Polititoppene om den mystiske Jonas-saken: Ettergår seg selv

Det er gått halvannen uke siden Jonas Henriksen ble funnet drept å Nes i Ådal i Ringerike.

NRK møter de tre lederne for den omfattende etterforskningen. De svarer på spørsmål om:

De tidligere sakene og om de burde gjort mer

Prioriteringene og utfordringene i den krevende etterforskningen

De løse trådene

Politiet har fortsatt ikke pågrepet noen for drapet.

– Dette er en komplisert sak, og vi må ta høyde for at etterforskningen vil kunne ta tid, sier politiadvokat Tine Henriksen.

Hun svarer at politiet ikke har konkludert med hvor 30-åringen ble drept. Og etterforskerne jobber fortsatt ut fra en rekke hypoteser både når det gjelder hvem som kan stå bak og hva motivet er.

– Har dere en hypotese om motivet som kan ligge bak?

– Vi jobber ut fra en rekke hypoteser. Her kan vi i liten grad utelukke, sier Henriksen.

– Hvordan er det mulig mer enn én uke etter drapet?

– Utgangspunktet vårt er at vi er i en tidlig fase av etterforskningen, og vi må ta høyde for en rekke hypoteser. Det som er svært positivt er at vi for hver dag mottar en stor mengde informasjon som vi mener er viktig for saken, sier politiadvokaten.

Jonas Henriksen var en kjent person i lastebilmiljøet, og hadde 50.000 følgere på TikTok under navnet «LastebilJonas».

Må se på trusler på nytt

NRK fikk mandag møte de tre polititoppene som leder arbeidet. Fordi det fortsatt er mange ubesvarte spørsmål i saken, er politiet forsiktige med å dele den infoen de sitter med.

– Det er flere elementer i denne saken som gjør den spesiell. Det er et drap med foreløpig ukjent gjerningsmann og mange momenter som tidligere har vært oppe i media som gjør den spesiell, sier Lena Reif, leder for Felles enhet for etterretning og etterforskning i Sør-Øst politidistrikt.

Før Jonas Henriksen ble drept fortalte han om en rekke trusler han skal ha blitt utsatt for.

Jonas Henriksen la ut dette skjermbildet fra et av overvåkingskameraene han hadde utenfor en leilighet der han bodde. Foto: PRIVAT

Han mente politiet ikke hadde gjort nok, og fortalte sin historie til journalistene som står bak podkasten «Avhørt».

Tidslinje: Jonas Aarseth Henriksen fortalte at han levde i frykt de siste to årene. En rekke mystiske hendelser skjedde med Henriksen før han ble funnet drept torsdag 17. august. Bobil påtent En bobil som står utenfor et bygg som Henriksens firma leier, blir påtent. Ifølge politiet er det noen som har kastet brannbomber mot bobilen. Henriksen eide ikke bobilen. Foto: PRIVAT

Betongbil brenner En betongbil som tilhører Henriksens firma brenner på Vestsiden pukkverk i Vestre Ådal. Henriksen har fortalt om denne brannen i podkasten «Avhørt». I denne podkasten sier Henriksen at han mistenker det var en spøk om forsikringssvindel som ble feiltolket, og at dette var «roten til alt ondt». Foto: PRIVAT

Ny lastebil brenner En ny lastebil som tilhørte Henriksens firma brenner. Etter denne brannen velger Henriksen å flytte til Tønsberg. Men angrepene stopper ikke. Foto: PRIVAT

Overfall Henriksen sier han har blitt overfalt av to menn på vei til lastebilen grytidlig. Han forteller at han blir banket så mye at han ender på sykehus.

Tagging Flere steder i Hønefoss er det tagget «TYSTER Jonas».

Jonas Henriksen funnet drept Jonas Aarseth Henriksen blir funnet død i nærheten av en hytte i Nes i Ådal. Det er en kamerat som finner ham. Vedkommende fikk ikke tak i ham, men mottok bare en stedsangivelse. Foto: Lokman Ghorbani / NRK Vis mer

Før podkasten ble publisert ble Henriksen funnet drept i en bil.

Spør seg om noe kunne vært gjort annerledes

Politiet sier de ikke vet om sakene i forkant har noen sammenheng med drapet. De vil heller ikke si om det er ting som tyder på at de burde gjort noe annerledes.

– Det må vi komme tilbake til. Vi må naturlig nok gå gjennom de sakene som har vært knyttet til ham. Det er viktig for å finne om det er noen sammenheng, og om vi kunne gjort noe annerledes, svarer Reif.

– Er det ting som tyder på at drapet kunne vært unngått hvis dere hadde gjort noe annerledes?

– Det har jeg ingen kommentar til. Det må vi se når saken er ferdig etterforsket og vi kan gjennomgå sakene på nytt, svarer Reif.

Politistasjonssjef Kjell Magne Tvenge, etterforskningsleder Lena Reif og politiadvokat Tine Henriksen. Foto: NRK

Ber om tips

Politiet har ikke ønsket å kommentere om de har kontroll på drapsvåpenet.

Jonas Henriksen ble funnet like ved en hytte i Nes i Ådal, men hvorfor han befant seg der, er fortsatt uklart.

Den 30 år gamle lastebilsjåføren varslet en kollega om hvor han befant seg.

Kollegaen har fortalt at han fant Jonas død inne i en bil på en skogsvei.

Politiet har gjennomført over 75 vitneavhør.

Politistasjonssjef Kjell Magne Tvenge ber fortsatt om tips i saken.

– De som kjenner til saken og har opplysninger som vi kan ha nytte av, ber vi om at kommer til oss. Både store og små tips, sier Tvenge.