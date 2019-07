Filmet seg selv mens de hengte opp hakekors-flagg – må møte i retten

På dagen 78 år etter at Nazi-Tyskland invaderte Norge ble Kristiansand preget av hakekors-symboler flere steder.

9. april i fjor ble det blant annet heist et hakekors-flagg utenfor freds- og menneskerettighetssenteret Arkivet i Kristiansand.

Bygget er nå et formidlingssenter for å lære av fortida, men under krigen ble det brukt av nazistenes sikkerhetspoliti som hovedkvarter, blant annet med fengselsceller og torturkammer.

Politiet mener nå at de som stod bak markeringene med nazisymboler i Kristiansand ble pågrepet allerede samme natt. De har derfor siktet dem for hatefulle ytringer, og bedt retten ilegge dem bøter på 12.000 kroner hver. Om de ikke godtar bøter risikerer de 24 dager i fengsel.

Filmet seg selv

– Samme natt som dette skjedde ble de stoppet av en politipatrulje. Politiet har ikke sett at de hengte opp disse symbolene, men det er sikret bevis som støtter at det var dem. Politiet fant blant annet gjenstander i bilen, som blant annet bilder og video, sier politiadvokat Ole Martin Paulsen i Agder politidistrikt til NRK.

– Så de hadde filmet seg selv?

– Ja, dette er filmet, svarer politiadvokaten.

De tre ble alle sammen ilagt forelegg på 10.000 kroner for brudd på straffelovens bestemmelse om hatefulle ytringer (§ 185).

De siktede mennene har ikke villet betale forelegget, og nå kommer derfor saken opp for Kristiansand tingrett den 20. august. Fordi de ikke vedtar foreleggene mister de strafferabatten, og politiet vil derfor be om bøter på 12.000 kr fra hver av dem.

Om de ikke betaler bøtene risikerer de 24 dagers fengsel.

Personene som nå må møte i retten har flere ganger stilt opp på nazi-markeringer i det offentlige rom. Her sees Tommy Olsen (nr. tre fra venstre) og Jan-Christopher Pedersen (til høyre for ham) under Den nordiske motstandsbevegelsen markering i Kristiansand i juli 2017. Foto: NRK Sørlandet

Sentrale nazi-aktivisters advokat: – Saken burde aldri vært reist

De tre som nå må møte i retten i Kristiansand for å ha hengt opp hakekors flere steder i Kristiansand har vært svært aktive i nazist-organisasjonen Den nordiske motstandsbevegelsen i Norge.

Tommy Olsen (40) har tidligere hatt tittelen nestleder for organisasjonens norske gren, og omtales fortsatt som del av riksledelsen. Han har vært aktiv over flere år, og er av NRK observert i en rekke demonstrasjoner.

Jan-Christopher Pedersen (37) har over flere år vært veldig aktiv i organisasjonen. Han ble så sent som 1. mai i år observert av NRK i demonstrasjonene i Kungälv i Sverige.

Ronny Bårdsen (37) er en veteran i det norske høyreekstreme miljøet med historikk tilbake til 90-tallet. Han er en aktiv støttespiller av Den nordiske motstandsbevegelsen og deltar ofte i deres stunt og demonstrasjoner.

Alle tre har nektet for å ha brutt loven, og advokaten som vil representere dem i retten reagerer sterkt på at politiet forfølger dem.

– Etter min oppfatning burde påtalemyndigheten aldri ha reist en slik sak. De har ikke opptrådt straffbart, skriver advokat Nils Christian Nordhus i ei tekstmelding til NRK.

Arkivet har også tidligere blitt offer for markeringer fra nazist-organisasjonen. Her sees Stein Christian Salvesen fra senteret med sperrebånd som ble hengt opp i 2015 (arkivbilde). Foto: Håkon Eliassen / NRK

Skapte sterke reaksjoner

At det ble hengt opp hakekors-flagg og bannere flere steder i Kristiansand vekket sterke reaksjoner.

Det ble hengt opp bannere på store veibruer, ved Sørlandsparken og det ble hengt opp løpesedler med høyreekstreme og fremmedfiendtlige ytringer på en del busstopp i tillegg til hakekors-flagget ved freds- og menneskerettighetssenteret Arkivet.

Det skapte tydelige reaksjoner.

– Jeg reagerer veldig sterkt på at det henges opp slike flagg. Ikke minst siden det skjedde på 9. april og utenfor dette senteret. Vi må derfor jobbe enda mer bevisst for å hindre at slike holdninger brer om seg, sa Kristiansand-ordfører Harald Furre til NRK i fjor.

Konteksten for symbolbruken er også med i politiets vurdering av at dette må straffeforfølges som hatefullt.

– Vi vil straffeforfølge dem på grunn av innholdet. Måten det er hengt opp og det som står på gjør at vi mener det må forfølges, sier politiadvokat Ole Martin Paulsen i Agder politidistrikt.