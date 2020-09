– I retten ba han om tilgivelse og nåde. Han spurte om det er mulig å bli sendt tilbake til Norge, sier forsvarer Ahmed Tahir Abdulla til NRK.

Advokat Ahmed Tahir Abdulla ble oppnevnt til Oleg Neganovs forsvarer. Foto: NRK

Han er en kurdisk advokat som representerte Neganov i rettssaken i Nord-Irak.

I dag kan NRK fortelle den ukjente historien om rettsprosessen mot den norsktilknyttede fremmedkrigeren Oleg Neganov.

Den 26. juli i år ble Neganov dømt til åtte års fengsel for medlemskap i en terrororganisasjon.

Nå sitter han fengslet i byen Erbil i Nord-Irak.

– Han har innrømmet straffskyld. Han sa foran dommeren at han var med i en terrororganisasjon. Målet var å forsvare islam. Han sa også at han angret, sier Abdulla.

Nynazist i Norge – islamist i Syria

Russiske Oleg Neganov flyttet til Norge i 2006. Han kom til Norge med sin russiske familie, og fikk oppholdstillatelse her. Moren er norsk statsborger.

Neganov sløyer en fisk. Foto: Privat / NRK

Neganovs tid i Norge var turbulent. Allerede året etter at han flyttet til Østfold, ble tenåringen dømt til fengsel i 21 dager.

17-åringen hadde lurt til seg penger fra Posten med en falsk kvittering, ifølge dommen.

Snart ble han dypt involvert i et høyreekstremt miljø som holdt til i Oslo.

Neganov pleide blant annet kontakt med en av veteranene i det norske høyreekstreme miljøet, Ronny Bårdsen.

Bårdsen (38) har deltatt i flere av demonstrasjonene til nazist-organisasjonen Den nordiske motstandsbevegelsen.

Bårdsen ønsker ikke å kommentere forholdet han hadde til Neganov.

Ronny Bårdsen og Oleg Neganov avbildet på ishockeykamp. Foto: Privat / NRK

Neganov var også en dedikert deltager i et norskrussisk nynazistmiljø, før han gikk fra en ytterliggående gruppe til en annen.

I 2014 vervet han seg for terrorhæren til IS.

«Russisk prins» i IS-register

I Syria fikk han kallenavnet russisk prins – Amir Russi.

NRK har tidligere fått tilgang deler av et IS-arkiv. Arkivet viser hvilke personlige opplysninger Neganov ga til IS da han meldte seg til tjeneste for terrorgruppa i 2014.

På dette tidspunktet hadde IS nylig erobret store landområder i Syria og Irak.

Samme år samlet USA en internasjonal koalisjon for å bekjempe IS. Siden den gang har IS vært hardt presset.

Nå er Oleg Neganov en av ytterst få mannlige fremmedkrigere med norsk tilknytning som har overlevd frem til kalifatets fall.

Han er den eneste IS-mannen med norsk tilknytning som i dag har offentlig kjent tilholdssted i Syria eller Irak.

Oleg Neganov poserer med våpen og kamuflasjeklær. Det er ikke kjent når bildet er tatt. Foto: Privat/VK.com

Mistet bein i flyangrep

Det var i februar i fjor, da terrorkalifatet til IS var redusert til noen telt og huler i Baghouz, at Oleg Neganov ble pågrepet i Syria.

Pågripelsen skal ha skjedd sørøst i landet, ved grensa mot Jordan.

Neganov ble pågrepet ved grensen til Jordan. Amerikanerne har en base i området i grenseområdet At Tanf, men det eksakte stedet for pågripelsen er ikke kjent.

Da hadde han vært medlem av den brutale terrorgruppa IS i rundt seks år.

Neganov har mistet et bein under tiden med IS.

– Han ble skadet i et flyangrep fra koalisjonen. Han ble truffet og mistet det høyre beinet. Dette skjedde i Syria, i området Mayadeen, forteller Abdulla.

Etter pågripelsen fikk Neganov en protese av en fransk hjelpeorganisasjon, ifølge NRKs opplysninger.

Deretter ble han satt i fengsel nordøst i Syria. Området er kontrollert av den amerikanskstøttede militsen SDF.

I februar 2019 ble en rekke IS-krigere pågrepet av den kurdiskdominerte militsen SDF i Syria. Det skjedde samtidig som IS mistet kontroll over den siste enklaven de hadde i landet. Oleg Neganov ble pågrepet samme måned. Foto: Bulent Kilic / AFP

Flyttet til Irak i hemmelig operasjon

Våren 2019 ble Neganov flyttet til nabolandet Irak. Det fortalte en kilde i SDF til NRK i fjor.

