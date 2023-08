En uke etter drapet: Dette er de løse trådene

Med bistand fra Kripos jobber Sør-Øst politidistrikt på spreng for å løse det mystiske drapet på 30 år gamle Jonas Henriksen.

Dette er temaer der etterforskerne sitter med flere spørsmål:

Hvor ble Henriksen drept?

Jonas Henriksen ble funnet i sin egen bil som stod halvveis i grøfta på en skogsvei i Ringerike, ifølge true crime-podkasten «Avhørt». NRK har fått bekreftet at 30-åringen ble funnet død i en bil.

Men politiet er åpne om at de ikke har et sikkert åsted.

– Spørsmålet om hvorfor han var der er svært essensielt for oss, sier politiadvokat Tine Henriksen til NRK.

– Hvor viktig er det å konkludere med hvor han ble drept?

– Å få kartlagt hvor det sentrale åstedet er, er selvfølgelig viktig for etterforskningen, sier Henriksen.

– Vi begynner å danne oss et klarere bilde av det, men vi har ikke konkludert, legger hun til.

Leter etter drapsmenn langs denne ruten

Politiet er fortsatt veldig interessert i tips fra folk som har vært i området rundt funnstedet eller kjørt på en av de mange små eller store veiene rundt åstedet.

VÆRT HER? Trykk på pilen nederst i høyre hjørne for å utforske kartet. Politiet ønsker opplysninger og observasjoner av personer eller kjøretøy på de merkede veiene rundt drapet. Politiet ber også hytteeiere i området øst for Vestre Bjonevatnet (gulmerket) om å undersøke om det kan ha vært uvedkommende på hytta.

Politiet har også gjentatte ganger bedt om at folk med dashbordkamera tar kontakt hvis de har filmet mens de kjørte i dagene før drapet.

Trafikk-kameraene til Statens vegvesen ved Hallingby i Ringerike kan ha fanget interessante spor. Men det lagres ikke opptak fra disse. Foto: Anders Haualand / NRK

På strekningene som politiet er interessert i, er det datapunkter som teller all trafikk og kjøretøyets lengde, og automatiske trafikkontroller som måler farten over ti kilometer. De tar bilde av alle biler, men strekningsmålingene skal umiddelbart slette bildene av alle som har kjørt lovlig.

Det er også et vegkamera som kontinuerlig tar bilder av trafikken og sender det ut på Statens vegvesen sine sider og app. Det skal ikke lagres videoopptak fra disse webkameraene.

– Det er samlet inn mye materiale fra video fra bomstasjoner og lignende. I hvilken grad kan gjerningsmannen være i det materialet dere sitter på nå?

– Det kan jeg ikke spekulere i. Vårt utgangspunkt er at ingen er pågrepet i saken. Vi mener det er helt nødvendig å jobbe ut fra flere hypoteser. Der igjen er det viktig å ikke gå ut med for mye detaljer i saken.

Tips NRKs krimgruppe: Har du informasjon om denne saken eller andre krimsaker? Ta kontakt med NRKs krimgruppe. Du kan tipse oss på e-post eller gjennom NRKs krypterte varslertjeneste. Her kan du tipse oss anonymt. Vi behandler for øvrig alle tips konfidensielt, i tråd med Vær varsom-plakatens regler om kildevern.

Kartlegge 30-åringens omgangskrets

50.000 fulgte «LastebilJonas» på TikTok, og venner forteller at han hadde en stor omgangskrets. Politiet kartlegger nå hvem han hadde kontakt med.

– Har dere en teori om at gjerningsperson eller personer kjente offeret?

– Det er en mulig hypotese, som vi forsøker å kartlegge. Det handler om å få en oversikt over avdødes liv, hvem han var i kontakt med, hvem han kjente. Det er viktig for oss å få oversikt over, sier politiadvokaten.

Politiet har gjennomført over 60 vitneavhør og har mottatt 250 tips siden Henriksen ble funnet drept.

– En rekke av tipsene kan være svært interessante.

