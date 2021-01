Slik er regjeringas forslag til ny krisepakke

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Regjeringa foreslår å sette av 1,5 mrd. kroner til eventuell statlig deltakelse i et evigvarende lån (hybridlån) til Norwegian Air Shuttle ASA. Totalt foreslår regjeringa 4,2 milliarder kroner ekstra til luftfarten i denne proposisjonen. Av disse skal Avinor få 2,75 milliarder kroner

Målrettede tiltak på rundt 1 mrd. kroner for studenter for å motvirke frafall og forsinkelser i studiene

Kompensasjonstiltak forlenges ut juni

500 millioner kroner skal gå direkte til kommuner som har fått store utgifter

500 millioner skal kommunene gi videre til lokale bedrifter i spesielt hardt rammede bransjer. Dette gjelder særlig de som faller utenfor de vanlige støtteordningene.

Regjeringa foreslår å ta en større del av bedriftenes regninger ved å heve taket i kompensasjonsordninga fra 80 til minst 85 prosent av faste kostnader ut juni. Dette har en prislapp på rundt 4 milliarder kroner.

1 milliard til forsterket innsats overfor langtidsledige om permitterte. 320 millioner av disse skal gå til Nav

1 milliard til å forlenge omstillingsordningen for event- og reiseliv fram til 30. juni

500 millioner til innovasjon Norge

260 millioner kroner til videreføring av støtteordningen for store publikumsåpne arrangementer til 30. juni

Forlenger regler for sykepenger ved koronarelatert fravær til 30. juni

650 millioner kroner til å forlenge stimulerings- og kompensasjonsordninger for kultur, frivilighet og idrett fram til 1. september

500 millioner til sommerskolen

Karantenehotellordningen utvides ut juni

Ordningen med å midlertidig utsette betaling av skatt og avgift forlenges ut juni

En ny tiltakspakke på 323 millioner med sju målrettede grep skal styrke opplæringstilbudet og informasjonstiltak mot flyktninger og innvandrerbefolkningen. Det dreier seg om mer norskopplæring, informasjonstiltak og utvidet introduksjonsprogram.

100 millioner kroner til tiltak for lærlinger og lærekandidater som er eller står i fare for å bli permittert eller miste læreplassen, og for at flere skal få en læreplass.

Foreslår 100 millioner kroner ekstra for å kunne sikre et grunnleggende togtilbud

Vil bruke nær 20 milliarder kroner mer i oljepenger

Koronaregninga i 2021 er på tilsammen 65 milliarder med dagens og allerede vedtatte bevilgninger.

Oljepengebruken i statsbudsjettet vil øke med 18,6 milliarder kroner som følge av de nye krisetiltakene regjeringa foreslår.

Dermed ligger det an til en oljepengebruk i 2021 på 363,2 milliarder kroner, dersom forslaget blir vedtatt. Uttaket i prosent fra oljefondet blir på 3,3 prosent.

I det opprinnelige forslaget til statsbudsjett som ble lagt fram i oktober, var oljepengebruken satt til drøyt 313 milliarder kroner, men etter behandlinga i Stortinget hadde summen økt til 344,6 milliarder kroner. Nå økes altså uttaket ytterligere.

– Det er veldig mye penger, men nødvendig i den situasjonen vi nå er i, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

Må få flertall i Stortinget

Krisepakka må få et flertall i Stortinget for at den kan settes ut i live.

Ap, Frp, SV og Sp har tidligere overkjørt regjeringa og lansert en egen krisepakke med 23 punkter. Partiene har sammen flertall i Stortinget.

De kan dermed bestemme hva som blir den endelige krisepakka, om de blir enige seg i mellom.

Stortinget diskuterer både opposisjonens og regjeringas forslag klokka 12 i dag.