Det var ikke bare spillerne som måtte tørke panna for svette etter en festaften for fotball i Drammen. For det var tydelig at både Strømsgodset og Lillestrøm hadde møtt opp for å vinne.

Strømsgodset lå under både 0–2 og 1-3, men ga seg ikke og kom tilbake til 3–3. Men da Gjermund Åsen leverte en perle i overtiden maktet ikke vertene å svare. Kampen ingen fortjente å tape endte med 4–3 seier til Kanarifuglene.

En nydelig fotballkamp det var umulig og ikke bli engasjert i. Fem mål, deriblant tre limt i krysset, fikk vi allerede før pause.

– Cupfinaletapet i fjor er et åpent sår. Vi leverte en finale til stryk og skylder fansen og byen en ny opplevelse. Det er en veldig drivkraft som gir oss masse energi. sier Åsen til NRK.

De mørkeblå var tilsvarende lang nede etter 120 minutters spill.

– Vi ble hengende litt etter. Det var en sånn type kamp, hvor vi må hente oss inn hele tida, men viser jo sånn sett en herlig mentalitet og vilje. Vi er akkurat litt for seint oppe i skuddøyeblikkene, og da blir det vanskelig å vinne fotballkamper. De fikk litt for mye plass., sier Godset-trener Jørgen Isnes til NRK.

Høydramatisk cupkamp i drammen - se alt her - Bilder fra TV 2 Du trenger javascript for å se video.

Kryssenes aften

Kampen startet i solfylte Drammen i et vanvittig tempo med en kontring til hvert lag som fort kunne blitt farlig før det var blitt spilt 30 sekunder.

Det var hjemmelaget som tok styringen i åpningsminuttene, men etter hvert som tiden gikk tok gjestene mer og mer over.

Da ballen datt til Marius Lundemo på rundt 20 meter etter 20 minutter var ledelsen et faktum. Lundemo bøyde ballen nydelig i lengste kryss foran de rundt 1000 tilreisende bortesupporterne.

– Den gjengen har vært vår beste spiller i de fire åra jeg har vært her, sier Åsen.

Men scoringen så ut til å vekke drammenserne. For hjemmelaget kunne og burde nok ha utlignet bare noen få minutter etterpå. Logi Tómasson ble spilt alene gjennom, men med en litt skrå vinkel så gikk skuddet like utenfor.

Disse lagene møtes i kvartfinalen i cupen Ekspander/minimer faktaboks Vålerenga – Fredrikstad

Sandnes Ulf – Levanger

Strømsgodset/Lillestrøm – Molde

Stabæk – KFUM Oslo Semifinalene er også trukket: Vinneren av Strømsgodset/Lillestrøm – Molde mot vinneren av Sandnes Ulf – Levanger.

Vinneren av Vålerenga – Fredrikstad mot vinneren av Stabæk – KFUM Oslo.

Motvillig stolpe

Den åpne og morsomme fotballkampen fortsatte å levere. Etter en drøy halvtime jogget Ylldren Ibrahimaj gjennom hele forsvaret til Strømsgodset og bare en litt lite samarbeidsvillig stolpe sto i veien for tomålsledelse.

Stolpen hadde dog ikke noe å si i saken da Eric Kitolano ladet skuddfoten etter en klarering på corner. Nok en gang var det ledig i det samme krysset og 2–0 et faktum.

Muligens var det noen som fortalte til Godsets Eirik Ulland Andersen det samme at det alltid er ledig i krysset. For bare to minutter etter fant også han det lengste krysset. Han mottok ballen i feltet av Tómasson og snudde seg på den berømte femøringen. Utagbart bak LSK-målvakt Christiansen.

FEMØRINGEN: Eirik Ulland Andersen lærte av motstanderen da han også fant det lengste krysset. Foto: Frederik Ringnes / NTB

Rot og direkte svar

Da Godset var i ferd med å spille seg skikkelig inn i kampen rotet veteran Lars-Christopher Vilsvik det til like før pause. Félix Vá stjal ballen og løp inn 1–3.

Men nok en gang går det bare to minutter for vertene igjen svarte. Denne gangen var det Herman Stengel som ble felt og fikk straffe. Den satt han selv midt i mål og nok en gang klarte Godset å redusere.

Andre omgang ble aldri like fartsfylt som den første. Men vendingene var da selvfølgelig ikke ferdige. Ulland Andersen fikk ballen trillet til seg på 16 meter og hamret ballen i hjørnet. 3–3 og tilbake til start.

Gjermund Åsen var noen få centimeter fra å avgjøre for gjestene på overtid av den ordinære spilletiden, men skuddet strøk stolpen. Kampen gikk til ekstraomganger.

Og da fikk Åsen nok en gang muligheten. Denne gangen lengre fra mål og en verre vinkel. Men han fant krysset han også og ble kampens store helt tre minutter før slutt av andre ekstraomgang.

– Det så ut som Godset ventet på straffer, men det gjorde ikke vi. Vi gikk for det, for momentum kan snu så fort. Og det gleder meg å se at vi tok over kampen da, sier LSK-trener Andreas Georgson til NRK.

Falt som fluer

LSK har hatt en noenlunde trå start på sesongen i Eliteserien, men imponerte stort da de slo ut Bodø/Glimt 4–2 i forrige runde av cupen.

Eliteserielagene har falt som fluer så langt i NM. Nå gjenstår det kun fire lag fra Eliteserien, der to av disse lagene er nyopprykkede.

Kvartfinalene spilles 6. oktober.