommunale velferden.

KRITISK: – Det er provoserende at regjeringa ikke kompenserer bedre for tapene for mange arbeidsfolk, etter nedstenging på svært kort varsel, sier Bjørnar Moxnes (R). Foto: Cicilie Andersen / NRK

– Tusenvis har på få dager havnet på dagpenger og går raskt ned i inntekt. Nå må ordningen med lønnskompensasjon til de permitterte gjeninnføres umiddelbart. De permitterte må sikres 20 dagers full lønn, slik det var fra mars til august i fjor, sier Moxnes.

NRK kunne torsdag erfare at regjeringen ikke ville redusere lønnspliktperioden for bedrifter. Det betyr at arbeidstakere som blir permittert får full lønn i ti dager før de går over på dagpenger. I fjor fikk permitterte arbeidstakere full lønn i 20 dager.

Moxnes er kritisk til at regjeringen nå ikke går for denne løsningen. Samtidig ønsker partiet vedtak som sikrer lavere husleie, og mer penger til kommunene. Med en milliard kroner ekstra til kommunene, signaliserer regjeringen at de har lyttet til opposisjonen.

– Vi vil også følge med på hvordan de lokale støtteordningene slår ut. Det er viktig at de treffer regioner og sektorer som er spesielt hardt rammet. Rødt vil også stille krav om husleiekutt, slik at støtteordninger ikke bare blir overføringer til velstående gårdeiere, sier Moxnes.