Tidskritiske spor

NRK har fått bekreftet at Henriksen ble funnet drept i en bil utenfor en hytte i skogen.

På et åsted som er utendørs vil biologiske spor og overflatespor kunne ødelegges raskt av vind og vær. Innendørs kan man gå mer systematisk til verks, men i et skogsområde hvor man ikke vet adkomstveien og fluktveien får man et mye større område å gå gjennom.

Politiet gjør undersøkelser ved hytta der Henriksen ble funnet. Foto: Sverre Holm-Nilsen / NRK

Hjulspor, fotspor og biologisk materiale kan gå tapt ved et regnskyll.

Politiet har også et visst press på seg for å sikre elektroniske spor. Rutinene for oppbevaring og sletting av videoovervåking kan variere fra bedrift til bedrift.

Vitner kan bli påvirket

På samme måte som biologiske spor kan bli ødelagt, er det viktig for politiet å få avhørt vitner som kan ha verdifull informasjon så snart som mulig.

Mennesker glemmer raskt og kan også oppleve at minnene endrer seg etter hvert som tiden går. Samtidig som stor medieoppmerksomhet kan føre til at flere kontakter politiet med informasjon, kan det også farge vitnenes hukommelse. Det kan igjen i ytterste konsekvens lede etterforskningen på villspor.

Derfor velger politiet ofte i innledningsfasen å holde kortene tettere til brystet og styre informasjonsflyten for å forhindre at vitner blir påvirket.

– Fra politiets side mener vi det kan være til skade for etterforskningen hvis det kommer ulike detaljer ut i offentligheten, sier politiadvokaten.

Omfattende analyser

I den innledende fasen av etterforskningen går politiet ofte bredt ut og holder alle muligheter åpne. Etter hvert danner politiet seg flere mulig hypoteser om hva som kan ha skjedd.

Noen hypoteser legges etter hvert bort, nye kommer til og gamle hypoteser kan styrke seg. Samtidig som forsøker å ha en bredde i etterforskningen, forsøker man også å unngå å lage seg for mange hypoteser.

Her kommer politiets analytikere inn i bildet. Hypotesene mates inn i datasystemer som kan gi en pekepinn på om hypotesen har noe for seg, eller om man trenger å samle inn mer informasjon.

– Vi mener dette er en krevende sak og vi må ta høyde for at etterforskningen vil ta tid. Vi har satt inn store ressurser fra hele Sør-Øst politidistrikt og får bistand fra Kripos, sier politiadvokat Henriksen.

Basestasjoner kan gi svar

Teleoperatørenes basestasjoner kan være med på å fastslå hvem som har beveget seg i, inn og ut av området i tidsrommet politiet tror drapet kan ha skjedd.

Letejobben blir naturlig nok mindre i et grisgrendt skogsområde enn i en by. Politiet kan be om å få hentet ut informasjon om hvilke telefoner som har vært innenfor det geografisk avgrensede området.

Samtidig må man undersøke om basestasjonen dekker det området den er tiltenkt å dekke, eller om den dekker et større område. Først da kan man være sikker på hvor telefonen har befunnet seg.

Tidligere saker

Jonas Aarseth Henriksen fryktet for sin egen sikkerhet på grunn av en rekke hendelser mot ham.

Flere av bilene hans blir stukket i brann, han har fortalt at han ble overfalt og banket opp av to fremmede menn.

På overvåkingskameraene rundt leiligheten sin har han observert fremmede menn som har snoket rundt eller kastet gjenstander mot bygningen.

Politiet har sperret av lokalene til Henriksens firma. Foto: Sverre Holm-Nilsen / NRK

I ukene forut for drapet ble det også tagget «Tyster Jonas» flere steder på Ringerike.

– Når det gjelder tidligere saker hvor avdøde har vært fornærmet, så gjøres det en grundig jobb opp mot dem. Vi gjør flere undersøkelser nå for å få disse sakene bedre belyst. Vi bruker mye ressurser på dette, sier politiadvokat Tine Henriksen til NRK.