Kilden kjente igjen Oleg Neganov på et bilde NRK viste ham. Vedkommende fortalte at Neganov ble fraktet ut av landet sammen med en større gruppe IS-krigere.

Ifølge kilden ble operasjonen gjennomført fordi SDF fryktet at de skulle miste kontroll over de fengslede IS-fangene sine.

– Bakgrunnen var frykt for angrep fra sovende IS-celler, som stadig vokste, sa vedkommende til NRK.

IS har tidligere lyktes med å angripe fengsler og på den måten løslate sine medsoldater.

Nå bekrefter Oleg Neganovs forsvarer at russeren ble flyttet fra Syria til Irak.

– Det var amerikanske soldater som fraktet ham, sier forsvarer Abdulla til NRK.

Fikk mild straff

Under rettssaken i Nord-Irak forklarte Neganov at han har deltatt på treningsleir for IS. Neganov sa også at han har båret våpen for gruppa.

Ifølge forsvareren sa Neganov at han ikke hadde deltatt i kamper. Neganov skal også ha sagt at han «ikke visste at IS var sånn».

Oleg Neganov med brynje og øks i lokalene til Metal Tattoo i Oslo. Foto: Privat / NRK

– Men dette er noe alle sier, legger forsvareren til. Advokaten forteller at Neganov ble trodd på at han ikke har deltatt i krigshandlinger for IS.

Ifølge forsvareren ble Neganov dømt etter paragraf 3, avsnitt 7 i den kurdiske antiterrorloven. Paragrafen gjelder medlemskap i en terrororganisasjon.

Hadde Neganov blitt funnet skyldig i å ha kriget for IS ville han fått minst 15 års straff. Hadde han blitt funnet skyldig i terrorhandlinger, ville han blitt dømt til døden, ifølge forsvareren.

– Han fremstilte seg som uskyldig og at han var en som ble lurt. Dommerne syntes synd på han fordi han har mistet benet sitt og er enebarn, forteller Abdulla.

Nå er dommen sendt til vurdering i en høyere instans.

Vil ikke be om å komme til Norge

Under rettssaken ba Neganov om å bli sendt til Norge, ifølge den lokale forsvareren.

Advokat Nils Christian Nordhus har også jobbet for Neganov siden pågripelsen i februar 2019. Han har jobbet for å at klienten skulle få en rettssak i Nord-Irak.

Advokat Nils Christian Nordhus. Foto: Truls Antonsen / NRK

Nordhus har nylig snakket med Neganov, som sier at klienten ikke vil be om overføring til Norge.

– Han har ikke fremsatt noen anmodning overfor norske myndigheter. Han ser ikke noen anledning til eller mulighet for å be om å komme til Norge akkurat nå. Han har fått en alvorlig straff og ser frem til å gjennomføre den på en så ok måte som mulig , sier Nordhus til NRK.

Om Neganov skulle ønske å komme til Norge etter å ha sonet, er det høyst usikkert om han ville sluppet inn.

IS-medlemmet har hatt permanent oppholdstillatelse her, men nå skal han være utvist.

Etter det NRK får opplyst er han en av 20 personer med IS-tilknytning som er varig utvist fra landet. Utvisningene skjedde etter instruks fra Justisdepartementet.

Justisdepartementet fryktet i fjor at fremmedkrigere med oppholdstillatelse i Norge skulle returnere fra Syria og Irak. Nå er rundt 20 personer utvist fra landet. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Hadde Neganov ikke vært utvist, ville han trolig hatt krav på å slippe inn i landet hvis han kom seg til grensa.

Nå har han imidlertid ikke denne muligheten.

Justisminister Monica Mæland ønsker ikke å kommentere saken. Departementet viser til at de ikke kommenterer enkeltsaker.

Sieg heil på norsk kirkegård

Det høyreekstreme miljøet Neganov tilhørte holdt til i tatoveringsstudioet Metal Tattoo i Oslo.

NRK har fått tilgang til et stort bilde- og videomateriale fra miljøet. Det speiler fascinasjonen for vold og sympatien for Hitler-Tyskland.

Oleg Neganov gjør en nazihilsen ved det sovjetiske minnesmerket for falne soldater på Vestre gravlund i Oslo 9. mai 2010. Foto: VK.com/Skjermdump

Oleg Neganov er ofte modell. I en bildeserie poserer han med en brynje i stål, øks og skjold foran et brunt dyreskinn.

