Nytt bilde viser bil på funnstedet klokken 12.26: Politiet vet hvor og når Jonas ble drept

NRK kan nå vise frem et nytt satellittbilde fra funnstedet på skogsveien i Nes i Ådal. Bildet er tatt på drapsdagen og var hittil ukjent for politiet.

– Dette er relevant informasjon i saken, sier politiadvokat Tine Henriksen til NRK.

Bildet er det eneste Airbus-satellitten har fra området drapsdagen.

30-åringen kjørte en hvit Mercedes Sprinter, som han klokken 17 torsdag 17. august ble funnet død i.

Bilder av bilen

To og en halv måned før drapet, delte Henriksen bilder av blant annet denne bilen på Facebook. Henriksen fortalte at han var utsatt for gjentatte trusselepisoder, vold, hærverk og branner.

«Har egentlig ikke ønska å dele dette tidligere for å unngå en eventuell eskalering, men dette marerittet har blitt så drøyt nå at jeg trenger all den hjelp jeg kan få», skrev han selv på Facebook.

BILEN: Jonas Aarseth Henriksen delte selv dette bildet av bilen sin 4. juni i år.​​​​​​​ Bilen er av merket Mercedes Sprinter og dekk var punktert. Foto: PRIVAT

Eieren av hytta der Henriksen ble funnet har tidligere sagt til NRK at hun ikke kjente til Jonas Aarseth Henriksen, eller hva han gjorde i området.

Henriksen hadde 50.000 følgere på TikTok under navnet «LastebilJonas». Han eide et lastebilselskap og drev også med brønnboring. Et spørsmål har vært om han var der på jobb?

En sentral teori har vært om han kan ha blitt lurt opp til funnstedet, enten gjennom et falskt jobboppdrag eller på en annen måte.

Har funnet drapsåsted

Tidligere har politiet gjentatt at det er viktig for etterforskningen å finne det sentrale åstedet.

Politiet bekrefter nå for første gang at de vet hvor og når Aarseth Henriksen ble drept.

– Vi har en klar oppfatning av hvor og når drapet skjedde, men vil ikke kommentere noe mer rundt det nå, sier politiadvokat Henriksen.

FUNNET HER: Luftfoto av funnstedet fem dager etter drapet. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Ingen personer er pågrepet i saken, og politiet kaller det for en komplisert sak der de jobber med en rekke hypoteser.

Etter det NRK får opplyst ble 30-åringen funnet skutt. Det var en bekymret kamerat som fant ham. Han hadde flere ganger prøvd å få tak i Henriksen uten hell. Henriksen skal ha delt hvor han var, derfor dro kameraten opp for å lete.

Bilde tatt 700 kilometer unna Jorden

Politiet har i flere omganger bedt folk sende bilder og video fra området og veiene rundt Vestre Bjonevatnet, hvor drepte ble funnet på skogsveien inn til en hytte.

– Vi er i en tidlig fase og det å samle informasjon er viktig, både for taktisk og teknisk etterforskning, sier Henriksen.

Det er ikke ofte at øde områder som skogen i Nes i Ådal på Ringerike blir avbildet av satellitter. Forrige gang skal være i juni i år.

17. august klokken 12.26 var det skyfritt over området og satellitten Spot 6, som ble sendt opp 9. september 2012, tok et høyoppløselig bilde 700 kilometer unna Jorden.

Bildet NRK har fått tilgang til viser 10 x 10 kilometer av området. Det er selskapet Airbus som eier bildet. Som regel tas bildene med en bredde på 60 kilometer.

NRK har vært i kontakt med bistandsadvokat for familien til drepte. Hun ønsker ikke å kommentere denne saken.