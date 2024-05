Politico og Reuters: Pause i våpenhvile-forhandlinger på grunn av kamper i Rafah

Den internasjonale avisen siterer anonyme kilder på nyheten.

Ifølge Politico har Hamas i stor grad trukket seg fra forhandlingsbordet på grunn av det israelske angrepet på Rafah, hvor over en million internt fordrevne palestinere befinner seg. De skal ifølge avisen likevel være villige til å fortsette forhandlingene.

Samtidig sier en talsperson for israelske myndigheter at Israel anser denne runden med forhandlinger for over for denne gang, melder Reuters.

Talspersonen for Israel sier at de fortsetter operasjonen i Rafah og andre deler av Gazastripen som planlagt.

– Israel har overlevert sine reservasjoner til meklerne og anser denne forhandlingsrunden i Kairo som avsluttet, sier en høytstående israelsk tjenesteperson til Reuters.