I et annet står han med armene i kors foran et monter med en tysk uniform fra andre verdenskrig.

Rømling fra Russland

Neganovs miljø var marginalt. Men da en beryktet nynazist fra Russland dukket opp i Norge fikk den lille gruppa betydelig oppmerksomhet.

Beryktede Vjatsjeslav «Røde Tarzan» Datsik i lokalene til Metal Tattoo i Oslo. Foto: Skjermdump: YouTube

Kampsportutøveren Vjatsjeslav «Røde Tarzan» Datsik søkte asyl i Norge i september 2010.

Datsik hadde rømt fra en psykiatrisk avdeling i St. Petersburg. Ifølge Dagbladet skal han ha planlagt drap på muslimer eller ambassadepersonell i Norge.

Ved hjelp av Neganovs nazistmiljø kom «Røde Tarzan» til Oslo og søkte politisk asyl.

Oppsøkte en moské

At Neganov var en støttespiller for «Røde Tarzan» var tydelig i Oslo tingrett vinteren 2011.

Russland krevde å få Datsik utlevert. Da begjæringen ble behandlet satt Neganov som tilhører og støttespiller på første benkerad.

Daværende justisminister Knut Storberget måtte også vitne i saken. Ikledd lang skinnfrakk strakk Neganov frem høyre hånd og håndhilste på en motvillig statsråd.

Neganov og daværende justisminister Knut Storberget. Foto: NRK

Neganov vitnet til fordel for Datsik.

I en kjennelse skriver Oslo tingrett at verdiene av vitneforklaringene var liten: «Retten viser til at alle vitnene er venner og bekjente av Datsik», heter det.

Det var kort tid etter dette at Neganov skal ha oppsøkt en moské i Oslo.

Oleg Neganov (til høyre) på tilhørerbenken i Oslo tingrett i 2011, da utleveringsbegjæringen fra Russland ble behandlet. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Ble muslim i Oslo

I en artikkel på en nå nedlagt blogg, forklarte Neganov hva som skjedde:

– I forbindelse med Datsik-saken skrev media om oss. Vi ble på en måte lokale kjendiser. Jeg er veldig nysgjerrig av natur, og en gang dro jeg til en lokal moské. Til min overraskelse ble jeg hjertelig mottatt, ikke fiendtlig, fortalte Neganov.

Dette bildet skal vise Oleg Neganov etter at han konverterte til islam i Oslo. Foto: Privat

Ifølge artikkelen fikk Neganov Koranen i russisk oversettelse.

– Jeg var veldig interessert i boken og hva som ga muslimer åndelig styrke til å ofre seg for Allahs skyld. Jo mer jeg leste, jo mer begynte jeg å forstå at Allahs religion er sannheten, fortalte Neganov.

Han sa videre at han konverterte til islam våren 2011, etter at Datsik hadde blitt deportert fra Norge.

– Etter dette følte jeg meg klar til å bli muslim. Jeg dro til moskeen i Oslo og ved Allahs vilje sa jeg trosbekjennelsen og ble muslim, sa Neganov om konverteringen.

Til forsvareren i Nord-Irak fortalte Neganov en lignende historie.

– Oleg hadde venner i Norge. Via dem konverterte ham til islam. Han trodde jihad var en sentral og viktig del av islam. Men de hadde lurt ham. Da han ble med i IS innså han at dette ikke stemmer. Han følte at de er terrorister og ikke ekte muslimer, sier forsvarer Abdulla.

NRK har ikke hatt mulighet til å snakke direkte med Neganov.

Etterlyst av Russland

I 2014 ble Neganov registrert i ankomstregisteret til Den islamske staten. Samme år etterlyste russiske myndigheter ham via Interpol.

I 2014 ble Neganov internasjonalt etterlyst via Interpol.

Myndighetene i Nord-Irak har tidligere utlevert utenlandske IS-krigere til blant annet USA, Tyskland og Russland.

Det sa Dindar Zebari, koordinator for de kurdiske selvstyremyndighetenes arbeid mot utlandet da NRK møtte ham i fjor.

NRK har tidligere vært i kontakt med den russiske ambassaden i Norge.

På spørsmål om Russland vil be om å få Neganov utlevert, skriver en ambassadeansatt: «Ambassaden har ikke noen informasjon om Oleg Neganov.»